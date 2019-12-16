Общество

КоммерсантъКоммерсантъRambler хочет прекратить уголовное дело против Nginx

Спор предлагается перевести в гражданско-правовую плоскость Совет директор Rambler Group решил, что заявление о возбуждении уголовного дела по поводу ситуации с компанией Nginx нужно отозвать и при необходимости перевести спор в гражданско-правовую плоскость.
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Поддержал всё: в Сбербанке рассказали о позиции миллиардера Мамута при обсуждении Nginx

Forbes17:17

Rambler попросит прекратить уголовное дело в рамках конфликта с Nginx

Интерфакс14:52

Rambler хочет прекратить уголовное дело против Nginx

Коммерсантъ14:00

Совет директоров Рамблера поручил менеджменту решить спор с Nginx в гражданско-правовых рамках

Газета.Ru13:35

Rambler Group попросит прекратить уголовное дело о правах на Nginx

Ведомости13:32

Совет директоров Rambler поручил прекратить уголовное дело против Nginx

РБК14:15

Rambler попросит прекратить уголовное дело по NGINX

РИА Новости14:36
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Общество

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В систему переводов ЦБ внедрят платежи смартфоном по аналогии с Apple Pay

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