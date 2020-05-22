Коронавирус
РИА НовостиРакова рассказала об открытии сферы услуг в Москве
"МФЦ являются одним из представителей сферы услуг, и в зависимости от того, как будет складываться эпидемиологическая ситуация после открытия МФЦ в городе, можно будет смотреть и принимать решения, когда открывать другие учреждения сферы услуг", - сказала Ракова.
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В зависимости от того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация после открытия МФЦ в городе, можно будет смотреть и принимать решения, когда открывать другие учреждения сферы услуг. Я думаю, так же, как и мы, эти отрасли на сегодняшний день вырабатывают новые правила, стандарты.
с чего всё началось
— МФЦ являются одними из представителей сферы услуг, и в зависимости от того, как будет складываться эпидемиологическая ситуация после открытия МФЦ в городе, можно будет смотреть и принимать решения, когда открывать другие учреждения сферы услуг, — отметила она в эфире телевизионного канала «Россия 24».Вечерняя Москвавчера в 14:37
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