Общество

ВедомостиВедомостиRambler отозвал иск к Twitch о компенсации на 180 млрд рублей

Rambler Group отзывает иск с требованием компенсации на 180 млрд руб. «Условия соглашения удовлетворяют обе стороны, кроме того, Twitch предоставил Rambler Group все необходимые для борьбы с пиратскими трансляциями инструменты», – говорится в сообщении. О каких инструментах идет речь, не уточняется.
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Рамблер Груп отозвала многомиллиардный иск к американскому стриминговому сервису Твич

Эхо Москвы08:04

Twitch выразил надежду на сотрудничество с Rambler

Известия09:59

Rambler Group отзывает иск к Twitch

Коммерсантъ06:27

Rambler Group и Twitch урегулировали спор

Газета.Ru06:24

В Twitch заявили, что будут в сотрудничестве с Rambler удалять нелицензионный контент

ТАСС09:24

Rambler заключила с Twitch мировое соглашение по спору на 180 млрд руб

РБК06:38

Twitch сообщил об отзыве иска Rambler

Дождь05:33
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Транспорт

Завершено строительство железнодорожной части Крымского моста

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Володин назвал приоритетную задачу в работе Госдумы в 2020 году

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что обеспечение роста экономики должно стать приоритетной задачей в работе нижней палаты парламента в 2020 году, сообщает ФАН.
RT на русском 09:32
Происшествия

По делу попавшей в выгребную яму девочки задержали ее отчима

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Наташа Королева в образе Мальвины тоскует по 90-м

В канун смены десятилетий певица Наташа Королева затосковала по 90-м. 46-летняя певица решила примерить для фотосессии образ Мальвины.
Wday.ru 07:16
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В России хотят уволить 25 млн человек

В России предложили уволить 25 млн человек.
Krasnoyarskmedia.ru 00:05
Общество

40 граждан Израиля задержали в аэропорту Домодедово

Около 40 граждан Израиля задержаны в московском аэропорту Домодедово, причины пока неизвестны.
Вести.Ru 10:20
Армия и оружие

Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту

Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.
RT на русском 03:30
Футбол

Божович: «У меня была операция на носовой перегородке, поэтому пропал из публичного пространства»

После операции просто не мог разговаривать пару дней, потому и, как вы сказали, пропал.
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Компания Абрамовича заявила о приостановке экспорта угля через Украину

У Evraz Романа Абрамовича и Александра Абрамова возникли затруднения с поставкой угля в Европу через территорию Украины.
РБК 01:40
Политика

Зеленский продлил действие старого закона об особом статусе Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о пролонгировании до конца 2020 года закона «Об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».
REGNUM 08:28
Происшествия

Актер Алексей Панин устроил скандал в петербургском такси

Актер Алексей Панин стал участником очередного скандала.
Телеканал Санкт-Петербург 08:13
Здоровье

В мэрии Москвы объяснили приезд Росгвардии в онкологическую больницу

О приезде омоновцев в городскую больницу РБК сообщил профсоюз «Альянс врачей».
РБК 09:43
Биатлон

Россиянин Халили стал четвёртым в индивидуальной гонке на Кубке IBU

Биатлонист Саид Каримулла Халили стал лучшим из россиян в короткой индивидуальной гонке на третьем этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе, заняв четвёртое место.
News.ru 07:33
Политика

Палата представителей начала заседание по вынесению импичмента Трампу

После вынесения импичмента Трампу в палате представителей дело перейдет в сенат, которому предстоит провести судебный процесс над президентом.
РИА Новости 09:06
Авто

В Киргизии открылся дилерский центр АвтоВАЗа

Совместный дилерский центр АвтоВАЗа и французского бренда Renault официально открылся в Киргизии. Об этом сообщает пресс-служба АвтоВАЗа.
REGNUM 07:07
Политика

Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
РИА Новости вчера в 04:19
Политика

Меркель заявила о неприятии санкций США против «Северного потока — 2»

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила с категорическим неприятием санкций США против газопровода «Северный поток — 2». Об этом она заявила сегодня, 18 декабря, выступая в бундестаге.
REGNUM 08:17
Политика

В ЕС признали выполнение Украиной условия для транспортировки газа

Украина рассчитывает, что с выполнением норм европейского законодательства ее позиции в переговорах по транзиту газа усилятся, также дополнительно будут защищены ее экономические интересы.
РБК вчера в 14:10
Политика

Россия расширила список товаров, запрещенных к ввозу с Украины

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан и товаров, в отношении которых вводятся санкции.
Капитал страны вчера в 09:54
Общество

Тамара Глоба назвала знаки зодиака, которым повезет в 2020 году

Тамар Глоба рекомендует Овнам присмотреться к дополнительному заработку в интернете. Много работать в 2020 году предстоит и Львам.
Волгоградская правда 09:21
Футбол

Фанаты напали на президента «Райо Вальекано», поддержавшего Зозулю

Президент "Райо Вальекано" Рауль Мартин Преса стал жертвой нападения фанатов своего клуба после скандала, связанного с оскорблениями украинского нападающего "Райо" Романа Зозули.
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Происшествия

В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных

По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.
РИА Новости 06:50
Политика

Швейцарский суд обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн

Отмечается, что в рамках этого решения Россия должна выплатить украинской компании $44 млн, а также 155 тыс. швейцарских франков в качестве судебных издержек.
REGNUM 06:47
Происшествия

Таджикистан рассказал о задержанной во Внуково партии метадона

Партия с метадоном, задержанная в аэропорту Внуково в Москве, была предназначена для лечения наркозависимых в Таджикистане, препарат был закуплен в рамках помощи Глобальным Фондом ООН по борьбе со СПИДом.
Известия вчера в 07:58
Общество

Заброшенный из-за санкций особняк российского олигарха нашли в США

Lenta.ru вчера в 08:41
Политика

Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik уголовными делами

Как рассказала ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, Sputnik нигде не сталкивается с такими проблемами, как в Эстонии: его сотрудников вызывали на допросы в Службу безопасности, а местным банкам запретили сотрудничать с агентством.
РИА Новости 09:30
Биатлон

Фуркад прокомментировал отстранение России

Прославленный французский биатлонист и пятикратный Олимпийский чемпион Мартен Фуркад прокомментировал четырёхлетнее отстранение России от участия в больших международных турнирах.
Sport.ru 06:14
Происшествия

Солдаты отсудили 6 млн руб. у Минобороны за расстрел из танка

Ленинградский областной суд обязал Министерство обороны выплатить в общей сложности 6 млн руб. троим бывшим срочникам в качестве компенсации за травмы, полученные во время стрельб.
РБК 10:03
Футбол

В матче АПЛ «Астон Вилла» разгромила «Ливерпуль»

В четвертьфинальном матче Кубка английской лиги по футболу крупную победу со счетом 5:0 одержала «Астон Вилла», играя против «Ливерпуля».
Inc-news.ru вчера в 23:34
Общество

Погода в Москве побила температурный рекорд 1956 года

РБК 09:13
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