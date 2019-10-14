Футбол
ЧемпионатРакитич шёл пешком из аэропорта Барселоны в связи с протестами
Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич шёл пешком из аэропорта столицы Каталонии, сообщает AS. По информации источника, футболист, вернувшийся в Испанию из расположения сборной Хорватии, не смог покинуть территорию аэропорта ни на такси, ни на автобусе из-за протестов, которые проходят в Барселоне.
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Звезда K-pop Солли умерла в 25 лет
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«Санкт-Паули» отстранил турецкого игрока, поддержавшего войну в Сирии
Полузащитник «Санкт-Паули» Дженк Шахин отстранен от тренировок по решению руководства.
Спорт день за днем 12:45
Армия и оружие
Разведчик ДНР раскрыл детали разгрома позиции правосеков в Донбассе весной 2015-го
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Правящая в Польше партия Качиньского утратила большинство в Сенате
Правящая в Польше с 2015 года консервативная партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" (ЗиС) не смогла удержать большинство в Сенате (верхней палате парламента) по итогам состоявшихся в стране парламентских выборов.
ТАСС 15:48
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
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Футбол
Игнашевич порассуждал о возможном отказе «Торпедо» от РПЛ
Главный тренер московского "Торпедо" Сергей Игнашевич высказался о возможном отказе клуба от выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Газета.Ru 05:30
Политика
Глава МИД Украины пояснил, какими мерами ЕС должен «дожимать» Россию
Ранее Пристайко заявил, что намерен на заседании Совета министров ЕС по иностранным делам 14 октября в Люксембурге призвать партнеров "дожать" Россию в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе.
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Общество
Судья Конституционного суда раскритиковал российское образование
Судья Конституционного суда (КС) РФ Константин Арановский раскритиковал систему высшего образования в России, заявив, что не доверяет дипломам российских вузов в целом.
Коммерсантъ 03:42
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Сочинская медсестра очаровала японского гонщика «Формулы-2»
Пилот «Формулы-2», выступающий за команду ART Grand Prix, Нобухару Мацусита восхитился внешностью российской медсестры.
Sportbox.RU 13:45
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Девушку, пропавшую после сделки, ищут в Екатеринбурге
Девушку, пропавшую после сделки, ищут в Екатеринбурге. Ксения Каторгина 27 лет находится в розыске с 10 октября, напоминает ГТРК "Урал".
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В Карелии возбудили уголовное дело по факту избиения осужденного
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У Зеленского упал рейтинг на Украине
Социологи из Украины зафиксировали падение рейтинга президента страны Владимира Зеленского.
Газета.Ru 15:00
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Сервис GeForce Now появился на Android
Компания NVIDIA запустила стриминговый сервис GeForce Now на Android.
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Общество
Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением
Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.
Российская газета 11:42
Армия и оружие
Приобретение российских танков Т-90 вместо Abrams объяснили в Египте
Египет может стать первым зарубежным оператором российского танка Т-90МС, сообщает Defense Arabic.
Российская газета 10:04
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Разработчики Fortnite стримят закрытие сезона
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Политика
Испанский суд наказал каталонских сепаратистов
Верховный суд Испании в понедельник вынес приговор лидерам Каталонии, причастным к организации референдума о независимости этой испанской автономии в 2017 г. Все 12 подсудимых были признаны виновными, девятерых из них приговорили к разным срокам заключения.
Ведомости 14:12
Общество
Украинского премьера заметили на концерте неонацистов
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил концерт ультраправых музыкантов. Об этом сообщает издание «Страна.uа».
Lenta.ru вчера в 21:21
Происшествия
Киллер рассказал о последних минутах жизни Михаила Круга
В беседе с журналистами программы «Новые русские сенсации» на телеканале «НТВ» мужчина рассказал о последних минутах жизни артиста.
Lenta.ru 11:56
Армия и оружие
В Минобороны заявили о просьбах сирийцев помочь из-за операции Турции
Ряд населенных пунктов на северо-востоке Сирии объявил о восстановлении суверенитета Сирийской Арабской Республики на своей территории на фоне военной операции Турции в регионе, заявили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), сообщается на странице Минобороны в Facebook.
РБК 15:26
Теннис
Российский теннисист Медведев стал победителем турнира в Шанхае
Интерфакс-Спорт вчера в 06:16
Футбол
Владельцы «ПСЖ» могут купить «Лидс»
Владелец «Лидс Юнайтед» Андреа Радридзани заявил, что от президента «Пари Сен-Жермен» Нассера Аль-Хелаифи ему поступило предложение о покупке клуба.
Чемпионат 15:38
Энергетика
Сланцевая революция в США подошла к концу
Самый медленный рост добычи за четыре последних года является очередным свидетельством того, что стремительный рост добычи сланцевой нефти подошел к концу.
Expert.ru 03:56
Футбол
Матч Болгария – Англия прерывался из-за расизма
Матч отборочного цикла на чемпионат Европы 2020 года между сборными Болгарии и Англии прерывался из-за расистских выкриков с трибун стадиона.
Евро-футбол.ру 15:58
Здоровье
В Оренбурге подросток заболел мышиной лихорадкой
По данным областного Роспотребнадзора, в сентябре в Оренбуржье зафиксировано 33 заболевших мышиной лихорадкой.
АиФ Оренбург 12 октября в 09:08
Музыка
На Первом канале стартовал новый сезон шоу «Голос»
11 октября на Первом канале стартовал восьмой сезон шоу «Голос». Ведущим программы снова выступает Дмитрий Нагиев.
Культуромания 12 октября в 12:12
Политика
Путин и король Саудовской Аравии обменялись подарками
Во время переговоров с королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдель Азизом аль Саудом российский президент отметил, что торговый оборот между двумя странами постоянно увеличивается.
Газета.Ru 14:55