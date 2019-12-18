Общество

News.ruNews.ruRambler отозвал иск против Twitch

Стриминговый сервис Twitch сообщил, что российская компания Rambler Group отозвала поданный к нему иск на 180 млн рублей. В заявлении платформы также уточняется, что никакой финансовой компенсации выплачено не было, сообщает Reuters.
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В Twitch заявили, что будут в сотрудничестве с Rambler удалять нелицензионный контент

ТАСС09:24

Twitch выразил надежду на сотрудничество с Rambler

Известия09:59

Rambler заключила с Twitch мировое соглашение по спору на 180 млрд руб

РБК06:38

Rambler Group и Twitch урегулировали спор

Газета.Ru06:24

Рамблер Груп отозвала многомиллиардный иск к американскому стриминговому сервису Твич

Эхо Москвы08:04

Rambler Group отзывает иск к Twitch

Коммерсантъ06:27

Twitch сообщил об отзыве иска Rambler

Дождь05:33
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Армия и оружие

Российскую систему предупреждения о ракетном нападении назвали «Купол»

РИА Новости 04:10
Футбол

«Ливерпуль» вышел в финал клубного чемпионата мира

Вести.Ru 14:23
Общество

Пятилетняя россиянка вошла в число самых высокооплачиваемых блогеров

Журнал Forbes составил список самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров.
РИА Новости 12:02
Политика

Украинцам запретили ездить в Россию по внутреннему паспорту

Украинцам запретили выезжать в Россию по внутреннему паспорту. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 04:45
Происшествия

По делу Арашуковых задержали еще четырех фигурантов

Следствие задержало еще четырех сотрудников компании «Газпром межрегионгаз Ставрополь» по уголовному делу о хищении природного газа в Северо-Кавказском федеральном округе.
Известия 04:41
Общество

Роскомнадзор заблокировал lostfilm.tv

Роскомнадзор заблокировал сервис lostfilm.tv из-за жалобы американской компании Warner Bros.
ТАСС 08:58
Здоровье

Департамент здравоохранения Москвы опроверг массовое увольнение врачей

Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о том, что главный врач московской онкологической больницы № 1 Всеволод Галкин вынуждает своих сотрудников массово увольняться и вызвал для этого Росгвардию, сообщается на сайте ведомства 18 декабря.
Известия 09:10
Наука

Северный магнитный полюс Земли пересек нулевой меридиан

МедиаПоток 04:12
Политика

В Минске проходит заседание контактной группы по Донбассу

Встреча контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе проходит в Минске, сообщила в среду пресс-служба МИД Белоруссии.
РИА Новости 12:49
Политика

В Верховной раде собрались превратить Кубань в «украинскую Кубу»

17 октября депутат партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко написал в соцсетях о том, что украинские парламентарии сформировали межфракционную комиссию, которая займется вопросами разработки политики возвращения Кубани «в культурное, политическое поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».
Известия 09:49
Авто

Названо наиболее выгодное время для покупки автомобиля

Автоэксперты назвали самое лучшее время для покупки автомобиля в России. И оказалось, что тянуть с покупкой не стоит.
Народные новости 15 декабря в 19:57
Общество

Телеканалы требуют отключить трансляции эфиров в интернете

Российские медиахолдинги потребовали от операторов связи и кабельных операторов отключить трансляции эфирных версий своих телеканалов в интернете.
Smolnarod.ru 09:17
Политика

Власти ЛНР установили границы республики по границам Луганской области

Напомним, днем ранее руководитель самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник на совместной с лидером самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Денисом Пушилиным пресс-конференции обратил внимание на то, что в скором времени приобретет силу закон, определяющий границы республики в пределах Луганской области.
Журналистская правда 08:48
Экономика

Глава ПФР спрогнозировал увеличение пенсий в 2020 году

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал прогноз, по которому пенсии в 2020 году могут увеличиться на порядка 3%. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Россия-24".
Газета.Ru 14:53
Общество

