Общество

КоммерсантъКоммерсантъRambler Group требует заблокировать Twitch в России

Rambler Group, которая владеет эксклюзивными правами на показ матчей Английской премьер-лиги (АПЛ) по футболу, намерена взыскать 180,345 млрд руб. (около $2,9 млрд) со стримингового сервиса Twitch.
Читать в источнике
Комментировать109
Михаил Гершкович
На данный момент ведутся переговоры с Twitch о подписании мирового соглашения. Сервис передал нам инструменты для борьбы с пиратскими трансляциями и сейчас речь идет только о компенсации ущерба, нанесенного с августа по ноябрь.
— Михаил Гершкович, футболистИнтерфакс 03:38
с чего всё началось

Rambler Group требует с американского сервиса Twitch рекордную компенсацию

Как пояснил источник "Ъ", сумма в 180 млрд руб. образовалась в результате умножения числа предполагаемых незаконных просмотров на Twitch трансляций АПЛ — 36 тыс. — на максимальную сумму компенсации в 5 млн руб. Rambler владеет эксклюзивными правами на показ АПЛ в России.
Коммерсантъвчера в 17:37

Подробнее о событии

Суд временно заблокировал трансляции матчей АПЛ на Twitch

РИА Новости03:02

Мосгорсуд временно заблокировал матчи Английской премьер-лиги на Twitch

Известия02:47

Rambler требует взыскать 180 млрд рублей с Twitch за трансляции футбола

Ведомостивчера в 18:40

Rambler не будет просить о полной блокировке Twitch в России

Коммерсантъ04:55

Rambler ведет переговоры с Twitch о подписании мирового соглашения

ТАСС02:21

Рамблер достиг ряда договоренностей со стриминговым сервисом твитч в рамках судебного разбирательства

Эхо Москвы05:30

Rambler Group начала с Twitch переговоры о мировой по спору на ₽180 млрд

РБК02:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 05:42, Ашберн
Происшествия

Сын Валерии снова попал в аварию

Lenta.ru 13 декабря в 13:32
Экономика

Минфин предложил ввести минимальную доходность от управления пенсиями

НПФ, не обеспечившим минимальную доходность, следует компенсировать недостаток из собственных средств, добавил он: «Если будет плохое управление средствами, видимо, НПФ придется компенсировать это за счет резервов и за счет собственных средств».
РБК вчера в 17:00
Политика

Депутат от партии Зеленского сообщил о нападении

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о критике президента Украины Владимира Зеленского со стороны депутата Верховной рады Антона Полякова, исключенного из пропрезидентской партии «Слуга народа» за систематическое голосование вразрез с линией партии.
ФАН 02:33
Кино

Новый «Полицейский с Рублевки» возглавил российский прокат

ФАН вчера в 20:20
Футбол

Остановленный из-за оскорблений Зозули матч не будет продолжен

Газета.Ru 04:59
Общество

Кремль объяснил невмешательство в судебные разборки Rambler и Twitch

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль никоим образом не вмешивается в судебное разбирательство между компанией Rambler и стриминговым сервисом Twitch, а также не комментирует его.
РЕН ТВ 05:15
Общество

Оператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб

Компания Nord Stream 2 направила запрос Германии на прокладку труб «Северного потока – 2» в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило в воскресенье, 15 декабря агентство DPA со ссылкой источник в компании.
Известия вчера в 15:32
Авто

Официально: на АвтоВАЗе стартовало производство обновленной Lada 4x4

АвтоВАЗ официально объявил о старте производства обновлённой версии классического внедорожника Lada 4х4.
Российская газета 04:27
Хоккей

Юниорская сборная России впервые выиграла Мировой кубок вызова

ProstoProSport вчера в 23:09
Общество

На Колыме в январе ждут сильные морозы

В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.
REGNUM 01:45
Общество

Грета Тунберг оправдалась за фото на полу «переполненного» поезда

Известия 04:40
Шоу-бизнес

В шоу «План Б» Ольга Бузова никого не выбрала

Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.
Вокруг ТВ вчера в 12:54
Политика

