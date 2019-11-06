Футбол

ИнфоСМИИнфоСМИРакицкий заявил о конце карьеры в составе украинской сборной

Ярослав Ракицкий, выступающий защитником петербургского «Зенита», объявил, что заканчивает карьеру в составе сборной Незалежной. Футболист рассказал, что на протяжении всего года ждал приглашения от руководства сборной, но не получил.
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Гендиректор «Зенита» ответил, может ли Ракицкий стать россиянином

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Почему защитник «Зенита» Ракицкий завершил карьеру в сборной Украины

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Ракицкий объявил об уходе из сборной Украины

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Объявленная в аэропорту Амстердама "Схипхол" тревога не окончилась, к счастью, ничем.
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Экс-начальник московского главка СК РФ Александр Дрыманов утверждает, что передавал своему заму Денису Никандрову не его долю от коррупционных дел, а коньяк.
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Врачи рассказали, кому нельзя есть хурму

Фитотерапевт, нутрициолог Анжелика Дюваль отметила, что в хурме много полезных веществ, в частности витаминов А, B и C. "Это витамины, которые особенно ценны осенью, они поддерживают иммунитет, нервную систему, помогают организму защищаться от различных инфекций", — рассказала врач.
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Футбол

Почти на равных: «Локомотив» уступил «Ювентусу» в концовке матча ЛЧ

Встреча группового этапа, состоявшая в среду, завершилась со счетом 1:2. Гол в составе "Локомотива" забил Алексей Миранчук (12-я минута), у итальянского клуба отличились Арон Рэмзи (4) и Дуглас Коста (90+3).
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Россияне высказались за четырехдневную рабочую неделю

Около трети участников исследования отметили, что готовы к увеличению рабочего времени ради четырехдневной рабочей недели.
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Одиннадцать тысяч ученых объявили о климатической катастрофе

Под результатами работы подписались более 11 тысяч ученых из 150 стран.
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Пользователи отмечают, что помолодевшая звезда выглядит потрясающе, и одаривают телеведущую комплиментами.
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Происшествия

Российский паром сел на мель около Стокгольма

Паром российского оператора Moby SPL "Принцесса Анастасия" сел на мель у берегов Стокгольма.
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Из больницы в Нижнем Тагиле продолжают увольняться врачи

В трудовых коллективах больниц Нижнего Тагила (Демидовская и Первая горбольница) не был налажен контакт между главными врачами и коллективом.
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Проблема связана с сервисом доставки еды, поскольку заказы не всегда доставляют вовремя, - отмечает агентство.
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Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девяти россиян

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Осенью 2008 года правительство утвердило «Концепцию социально-экономического развития России до 2020 года», согласно которой реальные доходы населения к концу этого периода должны были вырасти на 70%, средний класс — составить более половины населения, а семья из трех человек — проживать в 100-метровой квартире.
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Lenovo One объединит Windows и Android

Китайский бренд Lenovo работает над новой системой, которая объединит ОС Windows и Android. Речь идёт о некоем продукте Lenovo One.
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Экономика

Финская таможня три года неверно конвертировала рубль

Таможня Финляндии с 1 мая 2016 г. по 30 июня 2019 г. неверно конвертировала несколько иностранных валют: российский рубль, китайский юань и доллар США.
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У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль

В последнее время здоровье не беспокоило Бухарову, но недавно она прошла медобследование, в рамках которого узнала, что опухоль снова вернулась.
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Вышла версия Red Dead Redemption 2 для ПК

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«Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной

Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года.
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Bethesda забанила датамайнеров, которые искали баги в Fallout 76

Датамайнер и разработчик альтернативной карты Map76 для Fallout 76 Джарет Беркетт рассказал, что Bethesda заблокировала аккаунты группы энтузиастов, которая занимается поиском багов.
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Армия и оружие

Эксперт перечислил заслуги Сергея Шойгу перед армией

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Стали известны стартовые составы загребского «Динамо» и донецкого «Шахтера» на матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
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Бузова стала жертвой насилия, но боялась рассказать об этом В одном из последних интервью в рамках проекта "План Б" Ольга Бузова призналась журналистам, что однажды стала жертвой семейного насилия.
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В Туле сотрудники Росгвардии задержали около образовательного учреждения мужчину с пневматическим оружием.
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Как «Джокер» уважать себя заставил: обзор СМИ США и стран ЕС

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Андрей Малахов назвал свою зарплату на «Первом канале»

РБК 09:48
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Эрдоган и Трамп провели телефонный разговор

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.
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