Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич шёл пешком из аэропорта столицы Каталонии, сообщает AS. По информации источника, футболист, вернувшийся в Испанию из расположения сборной Хорватии, не смог покинуть территорию аэропорта ни на такси, ни на автобусе из-за протестов, которые проходят в Барселоне.

Ракитич шёл пешком из аэропорта Барселоны в связи с протестами

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