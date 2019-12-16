Общество
КоммерсантъRambler хочет прекратить уголовное дело против Nginx
Спор предлагается перевести в гражданско-правовую плоскость Совет директор Rambler Group решил, что заявление о возбуждении уголовного дела по поводу ситуации с компанией Nginx нужно отозвать и при необходимости перевести спор в гражданско-правовую плоскость.
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Вьетнамские умные телевизоры скоро появятся на российском рынке
Вьетнамская компания Vsmart представила для российского рынка линейку так называемых, "умных" телевизоров.
Здоровье
Елена Сорокина проверила качество оказания услуг и оснащение Камчатской краевой стоматологической поликлиники
Камчатская краевая стоматологическая поликлиника оказывает медицинские услуги по льготному зубопротезированию на 23,4 миллиона рублей в год.
Шоу-бизнес
Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой
Бывшая телеведущая заявила, что отец ее 12-летней дочери Полины, бизнесмен Максим Аксёнов, вызвал к ней домой полицию и чуть ли не силой забрал ребенка, обозвав бывшую жену «недоделанной наркоманкой».
Происшествия
Житель Ленинградской области подозревается в насилии над дочерью
Житель частного дома в Гатчинском районе Ленинградской области задержан по подозрению в сексуальном насилии над своей несовершеннолетней дочерью, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ленинградской области.
Авто
КамАЗ будущего показали на видео
К своему 50-летнему юбилею Камский автомобильный завод представил новый тягач КамАЗ-54907 Continent, оснащенный системой автономного вождения.
Культура
Показания экс-министра культуры Авдеева по делу «Седьмой студии» не признали доказательством
Дело «Седьмой студии» рассматривается Мещанским судом Москвы во второй раз с ноября 2019 года.
Шоу-бизнес
Алсу показала стройные ноги в мини
Новое фото певицы обсуждают в Сети На днях Алсу выступала на новогоднем шоу в Государственном Кремлевском Дворце.
Армия и оружие
Ключевое преимущество: Су-57 назвали выгодным выбором для Ирана
Общество
Железнодорожники прокомментировали фото Греты Тунберг в поезде
Представители немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn прокомментировали фотографию Греты Тунберг, свидетельствующей о том, что в поезде ей не хватило места.
Экономика
Минфин предлагает установить для НПФ минимальную доходность
Министерство финансов РФ выступило с предложением определить минимальный уровень доходности для негосударственных пенсионных фондов (НФП) в рамках новой системы гарантированного пенсионного плана (ГПП).
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук опубликовала откровенную фотографию в Instagram
Фото Светлана Бондарчук опубликовала накануне своего 51-летия.
Шоу-бизнес
РПЦ прокомментировала серьги Собчак с Иисусом Христом
В РПЦ оценили поведение телеведущей Ксении Собчак, которая выложила в Сеть фото с серьгами, где был изображен лик Иисуса Христа.
Происшествия
Директор ФБК Жданов заявил о намерении участвовать в выборах в Госдуму
Освободившийся после десяти суток ареста директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов рассказал "Интерфаксу", что намерен участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году.
Происшествия
Суд Петербурга оставил историка Соколова под арестом
Технологии
Intel купила израильскую Habana Labs за $2 млрд
Один из крупнейших в мире производителей компьютерных компонентов Intel приобрел израильскую технологическую компанию Habana Labs за 2 миллиарда долларов, говорится в релизе Intel.
Футбол
В Испании сорван матч из-за фанатов, которые обвинили Зозулю в нацизме
Общество
В Волгоградской области учительница отрезала челку школьнику
В городе Палласовка Волгоградской области учительница русского языка после спора с учеником отрезала ему челку во время урока.
Футбол
«Лацио» за 5 минут отыгрался и вырвал победу у «Кальяри»
За 7 минут до конца матча «лациале» сравняли счет и обыграли соперника (1:2). «Кальяри» вел в счете большую часть игрового времени.
Политика
Россия и КНР внесли в СБ ООН резолюцию о смягчении санкций против КНДР
Россия и Китай представили проект резолюции Совета Безопасности ООН, призывающий смягчить санкции против КНДР с целью улучшить гуманитарную ситуацию в стране.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снежном январе
Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, по предварительному прогнозу, в январе в Москве температура превысит норму на 1 градус.
Политика
Верховный суд разрешил канонической УПЦ сохранить название
Верховный суд Украины оставил в силе запрет на переименование канонической Украинской православной церкви по иску Минкульта.
Хоккей
Юниорская сборная России стала победителем Мирового кубка вызова U18
Армия и оружие
В Ростехе рассказали, какое оружие РФ нелегально копируют за рубежом
В течение последних 17 лет специалисты зафиксировали более 500 случаев несанкционированного копирования российского вооружения и военной техники.
Авто
«АвтоВАЗ» запустил производство обновленного внедорожника Lada 4х4
По информации ТАСС, «АвтоВАЗ» объявил о запуске производства новой версии внедорожника Lada 4х4.
Кино
Актер Анатолий Васильев вернется в сериал «Сваты»
Отмечается, что Васильев сыграет в седьмом сезоне популярного сериала. Актер покинул проект после четвертого сезона.
Общество
РЖД представят обновленный интерьер «Сапсана»
Перевозки растут Как сообщили ТАСС в пресс-службе РЖД, за 10 лет эксплуатации поездов "Сапсан" пассажиропоток на участке Москва - Санкт-Петербург вырос в 3,5 раза - с 1,62 млн до 5,5 млн человек.
Происшествия
В Казани горит склад мебельной фабрики
В Казани горит склад мебельной фабрики.
Футбол
«Оренбург» и «Ростов» интересуются хавбеком «Химок» Полярусом
Как стало известно «Чемпионату», «Оренбург» и «Ростов» проявляют интерес к украинскому полузащитнику «Химок» Артёму Полярусу.
Музыка
Верка Сердючка выпустила песню после многолетнего перерыва
Украинский певец Андрей Данилко, получивший популярность в сценическим образе Верки Сердючки, порадовал поклонников новой композицией под названием Make It Rain Champagne.