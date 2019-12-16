Как пояснил источник "Ъ", сумма в 180 млрд руб. образовалась в результате умножения числа предполагаемых незаконных просмотров на Twitch трансляций АПЛ — 36 тыс. — на максимальную сумму компенсации в 5 млн руб. Rambler владеет эксклюзивными правами на показ АПЛ в России.

с чего всё началось

Rambler Group, которая владеет эксклюзивными правами на показ матчей Английской премьер-лиги (АПЛ) по футболу, намерена взыскать 180,345 млрд руб. (около $2,9 млрд) с стримингового сервиса Twitch.

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