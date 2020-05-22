Коронавирус
Московский КомсомолецРакова сообщила, когда в Москве откроют сферу услуг
Заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова сообщила в эфире телеканала "Россия 24", когда в столице начнут открывать предприятия сферы услуг.
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В зависимости от того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация после открытия МФЦ в городе, можно будет смотреть и принимать решения, когда открывать другие учреждения сферы услуг. Я думаю, так же, как и мы, эти отрасли на сегодняшний день вырабатывают новые правила, стандарты.
с чего всё началось
— МФЦ являются одними из представителей сферы услуг, и в зависимости от того, как будет складываться эпидемиологическая ситуация после открытия МФЦ в городе, можно будет смотреть и принимать решения, когда открывать другие учреждения сферы услуг, — отметила она в эфире телевизионного канала «Россия 24».Вечерняя Москва14:37
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Киберспорт
NAVI объявили о замене в составе по Dota 2
Бывший саппорт Team Unique Виталий so bad Ошманкевич заменил Семена CeMaTheSlayeR Кривулю в составе Natus Vincere по Dota 2. Об этом киберспортивная организация объявила на официальном сайте.
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Общество
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В WhatsApp появится новая функция
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РИА Новости вчера в 09:58
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Газета.Ru 13:10
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Минздрав ускорит выход на рынок препарата против коронавируса
Минздрав сократит сроки выхода на рынок препарата "Фавипиравир", который может быть эффективен в борьбе с коронавирусом.
Life.ru 20:34
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Газета.Ru 13:33
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Life.ru 19:15
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Virtus.pro вылетела с OGA Dota PIT 2020
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«Роскосмос» сообщил дату запуска следующего российского модуля на МКС
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В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков ИГ
В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков, планировавших теракты, сообщает в пятницу, 22 мая, ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национального антитеррористического комитета.
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Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
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