Технологии
Lenta.ruРаскрыта новая схема кражи данных банковских карт
Rambler Group предупредила почтовые сервисы о мошеннической атаке. В дальнейшем специалистам Group-IB удалось заблокировать большинство связанных с атакой сайтов, ссылки на которые содержались в письмах мошенников.
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с чего всё началось
Если пользователь переходил по ссылке, которая содержалась в письме, он попадал на сайт мошенников. Там необходимо было ввести данные банковской карты, чтобы получить выигрыш, и заплатить небольшую комиссию (около 270 рублей) за конвертацию валюты.Lenta.ru02:00
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