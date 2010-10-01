Футбол
Матч ТВРакитич недоволен положением в «Барселоне» и может покинуть клуб зимой
Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич хочет уйти из команды в ближайшее трансферное окно. Недовольство хорватского игрока вызвал тот факт, что боссы клуба хотели использовать его как часть сделки по приобретению игрока «ПСЖ» Неймара.
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Законопроект об экстрадиции подозреваемых в совершении преступлений из Гонконга в материковый Китай отозван.
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Знаем, что ты смотришь Российские власти рассматривают проект создания единой системы учета интернет-пользователей, которая будет собирать и анализировать просмотренный контент, а также показы рекламы в русском сегменте интернета, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники в нескольких ведомствах.
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