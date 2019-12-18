Rambler Group отзывает иск с требованием компенсации на 180 млрд руб. «Условия соглашения удовлетворяют обе стороны, кроме того, Twitch предоставил Rambler Group все необходимые для борьбы с пиратскими трансляциями инструменты», – говорится в сообщении. О каких инструментах идет речь, не уточняется.

Rambler отозвал иск к Twitch о компенсации на 180 млрд рублей

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