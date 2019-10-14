Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессРакитич пошел пешком из аэропорта в связи с протестами в Барселоне

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич пошел пешком из аэропорта столицы Каталонии, сообщает AS. Хавбек вернулся в Испанию из расположения сборной Хорватии.
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Ракитич пошел пешком домой из аэропорта из-за протестов в Барселоне

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Ракитич пошёл из аэропорта в город пешком

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Sport24.ruвчера в 15:09

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ProstoProSport02:55

Ракитич шёл пешком из аэропорта Барселоны в связи с протестами

Чемпионатвчера в 13:21

Ракитич пошел пешком из аэропорта в связи с протестами в Барселоне

Спорт-Экспрессвчера в 11:56
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Хорватский футболист, полузащитник клуба «Барселона» и национальной сборной Хорватии. Воспитанник футбольной академии клуба «Базель», в составе первой команды дебютировал в 2005 году.
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Барселона
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Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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