Коронавирус
Российская газетаРакова: Более 10 тысяч человек обратились за выплатами для безработных
Уже сегодня получили почти 10 тысяч заявок от жителей на регистрацию статуса безработного, а сайт службы занятости посетило более 40 тысяч человек за сутки, - добавила Анастасия Ракова.
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с чего всё началось
Размер пособия по безработице в столице в период пандемии составит 19,5 тысячи рублей в месяц. За сутки по этому поводу от москвичей поступило уже 10 тысяч заявок, сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.Официальный портал Мэра и Правительства Москвы00:05
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Анастасия Ракова: Более 10 тысяч человек обратились за выплатами для безработных
Вечерняя Москва00:51
Более 10 тысяч москвичей в первый день обратились за пособием по безработице
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы00:05
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