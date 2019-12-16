Общество
КоммерсантъRambler Group требует заблокировать Twitch в России
Rambler Group, которая владеет эксклюзивными правами на показ матчей Английской премьер-лиги (АПЛ) по футболу, намерена взыскать 180,345 млрд руб. (около $2,9 млрд) со стримингового сервиса Twitch.
Читать в источнике
Оценить287
На данный момент ведутся переговоры с Twitch о подписании мирового соглашения. Сервис передал нам инструменты для борьбы с пиратскими трансляциями и сейчас речь идет только о компенсации ущерба, нанесенного с августа по ноябрь.
— Михаил Гершкович, футболистRambler News Service 02:33
с чего всё началось
Требования включают взыскание компенсации в размере 180 млрд рублей и блокировку Twitch. В 2019 году Rambler Group приобрела эксклюзивные права на трансляцию в России футбольных матчей Английской премьер-лиги, площадкой для этого выступает онлайн-кинотеатр Okko.ТАСС02:13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7100 источников, обновлено в 08:45, Ашберн
Футбол
Участники Лиги Европы узнали соперников по первому раунду плей-офф
Функционеры Европейского футбольного союза провели в швейцарском Ньоне жеребьевку стартового раунда плей-офф Лиги Европы.
Армия и оружие
Как баллистическая ракета «Сармат» усилит боевой потенциал РВСН
Командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете «Красная звезда» сообщил, что у войск скоро появится новейшая межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) РС-28 «Сармат».
Авто
Автомобили Opel вернулись на российский рынок
Фигурное катание
Тарасову требуют отстранить от комментирования фигурного катания
Российские любители фигурного катания потребовали отстранить заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову от комментирования любых трансляций из-за непрофессионализма и предвзятости по отношению к спортсменам.
Происшествия
Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком
Политика
Путин поручил принять дорожную карту по реализации стратегии ВТС
Президент России Владимир Путин поручил правительству принять дорожную карту по реализации стратегии военно-технического сотрудничества.
Общество
Nord Stream 2 попросила разрешения строить трубопровод зимой
Компания Nord Stream 2, которая выступает оператором газопровода «Северный поток-2», запросила разрешения у немецких властей продолжить строительство у северного побережья Германии в зимние месяцы.
Фигурное катание
Штаб Тутберидзе ответил Тарасовой и Плющенко на критику Загитовой
На официальной страничке в Instagram российского тренера по фигурному катанию, которая работает со спортсменами в одиночном катании, Этери Тутберидзе появился пост с ответом на критику другого тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой и фигуриста Евгения Плющенко по поводу временной приостановки карьеры Алины Загитовой.
Футбол
Слуцкий может возглавить «Рубин»
Бывший тренер нидерландского "Витесса" Леонид Слуцкий может возглавить казанский "Рубин", сообщает БИЗНЕС Online.
Общество
Власти Москвы определились с регионами для вывоза мусора
Московские власти определились, в какие регионы и в каких объёмах в период с 2020 по 2029 год будет вывозиться мусор.
Общество
Медведев утвердил порядок пересмотра цен на жизненно важные лекарства
Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление о правилах обязательной перерегистрации цен на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших препаратов (ЖНВЛП).
Политика
Жена Порошенко покинула пост главы Украинского культурного фонда
Супруга бывшего президента Украины Марина Порошенко написала заявление об уходе с поста председателя Украинского культурного фонда, сообщил 16 декабря телеканал «Эспрессо».
Общество
Forbes включил россиянку в список самых заметных новых миллиардеров
Журнал Forbes опубликовал материал, в котором назвал самых заметных персон, пополнивших в этом году список миллиардеров.
Политика
«Нафтогаз» опроверг достижение договорённости с РФ по транзиту
Сообщения, что Россия и Украина достигли предварительного соглашения по транзиту газа, не соответствуют действительности, — говорится в заявлении «Нафтогаза» на официальной странице предприятия в социальной сети Facebook.
Футбол
Роналду отказался от капитанской повязки «Юве» в матче с «Удинезе»
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отказался от капитанской повязки в матче 16-го тура Серии А с «Удинезе» (3:1). На 80-й минуте поле покинул форвард и капитан «Ювентуса» Гонсало Игуаин.
Технологии
Половина российских компаний внедрит интернет вещей к 2021 году
Россия в лидерах по динамике внедрения По состоянию на конец 2019 г. более 50% компаний в России уже внедрили или планируют в течение ближайших 12 месяцев завершить проекты по внедрению решений с использованием технологий интернета вещей.
Общество
Путин отменил банковский роуминг
Президент России Владимир Путин подписал указ об отмене банковского роуминга.
Кино
Джей Джей Абрамс намекнул на Асоку Тано в «Звездных войнах 9»
В дальнейшем Асока стала падаваном Энакина Скайуокера и неоднократно принимала участие вместе с ним в различных миссиях и сражениях Войн Клонов.
Политика
Премьер Финляндии ответила на критику главы МВД Эстонии
Премьер-министр Финляндии Санна Марин гордится тем, что в ее стране даже продавец может стать главой правительства.
Хоккей
Сборная России одолела Финляндию в матче Кубка Первого канала
Сборная России по хоккею переиграла команду Финляндии в матче Кубка Первого канала со счетом 2-0.
Общество
В Волгоградской области учительница отрезала школьнику челку
Политика
Законопроект о Brexit будет внесен в британский парламент 2 декабря
Законопроект о выходе Великобритании из состава Евросоюза (Brexit) будет внесен в британский парламент 20 декабря.
Космос
Рогозин поделился планами создания универсального лифта на Луну
Роскосмос планирует создать так называемый универсальный лифт, с помощью которого будет доставлять на поверхность спутника Земли коммерческие грузы.
Музыка
Корнелюк: Ротару отлично выступила в России
Корнелюк присутствовал на фестивале, а когда увидел Ротару, то не смогу сдержать эмоции радости и восторга от ее выступления, так как его отношение к певице очень человеческое и положительное.
Происшествия
На Урале 16-тонный груз упал из кузова машины на встречные автомобили
По предварительной информации, на повороте в районе 61-го километра дороги из кузова грузовика выпала 16-тонная платформа гусеничного крана на встречные автомобили «УАЗ» и «ВАЗ-2108».
Музыка
Мазаев назвал концерт Носкова жалким зрелищем
Лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев высказался о концерте Николая Носкова после перенесённого инсульта.
Общество
На Колыме в январе ждут сильные морозы
В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.
Армия и оружие
Корабль РФ взял на сопровождение эсминец США в Черном море
«Назначенными силами и средствами Черноморского флота организовано сопровождение, вошедшего 15 декабря в юго-западную часть акватории Черного моря эсминца УРО (ПРО) "Росс" ВМС США», — говорится в сообщении.