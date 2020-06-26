Популяционный иммунитет к новой коронавирусной инфекции продолжает формироваться у жителей Москвы, антитела к вирусу обнаружили примерно у 20% прошедших тестирование жителей города. Об этом в пятницу сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

с чего всё началось

По данным третьего этапа популяционного исследования, которое проходило с 5 по 18 июня с участием более 90 тысяч москвичей, иммунитет горожан к коронавирусу на сегодняшний день составил практически около 20 процентов.

Ракова: 20 процентов москвичей имеют иммунитет к коронавирусу

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