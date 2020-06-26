Популяционный иммунитет к новой коронавирусной инфекции продолжает формироваться у жителей Москвы, антитела к вирусу обнаружили примерно у 20% прошедших тестирование жителей города. Об этом в пятницу сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

с чего всё началось

По итогам третьего этапа популяционного исследования москвичей на наличие иммунитета к коронавирусу оказалось, что антитела есть у 19,9% протестированных, сообщила заммэра Анастасия Ракова. Она уточнила, что это на 2,5 п.п. больше, чем было выявлено на предыдущем этапе.

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