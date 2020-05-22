с чего всё началось

В зависимости от того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация после открытия МФЦ в городе, можно будет смотреть и принимать решения, когда открывать другие учреждения сферы услуг. Я думаю, так же, как и мы, эти отрасли на сегодняшний день вырабатывают новые правила, стандарты.

Заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова сообщила в эфире телеканала "Россия 24", когда в столице начнут открывать предприятия сферы услуг.

Ракова сообщила, когда в Москве откроют сферу услуг

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