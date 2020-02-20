Если пользователь переходил по ссылке, которая содержалась в письме, он попадал на сайт мошенников. Там необходимо было ввести данные банковской карты, чтобы получить выигрыш, и заплатить небольшую комиссию (около 270 рублей) за конвертацию валюты.

с чего всё началось

Rambler Group предупредила почтовые сервисы о мошеннической атаке. В дальнейшем специалистам Group-IB удалось заблокировать большинство связанных с атакой сайтов, ссылки на которые содержались в письмах мошенников.

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