Коронавирус
ИнтерфаксАнтитела выявлены у 20% протестированных москвичей
По итогам третьего этапа популяционного исследования москвичей на наличие иммунитета к коронавирусу оказалось, что антитела есть у 19,9% протестированных, сообщила заммэра Анастасия Ракова. Она уточнила, что это на 2,5 п.п. больше, чем было выявлено на предыдущем этапе.
Читать в источнике
Оценить111
с чего всё началось
Популяционный иммунитет к новой коронавирусной инфекции продолжает формироваться у жителей Москвы, антитела к вирусу обнаружили примерно у 20% прошедших тестирование жителей города. Об этом в пятницу сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.ТАСС02:54
Подробнее о событии
Показать все источники
Иммунитет к COVID-19 формируется почти у 20 процентов москвичей
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы07:14
Ракова: Около 20% прошедших тестирование москвичей имеют иммунитет к коронавирусу
Агентство Москва03:09
Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 09:27, Ашберн
Технологии
Tele2 запустил первый спецтариф для геймеров на рынке мобильной связи
Газета.Ru вчера в 09:10
Политика
Украина обратилась к НАТО и ЕС за помощью из-за наводнений в стране
"Представительство Украины при ЕС и миссия Украины при НАТО обратились к институтам ЕС и структурам альянса, чтобы активировать механизм гражданской защиты ЕС и привлечь Евроатлантический центр НАТО по реагированию на катастрофы природного и техногенного характера", - сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Газета.Ru вчера в 20:39
Происшествия
СКР: Турция мешает расследовать случаи гибели российских туристов
Москва, 26 июня 2020, 12:22 — REGNUM Власти Турции не удовлетворили запросы российской стороны, связанные с расследованием случаев гибели отдыхавших в этой стране туристов, в том числе детей, из России.
REGNUM 05:22
Футбол
СМИ узнали о возвращении Гончаренко в Москву для переговоров с ЦСКА
На прошлой неделе Гончаренко улетел в Белоруссию после поражения ЦСКА в матче РПЛ с «Зенитом» со счетом 0:4. Сообщалось, что тренер подал в отставку и не хочет продолжать работать в клубе, но руководство хочет уговорить его остаться до конца текущего сезона.
РБК 07:45
Кино
Рассел Кроу о «Гладиаторе»: «Поначалу сценарий был очень плохим»
По словам актёра, работа над фильмом была уникальным опытом, поскольку оригинальный сценарий, который предоставили команде, «был очень плохим».
Игромания.ру 07:45
Игры
CD Projekt RED показала трейлер экшена Cyberpunk 2077
Inc-news.ru вчера в 12:22
Путешествия
Стало известно о массовом недопуске россиян на курорты Сочи
О массовом недопуске отдыхающих стало известно «Московскому комсомольцу».
Lenta.ru 09:05
Общество
Серебренникова признали виновным в хищениях
Режиссера театра и кино, художественного руководителя театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова признали виновным в рамках уголовного дела о хищениях бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа».
Lenta.ru 04:26
Политика
Порошенко рассказал о шансе Украины «вернуть» Крым
Как сообщает РИА Новости, по мнению Порошенко, «уникальный шанс» Украины заключается в том, что на фоне падения цен на нефть и «глубокого кризиса» в России якобы не смогут финансировать полуостров.
RT на русском вчера в 23:20
Общество
Диетолог назвала допустимое количество черешни в день
Газета.Ru 02:13
Общество
Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании
Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 20:33
Политика
В ФРГ начали готовить ответ на угрозы США «Северному потоку – 2»
В правительстве ФРГ начали подготовку ответных мер в случае реализации угроз США «Северному потоку – 2». Об этом в четверг, 25 июня, сообщает агентство Bloomberg.
Известия вчера в 15:18
Шоу-бизнес
Ксения Собчак перенесла операцию после перелома носа
Ксения Собчак перенесла операцию после перелома носа (фото - и видеогалерея — листайте вправо) К слову, недавно телеведущая обзавелась новым форматом — передачей "Осторожно, новости !", в которых рассказывает об актуальных событиях в мире.
Вокруг ТВ вчера в 09:43
Хоккей
Панарин заявил, что сомневается в процветании НХЛ
Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин прокомментировал возможное возобновление сезона в НХЛ.
РИА Новости 03:46
Здоровье
В Пермском крае выявили 58 новых случаев коронавируса
В Пермском крае за сутки коронавирусная инфекция была диагностирована еще у 58 человек – заболели 19 мужчин, 37 женщин и два ребёнка.
Рифей-Пермь 03:43
Общество
Скульптор Ржевского мемориала рассказал, когда туда пустят посетителей
Скульптор, создавший фигуру Советского солдата, Андрей Коробцов в своём Инстаграме сообщил, что Ржевский мемориал откроет двери для посетителей 1 июля.
ТИА вчера в 07:46
Политика
Кремль ознакомится с мнением филологов об ошибке в бюллетенях
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ознакомится с мнением филологов Института русского языка Российской академии наук (РАН) по поводу грамматической ошибки в бюллетенях по поправкам в Конституцию.
РИА Новости 06:19
Общество
Депутаты Госдумы предложили штрафовать за навязывание прививок
Группа депутатов Госдумы разработала законопроект, который вводит наказание за навязывание родителям прививок для детей.
Политсовет 05:02
Политика
Путин заявил, что эпидемия коронавируса отступает
Коронавирус в России отступает, объем задач для волонтеров, которые на совесть потрудились в период эпидемии, снижается.
ТАСС 07:55
Происшествия
Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
РБК вчера в 18:03
Кино
Начались съемки нового сериала «Беспринципные»
REGNUM 08:59
Политика
Песков опроверг отъезд Лукашенко в Минск после парада Победы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о скором отъезде из Москвы президента Белоруссии Александра Лукашенко после парада Победы и возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.
Lenta.ru 24 июня в 11:06
Гаджеты
Самый доступный iPhone 12 будет стоить 549 долларов
Деловое.ТВ 06:00
Религия
Скандального уральского священника обвинили в нарушении присяги
Как сказал журналистам глава отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии Максим Миняйло, священник вышел из подчинения, нарушая священническую присягу.
Говорит Москва 08:57
Происшествия
Стали известны последствия нападения рядового на автомобиль ФСО
Коммерсантъ вчера в 13:10
Политика
Лукашенко: новая Конституция Белоруссии появится через два года
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что новую редакцию Конституции республики подготовят в течение двух лет.
RT на русском 09:08
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54