Общество

КоммерсантъКоммерсантъRambler Group требует заблокировать Twitch в России

Rambler Group, которая владеет эксклюзивными правами на показ матчей Английской премьер-лиги (АПЛ) по футболу, намерена взыскать 180,345 млрд руб. (около $2,9 млрд) со стримингового сервиса Twitch.
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Михаил Гершкович
На данный момент ведутся переговоры с Twitch о подписании мирового соглашения. Сервис передал нам инструменты для борьбы с пиратскими трансляциями и сейчас речь идет только о компенсации ущерба, нанесенного с августа по ноябрь.
— Михаил Гершкович, футболистRambler News Service 02:33
с чего всё началось

Мосгорсуд временно заблокировал показ футбольных матчей АПЛ на Twitch

Требования включают взыскание компенсации в размере 180 млрд рублей и блокировку Twitch. В 2019 году Rambler Group приобрела эксклюзивные права на трансляцию в России футбольных матчей Английской премьер-лиги, площадкой для этого выступает онлайн-кинотеатр Okko.
ТАСС02:13

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Мосгорсуд временно заблокировал матчи Английской премьер-лиги на Twitch

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Rambler не будет просить о полной блокировке Twitch в России

Коммерсантъ04:55

Rambler ведет переговоры с Twitch о подписании мирового соглашения

ТАСС02:21
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