Погода в Москве второй раз за день побила температурный рекорд

РБК 14:00
Кино

Мединский, Эрнст и Собчак пришли на премьеру картины о декабристах «Союз спасения»

В московском кинотеатре "Октябрь" в среду вечером прошла премьера фильма "Союз спасения" Алексея Кравчука о восстании декабристов.
Интерфакс 13:40
Политика

Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
РИА Новости вчера в 04:19
Футбол

Фанаты напали на президента «Райо Вальекано», поддержавшего Зозулю

Президент "Райо Вальекано" Рауль Мартин Преса стал жертвой нападения фанатов своего клуба после скандала, связанного с оскорблениями украинского нападающего "Райо" Романа Зозули.
Soccer.ru 10:02
Общество

Росгвардия вдвое сократила сумму требований к оппозиции из-за митингов

Сумма требований, которую Росгвардия выставила оппозиционерам в связи с митингами в конце июля — августе в Москве, сократилась вдвое — с 4,9 млн руб. до 2,4 млн руб. Об этом ТАСС сообщили в Черемушкинском суде.
РБК 12:24
Музыка

«Человек Кадырова»: правду о Тимати рассказал Умар Джабраилов

Умар Джабраилов рассказал Би-Би-Си о подробностях инцидента, который стал, по его мнению, однозначным свидетельством того, что рэпер Тимати - Тимур Юнусов – с 2008 года находится под покровительством Рамзана Кадырова.
Live24 09:36
Происшествия

В Кинешме водитель насмерть сбил на переходе девятилетнюю девочку

Водитель в Ивановской области сбил маму с ребенком на пешеходном переходе и скрылся, девочка скончалась, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону Владислав Радостин.
РИА Новости 13:46
Кино

Как завершилась сага о Скайуокерах во вселенной «Звёздных войн»

Хотя история Рэй напоминает приключения Люка Скайуокера, двигателем сюжета в новой ленте становится скорее не запутанная расстановка сил (как в пятом эпизоде, когда выяснилось, что противником Люка является его же отец), а развитие характеров центральных героев, их внутренняя борьба и личный выбор.
RT на русском 04:00
Политика

«Укрнафта» объявила о победе в судебном споре с Россией

Украинская компания «Укрнафта» заявила о победе в Верховном суде Швейцарии по иску против России.
RT на русском 04:11
Здоровье

Володин указал на низкую зарплату врачей

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал подсчитать среднюю оплату труда медиков без учёта зарплат главных врачей, которая может составлять 200–300 тысяч рублей.
News.ru 16 декабря в 11:03
Технологии

Составлен рейтинг самых скачиваемых приложений десятилетия

Аналитическая компания App Annie составила рейтинг самых скачиваемых приложений десятилетия. Всего в список вошли 10 приложений.
Piter.tv вчера в 02:00
Политика

В Палате представителей проголосуют по импичменту президента США

18 декабря - в среду - в Палате представителей пройдет голосование по 2-м статьям обвинения в отношении американского лидера Дональда Трампа в рамках импичмента, передает корреспондент The Moscow Post.
The Moscow Post 01:30
Политика

Советник президента Польши назвал смехотворными претензии к России по Крыму

Член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Витольд Модзелевский в своей новой книге назвал американцев болванами, а претензии к России по поводу Крыма – смехотворными, пишет Gazeta Prawna.
Взгляд.ру вчера в 13:56
Экономика

Reuters: у ЦБ могут забрать контрольный пакет акций Сбербанка

Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.
Ведомости вчера в 09:02
Политика

«Нафтогаз» усомнился в подписании контракта с «Газпромом» до 1 января

Вероятность заключения нового контракта на транзит российского газа через территорию Украины до конца 2019 года «приближается к нулю с каждой минутой».
РБК 11:11
Шоу-бизнес

Каменских сфотографировалась обнаженной в Мексике

Сделана эта фотография была в Мексике. Хоть Настя Каменских и похудела к своей свадьбе с Потапом, ее пышным формам завидуют многие девушки.
Shraibikus News 12:06
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