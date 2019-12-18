Общество
ВедомостиRambler отозвал иск к Twitch о компенсации на 180 млрд рублей
Rambler Group отзывает иск с требованием компенсации на 180 млрд руб. «Условия соглашения удовлетворяют обе стороны, кроме того, Twitch предоставил Rambler Group все необходимые для борьбы с пиратскими трансляциями инструменты», – говорится в сообщении. О каких инструментах идет речь, не уточняется.
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Транспорт
Завершено строительство железнодорожной части Крымского моста
Политика
Володин назвал приоритетную задачу в работе Госдумы в 2020 году
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что обеспечение роста экономики должно стать приоритетной задачей в работе нижней палаты парламента в 2020 году, сообщает ФАН.
Шоу-бизнес
Наташа Королева в образе Мальвины тоскует по 90-м
В канун смены десятилетий певица Наташа Королева затосковала по 90-м. 46-летняя певица решила примерить для фотосессии образ Мальвины.
Общество
В России хотят уволить 25 млн человек
В России предложили уволить 25 млн человек.
Общество
40 граждан Израиля задержали в аэропорту Домодедово
Около 40 граждан Израиля задержаны в московском аэропорту Домодедово, причины пока неизвестны.
Армия и оружие
Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту
Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.
Футбол
Божович: «У меня была операция на носовой перегородке, поэтому пропал из публичного пространства»
После операции просто не мог разговаривать пару дней, потому и, как вы сказали, пропал.
Экономика
Компания Абрамовича заявила о приостановке экспорта угля через Украину
У Evraz Романа Абрамовича и Александра Абрамова возникли затруднения с поставкой угля в Европу через территорию Украины.
Политика
Зеленский продлил действие старого закона об особом статусе Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о пролонгировании до конца 2020 года закона «Об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».
Происшествия
Актер Алексей Панин устроил скандал в петербургском такси
Актер Алексей Панин стал участником очередного скандала.
Здоровье
В мэрии Москвы объяснили приезд Росгвардии в онкологическую больницу
О приезде омоновцев в городскую больницу РБК сообщил профсоюз «Альянс врачей».
Биатлон
Россиянин Халили стал четвёртым в индивидуальной гонке на Кубке IBU
Биатлонист Саид Каримулла Халили стал лучшим из россиян в короткой индивидуальной гонке на третьем этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе, заняв четвёртое место.
Политика
Палата представителей начала заседание по вынесению импичмента Трампу
После вынесения импичмента Трампу в палате представителей дело перейдет в сенат, которому предстоит провести судебный процесс над президентом.
Авто
В Киргизии открылся дилерский центр АвтоВАЗа
Совместный дилерский центр АвтоВАЗа и французского бренда Renault официально открылся в Киргизии. Об этом сообщает пресс-служба АвтоВАЗа.
Политика
Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
Политика
Меркель заявила о неприятии санкций США против «Северного потока — 2»
Канцлер Германии Ангела Меркель выступила с категорическим неприятием санкций США против газопровода «Северный поток — 2». Об этом она заявила сегодня, 18 декабря, выступая в бундестаге.
Политика
В ЕС признали выполнение Украиной условия для транспортировки газа
Украина рассчитывает, что с выполнением норм европейского законодательства ее позиции в переговорах по транзиту газа усилятся, также дополнительно будут защищены ее экономические интересы.
Политика
Россия расширила список товаров, запрещенных к ввозу с Украины
Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан и товаров, в отношении которых вводятся санкции.
Общество
Тамара Глоба назвала знаки зодиака, которым повезет в 2020 году
Тамар Глоба рекомендует Овнам присмотреться к дополнительному заработку в интернете. Много работать в 2020 году предстоит и Львам.
Футбол
Фанаты напали на президента «Райо Вальекано», поддержавшего Зозулю
Президент "Райо Вальекано" Рауль Мартин Преса стал жертвой нападения фанатов своего клуба после скандала, связанного с оскорблениями украинского нападающего "Райо" Романа Зозули.
Происшествия
В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных
По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.
Политика
Швейцарский суд обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн
Отмечается, что в рамках этого решения Россия должна выплатить украинской компании $44 млн, а также 155 тыс. швейцарских франков в качестве судебных издержек.
Происшествия
Таджикистан рассказал о задержанной во Внуково партии метадона
Партия с метадоном, задержанная в аэропорту Внуково в Москве, была предназначена для лечения наркозависимых в Таджикистане, препарат был закуплен в рамках помощи Глобальным Фондом ООН по борьбе со СПИДом.
Общество
Заброшенный из-за санкций особняк российского олигарха нашли в США
Политика
Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik уголовными делами
Как рассказала ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, Sputnik нигде не сталкивается с такими проблемами, как в Эстонии: его сотрудников вызывали на допросы в Службу безопасности, а местным банкам запретили сотрудничать с агентством.
Биатлон
Фуркад прокомментировал отстранение России
Прославленный французский биатлонист и пятикратный Олимпийский чемпион Мартен Фуркад прокомментировал четырёхлетнее отстранение России от участия в больших международных турнирах.
Происшествия
Солдаты отсудили 6 млн руб. у Минобороны за расстрел из танка
Ленинградский областной суд обязал Министерство обороны выплатить в общей сложности 6 млн руб. троим бывшим срочникам в качестве компенсации за травмы, полученные во время стрельб.
Футбол
В матче АПЛ «Астон Вилла» разгромила «Ливерпуль»
В четвертьфинальном матче Кубка английской лиги по футболу крупную победу со счетом 5:0 одержала «Астон Вилла», играя против «Ливерпуля».