Ярослав Ракицкий, выступающий защитником петербургского «Зенита», объявил, что заканчивает карьеру в составе сборной Незалежной. Футболист рассказал, что на протяжении всего года ждал приглашения от руководства сборной, но не получил.

Ракицкий заявил о конце карьеры в составе украинской сборной

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