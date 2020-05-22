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Московский КомсомолецМосковский КомсомолецРакова сообщила, когда в Москве откроют сферу услуг

Заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова сообщила в эфире телеканала "Россия 24", когда в столице начнут открывать предприятия сферы услуг.
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Анастасия Ракова
В зависимости от того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация после открытия МФЦ в городе, можно будет смотреть и принимать решения, когда открывать другие учреждения сферы услуг. Я думаю, так же, как и мы, эти отрасли на сегодняшний день вырабатывают новые правила, стандарты.
— Анастасия РаковаРИАМО 15:32
с чего всё началось
— МФЦ являются одними из представителей сферы услуг, и в зависимости от того, как будет складываться эпидемиологическая ситуация после открытия МФЦ в городе, можно будет смотреть и принимать решения, когда открывать другие учреждения сферы услуг, — отметила она в эфире телевизионного канала «Россия 24
».
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