Общество
КоммерсантъRambler Group требует заблокировать Twitch в России
Rambler Group, которая владеет эксклюзивными правами на показ матчей Английской премьер-лиги (АПЛ) по футболу, намерена взыскать 180,345 млрд руб. (около $2,9 млрд) с стримингового сервиса Twitch.
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с чего всё началось
Как пояснил источник "Ъ", сумма в 180 млрд руб. образовалась в результате умножения числа предполагаемых незаконных просмотров на Twitch трансляций АПЛ — 36 тыс. — на максимальную сумму компенсации в 5 млн руб. Rambler владеет эксклюзивными правами на показ АПЛ в России.Коммерсантъвчера в 17:37
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