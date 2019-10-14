Футбол
Спорт-ЭкспрессРакитич пошел пешком из аэропорта в связи с протестами в Барселоне
Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич пошел пешком из аэропорта столицы Каталонии, сообщает AS. Хавбек вернулся в Испанию из расположения сборной Хорватии.
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Ракитич шёл пешком из аэропорта «Барселоны» из-за протестов в Каталонии
Bookmaker-ratings.ruвчера в 15:01
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 03:18, Вашингтон
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Счетная палата России видит риски недостижения показателей по росту пенсий.
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Покров Пресвятой Богородицы принадлежит к числу великих праздников Русской Православной Церкви.
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Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что регионы не должны манипулировать статистикой смертности и "подгонять" показатели.
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Число погибших в результате обрушившегося на Японию тайфуна "Хагибис" выросло до 66 человек, сообщает во вторник телекомпания NHK со ссылкой на данные местных властей.
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Одна из причин низкого потребления серебра — «кризис рынка ювелирных изделий в России и наличие барьеров, препятствующих наращиванию экспорта», отмечает ведомство.
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