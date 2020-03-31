Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаРакова: Более 10 тысяч человек обратились за выплатами для безработных

Уже сегодня получили почти 10 тысяч заявок от жителей на регистрацию статуса безработного, а сайт службы занятости посетило более 40 тысяч человек за сутки, - добавила Анастасия Ракова.
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с чего всё началось

Более 10 тысяч москвичей в первый день обратились за пособием по безработице

Размер пособия по безработице в столице в период пандемии составит 19,5 тысячи рублей в месяц. За сутки по этому поводу от москвичей поступило уже 10 тысяч заявок, сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы00:05

Подробнее о событии

Оставшиеся без работы из-за COVID-19 москвичи будут получать пособия

РИА Новости04:33

Анастасия Ракова: Более 10 тысяч человек обратились за выплатами для безработных

Вечерняя Москва00:51

Около 10 тыс москвичей обратились за сутки за пособием по безработице

РИАМО01:31

10 тыс. москвичей обратились в первый день за пособием по безработице на период пандемии

Интерфакс02:32

Около 10 тыс. москвичей обратились за пособием по безработице на период пандемии

ТАСС00:45

Ракова: более 10 тысяч человек обратились за выплатами для безработных

Москва 2400:29

Более 10 тысяч москвичей в первый день обратились за пособием по безработице

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы00:05
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Экономика

Налог на банковские вклады смягчили

Ранее, как следовало из заявлений президента страны Владимира Путина и представителей правительства, предполагалось собирать 13 процентов с полученного гражданином дохода, если сумма всех его вкладов превышает миллион рублей.
Lenta.ru 05:38
Общество

Министр здравоохранения Самарской области уходит в отставку

На посту министра здравоохранения Самарской области в октябре 2018 года Ратманов сменил Геннадия Гридасова, занимавшего эту должность восемь лет.
Vademecum 06:58
Общество

В Прикамье вводится режим обязательной самоизоляции

Пермь, 31 марта 2020, 16:11 — REGNUM В Пермском крае со 2 апреля вводится режим обязательной самоизоляции.
REGNUM 09:11
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностирован коронавирус

BFM.ru 09:02
Общество

Власти ввели режим всеобщей самоизоляции в Воронежской области

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ о вводе жестких мер самоизоляции как в Москве, 31 марта данный указ опубликован на сайте правительства области.
ИА Красная Весна 08:13
Здоровье

Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России

В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
РИА Новости вчера в 16:49
Общество

Большинство россиян осталось без сбережений в кризис

Более 60% россиян не имеют никаких накоплений, сообщает РБК со ссылкой на опрос, который был проведен с 26 февраля по 3 марта, еще до резкого ухудшения ситуации в экономике из-за падения цен на нефть и ограничений в связи с распространением коронавируса.
Коммерсантъ 02:48
Политика

Российские призывники отправятся к местам службы не ранее 20 мая

В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 российские призывники отправятся к местам службы не ранее 20 мая.
RT на русском 09:27
Общество

За сутки в России выявлено 500 новых случаев заражения коронавирусом

За сутки в России выявлено 500 новых случаев заражения коронавирусом в 24 регионах, из них 387 в Москве и 48 в Петербурге.
Вечерняя Казань 05:05
Политика

Трамп сообщил об отправке Россией самолёта с медицинским оборудованием

Американский лидер Дональд Трамп рассказал, что Россия отправила в США самолёт с медицинским оборудованием в качестве помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 18:53
Общество

Лукашенко заявил о пике вирусных заболеваний в Белоруссии

Лукашенко отметил, что, несмотря на распространение коронавируса, необходимо не забывать и о других пациентах, которые также нуждаются в оказании медицинской помощи.
Известия 05:37
Происшествия

Под Тулой столкнулись 40 автомобилей

Авария с участием 40 автомобилей, включая пассажирский автобус, произошла во вторник на трассе М-2 "Крым" в Тульской области, пострадавших нет.
ТАСС 06:40
Шоу-бизнес

Мать Сергея Лазарева стала героиней шоу «Модный приговор»

Мать знаменитого российского певца Сергея Лазарева стала героиней очередного выпуска шоу «Модный приговор».
Актуальные Новости 06:17
Происшествия

В Москве на фоне карантина активизировались мошенники

РИА Новости вчера в 14:26
Футбол

Бартомеу: «„Барселона“ не станет банкротом в июне»

Ранее стало известно, что один из топ-менеджеров клуба Бундеслиги на последнем заседании Ассоциации европейских клубов заявил, что «Барселона» может стать первым топ-клубом, которому грозит банкротство.
Евро-футбол.ру 09:55
Общество

В Грузии запретили продажу алкоголя

Правительство Грузии с 31 марта и до окончания чрезвычайного положения запретило продажу алкогольных напитков, включая вино и пиво.
РБК 09:06
Энергетика

Европейский бензин приедет в Россию

По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.
Коммерсантъ вчера в 14:13
Общество

В Краснодарском крае вводят карантин

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о введении карантина на всей территории региона.
RT на русском 08:13
Здоровье

Врач Коммунарки: Распространение коронавируса началось в общественных местах

На свой странице в Инстаграм один из врачей Коммунарки призвала россиян ограничить по максимуму контакты, забыть про хождение в гости и поездки на шашлыки и побыть дома.
Kazanfirst.ru вчера в 02:35
Политика

Подписание закона о продаже земли на Украине уже заблокировано

Киев, 31 марта 2020, 13:42 — REGNUM Подписание законопроекта о продаже земли, принятого Верховной радой в ночь на 31 марта, в настоящий момент уже заблокировано, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 06:42
Политика

Великобритания нуждается в украинской рабочей силе

Телеканал RT ранее сообщал, что британский принц Чарльз, который переболел китайским коронавирусом, больше не нуждается в самоизоляции.
Экономика сегодня 02:25
Общество

В Кировской области ввели режим полной самоизоляции

Киров, 31 марта 2020, 16:10 — REGNUM Губернатор Кировской области Игорь Васильев ввёл в регионе режим всеобщей изоляции.
REGNUM 09:10
Общество

Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 03:12
Политика

Совет Федерации одобрил закон о полномочиях кабмина вводить режим ЧС

Совет Федерации во время внеочередного заседания 31 марта одобрил закон, который расширяет полномочия правительства и позволяет ему вводить режим чрезвычайной ситуации.
РБК 09:19
Общество

В России создали высокоточный тест на коронавирус Covid-19

В России создали высокоточный тест на коронавирус Covid-19.
Собака.ru 04:31
Общество

Совфед одобрил законопроект о пособиях и повышении больничных до МРОТ

Совет Федерации в ходе внеочередного заседания 31 марта поддержал законопроект, предусматривающий повышение оплаты больничных листов до уровня МРОТ и получении выплат на ребёнка без подачи заявления.
RT на русском 09:51
Общество

Режим самоизоляции с сегодняшнего дня введен для всех жителей Москвы

Начиная с сегодняшнего дня обязательная самоизоляция касается не только граждан пожилого возраста и граждан, имеющих хронические заболевания, о чем были внесены предыдущие изменения соответствующим Указом от 23 марта 2020 г. № 26-УМ.
Гарант вчера в 03:53
Спорт

Губерниев пристыдил Резцову за нарушение карантина

News.ru вчера в 00:04
Армия и оружие

Турция разбомбила в Сирии колонну с американской бронетехникой

Вечерний курьер 29 марта в 14:15
Общество

Нарушившие карантин граждане РФ начнут получать СМС-уведомления

Россиянам, которые нарушают режим самоизоляции или карантина, будут приходить SMS-оповещения, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Газета.Ru 09:42
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