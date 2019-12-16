Требования включают взыскание компенсации в размере 180 млрд рублей и блокировку Twitch. В 2019 году Rambler Group приобрела эксклюзивные права на трансляцию в России футбольных матчей Английской премьер-лиги, площадкой для этого выступает онлайн-кинотеатр Okko.

с чего всё началось

На данный момент ведутся переговоры с Twitch о подписании мирового соглашения. Сервис передал нам инструменты для борьбы с пиратскими трансляциями и сейчас речь идет только о компенсации ущерба, нанесенного с августа по ноябрь.

Rambler Group, которая владеет эксклюзивными правами на показ матчей Английской премьер-лиги (АПЛ) по футболу, намерена взыскать 180,345 млрд руб. (около $2,9 млрд) со стримингового сервиса Twitch.

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