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Матч ТВМатч ТВРакитич недоволен положением в «Барселоне» и может покинуть клуб зимой

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Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич хочет уйти из команды в ближайшее трансферное окно. Недовольство хорватского игрока вызвал тот факт, что боссы клуба хотели использовать его как часть сделки по приобретению игрока «ПСЖ» Неймара.
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Ракитич недоволен, что его хотели использовать в сделке с Неймаром

Чемпионат03:22

Ракитич недоволен положением в «Барселоне» и может покинуть клуб зимой

Матч ТВ02:51

Ракитич недоволен положением в «Барселоне» и может покинуть клуб зимой

Sportbox.RU02:51
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