Песков прокомментировал участие Суркова в съезде добровольцев Донбасса

В Кремле не видят противоречий в участии помощника президента РФ Владислава Суркова в съезде "Союза добровольцев Донбасса": российские чиновники общаются с гражданами России в любых форматах, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:38
Политика

В Кремле отреагировали на проект о децентрализации власти на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появление на Украине законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины.
Московский Комсомолец 05:38
Здоровье

Врачи рассказали, кому могут быть вредны картошка и помидоры

Кому противопоказаны картошка и помидоры и даже могут навредить для здоровья, рассказала российский врач Юлиана Чечурина.
Ugpressa.ru 14 декабря в 14:34
Общество

Историк Соколов рассказал про отношения с убитой аспиранткой

Газета.Ru вчера в 21:53
Авто

Кибербункер для Кибертрака. Дизайнеры нарисовали идеальный гараж для Tesla Cybertruck

Дизайнерское агентство Lars Büro представило своё видение гаража для Tesla Cybertruck, ведь машина влезет далеко не в каждый обычный гараж.
iXBT.com 05:33
Спорт

Минспорта РФ не допустило детей из ЛНР до соревнований в России

Известный военкор Семён Пегов в своём Telegram-канале WarGonzo сообщил о вопиющей ситуации, произошедшей на соревнованиях в Смоленске по отношению к детям-спортсменам с Донбасса.
Rusvesna.su 04:49
Политика

В Госдуме оценили место России в рейтинге самых могущественных стран

Россия оказалась в тройке списка "самых могущественных стран мира" вместе с США и КНР в рейтинге, опубликованном в журнале U.S.News.
РИА Новости 04:09
Общество

Соведущего Малышевой не пустили в Россию

Lenta.ru 04:14
Гаджеты

В Mac Pro используются самые дешевые модули

По словам Куинна Нельсона, автора своего канала на YouTube, компания Apple выбрала для Mac Pro вид памяти по самой низкой стоимости.
Goroday.ru вчера в 01:24
Политика

В любую точку Земли за час: американцы похвастались новой технологией

В США разрабатывают космическую технологию, позволяющую доставлять человека в любое место нашей планеты менее чем за час.
Российская газета 14 декабря в 14:45
Общество

Названы самые востребованные профессии в России в 2020 году

Эксперты сервиса по подбору персонала «Работа.ру» назвали самые востребованные массовые и узкоспециализированные профессии в России в 2020 году.
RT на русском вчера в 23:18
Футбол

России впервые за 18 лет не будет на жеребьевке плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы

Кстати, россияне дважды выигрывали Кубок УЕФА (сейчас это Лига Европы): ЦСКА в 2005-м и «Зенит» в 2008-м.
BFM.ru 02:47
Авто

Opel снова начал продажи в России

Opel снова начал продажи в России после ухода с рынка, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:44
Политика

Песков заявил, что говорить о планах Путина на Новый год рано

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал рассказывать о том, как глава государства Владимир Путин встретит Новый год, подчеркнув, что до этого "еще работать и работать".
ТАСС 05:27
Космос

Рогозин: запуск модуля «Наука» к МКС может быть перенесен на 2021 год

Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука" может быть запущен к МКС в начале 2021 года, а не в конце 2020 года, как планировалось.
ТАСС 02:49
Интернет

Названы самые плохие пароли в мире для защиты аккаунтов

В целом в списке есть сочетания из букв, цифр, популярных женских имен и самым классическим является пароль «password».
Astera вчера в 13:07
Политика

В правительстве Челябинской области создали два новых управления

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановления о создании в правительстве региона двух новых структурных подразделений.
Коммерсантъ Челябинск 05:31
Происшествия

Суд продлил арест устроившему стрельбу в Забайкалье солдату

Суд в Чите продлил арест солдату Рамилю Шамсутдинову, который устроил стрельбу в воинской части в Забайкальском крае, на четыре месяца.
REGNUM 03:53
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Англии по футболуБольше новостей по теме
Главное