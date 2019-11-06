Защитник петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины. Об этом футболист сине-бело-голубых написал в своем Instagram-аккаунте. Ракицкий поздравил национальную команду Украины с выходом на чемпионат Европы, который пройдет в следующем году.

Ракицкий объяснил решение о завершении карьеры в сборной Украины

Спорт день за днем

Футбол «Манчестер Сити» переквалифицировал Уокера в вратаря В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Манчестер Сити» (1:1) у англичан случилась проблема с вратарями.

Политика Президенту Казахстана понравился Омск Как сообщало ИА REGNUM, Касым-Жомарт Токаев приехал в Омск 7 ноября, чтобы поучаствовать в XVI Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

Политика Песков прокомментировал данные Счетной палаты о сокращении населения Журналисты попросили его прокомментировать данные Счетной палаты о сокращении населения четвертый год подряд из-за роста естественной убыли и снижения рождаемости.

Транспорт Названа стоимость билетов на поезда в Крым Ранее сообщалось, что с 8 ноября в продажу поступят билеты на поезда в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга.

Шоу-бизнес Екатерина Стриженова похудела на 12 килограммов Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова очень сильно похудела. За последние полгода она скинула 12 килограмм.

Политика Захарова прокомментировала заявление пресс-секретаря Deutsche Welle Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что пресс-секретарь Deutsche Welle (DW) Кристоф Юмпельт отрицает факт встречи представителя медиахолдинга с главой пресс-центра МИД РФ.

Политика Украина закрыла КПП на границе с Крымом Пункт пропуска закроют с 7 по 15 ноября в связи с тем, что «Укрзализниця» будет проводить работы повышенной опасности.

Общество Глава Комитета солдатских матерей отказалась уйти в отставку Председательница «Комитета солдатских матерей России» Флера Салиховская, заявившая о влиянии компьютерных игр на психологическое здоровье расстрелявшего сослуживцев в воинской части в Забайкалье солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, отказалась уходить с должности.