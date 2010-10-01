Футбол
Комсомольская правдаРакитич может покинуть «Барселону» зимой
Переход хорвата в чемпионат Италии мог состояться в летнее трансферное окно, но «Барселона» и «Ювентус» не смогли достичь консенсуса по поводу стоимости игрока. Испанские СМИ предполагают, что клубы возобновят переговоры по Ракитичу зимой.
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Политика
Индия предоставит кредит в $1 млрд на развитие Дальнего Востока
Индия предоставит кредитную линию на $1 млрд для развития Дальнего Востока, заявил премьер-министр страны Нарендра Моди в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).
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Происшествия
Мужчина обстрелял детский сад в Петербурге
В Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, который стрелял по детскому саду.
Газета.Ru 02:28
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Под Владимиром водитель на BMW насмерть сбил двух детей
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Политика
Путин сообщил о запуске ипотеки под 2% на Дальнем Востоке
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Три новые станции Фрунзенского радиуса метро откроют в Петербурге
В Петербурге утром 5 сентября состоится долгожданное открытие новых станций метро — «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары».
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Политика
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Российская газета вчера в 15:19
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Власти Сочи нашли квартиру для лишенного жилья онкобольного
Газета.Ru вчера в 19:19
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