Спор предлагается перевести в гражданско-правовую плоскость Совет директор Rambler Group решил, что заявление о возбуждении уголовного дела по поводу ситуации с компанией Nginx нужно отозвать и при необходимости перевести спор в гражданско-правовую плоскость.

Шоу-бизнес Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой Бывшая телеведущая заявила, что отец ее 12-летней дочери Полины, бизнесмен Максим Аксёнов, вызвал к ней домой полицию и чуть ли не силой забрал ребенка, обозвав бывшую жену «недоделанной наркоманкой».

Происшествия Житель Ленинградской области подозревается в насилии над дочерью Житель частного дома в Гатчинском районе Ленинградской области задержан по подозрению в сексуальном насилии над своей несовершеннолетней дочерью, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ленинградской области.

Авто КамАЗ будущего показали на видео К своему 50-летнему юбилею Камский автомобильный завод представил новый тягач КамАЗ-54907 Continent, оснащенный системой автономного вождения.

Шоу-бизнес Алсу показала стройные ноги в мини Новое фото певицы обсуждают в Сети На днях Алсу выступала на новогоднем шоу в Государственном Кремлевском Дворце.

Общество Железнодорожники прокомментировали фото Греты Тунберг в поезде Представители немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn прокомментировали фотографию Греты Тунберг, свидетельствующей о том, что в поезде ей не хватило места.

Экономика Минфин предлагает установить для НПФ минимальную доходность Министерство финансов РФ выступило с предложением определить минимальный уровень доходности для негосударственных пенсионных фондов (НФП) в рамках новой системы гарантированного пенсионного плана (ГПП).

Шоу-бизнес РПЦ прокомментировала серьги Собчак с Иисусом Христом В РПЦ оценили поведение телеведущей Ксении Собчак, которая выложила в Сеть фото с серьгами, где был изображен лик Иисуса Христа.

Происшествия Директор ФБК Жданов заявил о намерении участвовать в выборах в Госдуму Освободившийся после десяти суток ареста директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов рассказал "Интерфаксу", что намерен участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году.

Технологии Intel купила израильскую Habana Labs за $2 млрд Один из крупнейших в мире производителей компьютерных компонентов Intel приобрел израильскую технологическую компанию Habana Labs за 2 миллиарда долларов, говорится в релизе Intel.

Общество В Волгоградской области учительница отрезала челку школьнику В городе Палласовка Волгоградской области учительница русского языка после спора с учеником отрезала ему челку во время урока.

Общество В Гидрометцентре предупредили о снежном январе Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, по предварительному прогнозу, в январе в Москве температура превысит норму на 1 градус.

Политика Верховный суд разрешил канонической УПЦ сохранить название Верховный суд Украины оставил в силе запрет на переименование канонической Украинской православной церкви по иску Минкульта.

Общество РЖД представят обновленный интерьер «Сапсана» Перевозки растут Как сообщили ТАСС в пресс-службе РЖД, за 10 лет эксплуатации поездов "Сапсан" пассажиропоток на участке Москва - Санкт-Петербург вырос в 3,5 раза - с 1,62 млн до 5,5 млн человек.