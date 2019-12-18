Общество

Новые ИзвестияНовые ИзвестияRambler отозвал свой иск к Twitch

Об иске Rambler Group к компании Twitch Interactive стало известно 16 декабря. СМИ сообщали, что в Rambler Group потребовали заблокировать видеостриминговый сервис Twitch, принадлежащий Amazon, и выплатить 180,345 млрд рублей компенсации опять же за нарушенные авторские права.
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В Twitch заявили, что будут в сотрудничестве с Rambler удалять нелицензионный контент

ТАСС09:24

Twitch выразил надежду на сотрудничество с Rambler

Известия09:59

Twitch сообщил об отзыве иска Rambler

Дождь05:33

Rambler Group и Twitch урегулировали спор

Газета.Ru06:24

Рамблер Груп отозвала многомиллиардный иск к американскому стриминговому сервису Твич

Эхо Москвы08:04

Rambler заключила с Twitch мировое соглашение по спору на 180 млрд руб

РБК06:38

Rambler Group отзывает иск к Twitch

Коммерсантъ06:27
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Общество

Верховный суд разрешил взыскивать долги с наследников

Сам предприниматель погиб до того, как с него удалось бы взыскать эти долги и теперь они перейдут на его наследников.
Новые Известия 13:05
Экономика

Росстат в четыре раза увеличил оценку роста реальных доходов населения

Из-за изменения базы 2018 года (Росстат в декабре сформировал окончательные данные по денежным доходам населения за прошлый год) динамика реальных доходов россиян за три квартала текущего года была скорректирована в сторону увеличения на 0, 3 – 1,0 п. п. Уточненная оценка роста за девять месяцев текущего года составляет 0,8% в годовом выражении, сообщило Минэкономразвития.
РБК 10:47
Футбол

Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины

В Киеве в Доме футбола прошла церемония жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины.
Bookmaker-ratings.ru 06:35
Политика

Американский бизнес предупредил о последствиях для США при введении антироссийских санкций

Американские бизнесмены считают, что введение новых санкций против России станет разрушительным для бизнеса Соединенных Штатов и нанесет ущерб их интересам.
Интерфакс 00:54
Футбол

«Барселона» и «Реал» назвали составы на матч чемпионата Испании

Газета.Ru 12:35
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму

Генеральная ассамблея ООН поддержала украинский проект резолюции о ситуации с соблюдением прав человека в Крыму и Севастополе.
РИА Новости Крым 12:56
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк опубликовали фото преследующих семью журналистов

Родные Анастасии Завротнюк опубликовали несколько фотографий журналистов из тех, кто круглосуточно преследует семью, надеясь на сенсацию.
ToDay News Ufa 07:11
Происшествия

Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Известия вчера в 09:44
Авто

Россияне выбрали любимый цвет автомобиля

Экспресс газета вчера в 14:04
Футбол

Карпин считает себя подкаблучником

Позже Карпин выложил фото, где он пьет кофе в белой шляпе и написал: «Жене понравилась шляпа с фото №1, а перечить беременной жене нельзя, тем более мне, подкаблучнику», – написал Карпин.
ProstoProSport 13:03
Общество

Задержанных в московском аэропорту израильтян отпустили

Граждане Израиля, задержанные в московском аэропорту Домодедово, отпущены.
Lenta.ru 12:35
Общество

Российские мужчины продолжат содержать женщин после смерти

Lenta.ru вчера в 23:31
Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим

Газета.Ru вчера в 09:53
Политика

Палата представителей США проголосует за импичмент

Если большинство все же проголосует за импичмент президента, Дональд Трамп может оставаться на посту, так как ему предстоит еще один шаг судебный процесс в Сенате.
HotGeo 07:57
Общество

Завершено строительство железнодорожной части Крымского моста

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) заявила, что строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.
RT на русском 09:10
Спорт

В РУСАДА озвучили результаты перепроверки первых допинг-проб

Как заявила заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая, Российское антидопинговое агентство получило от WADA не менее 15 дел после перепроверки допинг-проб московской лаборатории.
News-24.ru 04:12
Общество

Концерны Fiat Chrysler и Peugeot договорились о слиянии

News.ru 02:59
Шоу-бизнес

«Уральские пельмени» прокомментировали уход Юлии Михалковой

Газета Кемерова 09:16
Политика

Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik уголовными делами

Шеф-редактор и руководитель представительства МИА "Россия сегодня" в Таллине Елена Черышева рассказала РИА Новости, что "экономическая блокада" Sputnik Эстония началась еще два месяца назад, но письма с угрозами сотрудники агентства получили в начале этой недели.
РИА Новости 09:30
Политика

«Укрнафта» объявила о победе в судебном споре с Россией

Украинская компания «Укрнафта» заявила о победе в Верховном суде Швейцарии по иску против России.
RT на русском 04:11
Хоккей

Свечников во второй раз в истории НХЛ забросил шайбу из-за ворот

Pravda.Ru 01:22
Космос

Телескоп VLT обнаружил древнюю звездную вспышку в центре галактики

Ученые с помощью телескопа VLT смогли обнаружить древнюю область звездообразования в центре Млечного Пути.
iReactor вчера в 08:50
Космос

На Южном Урале обещают создать многоразовую ракету за восемь лет

Восемь лет потребуется южноуральским специалистам для разработки многоразовой одноступенчатой ракеты-носителя «Корона».
Красная весна вчера в 13:01
Энергетика

«Лукойл» прогнозирует рост спроса на нефть до 2035 года

Авторы исследования ожидают, что страны ОПЕК сохранят свою доминирующую роль на мировом рынке нефти и постараются удерживать котировки в диапазоне 60-80 долларов за баррель вплоть до 2035 года.
Российская газета вчера в 10:27
Политика

СБУ обвинила Россию в дестабилизации ситуации с помощью воров в законе

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о предотвращении новой попытки российских спецслужб дестабилизировать ситуацию в стране.
РБК 11:38
Шоу-бизнес

Каменских сфотографировалась обнаженной в Мексике

Сделана эта фотография была в Мексике. Хоть Настя Каменских и похудела к своей свадьбе с Потапом, ее пышным формам завидуют многие девушки.
Shraibikus News 12:06
Общество

Москва побила температурный рекорд дня за всю историю метеонаблюдений

В полдень в среду был побит температурный рекорд 1956 года - плюс 2,8 градуса.
Интерфакс 13:05
Армия и оружие

Минобороны опровергло сообщения о полете бомбардировщиков над Ираном

"Информация одного из израильских интернет-ресурсов о якобы полетах российских бомбардировщиков в иранском воздушном пространстве — фейк", — заявили в военном ведомстве.
РИА Новости 13:00
Экономика

В ЛНР и ДНР поднимут пенсии с 1 января 2020 года

«Согласно которому с 1 января 2020 года будет увеличен на 20% размер пенсионных выплат гражданам, проживающим на территории Луганской Народной Республики, в том числе каждому нетрудоспособному члену семьи, получающему пенсию в связи с потерей кормильца», — отметила Васильева.
Известия 10:59
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон не разрешила принцу Уильяму приобнять себя на публике

Ни для кого не станет новостью, что принц Уильям и Кейт Миддлтон всегда довольно сдержанно ведут себя на публике.
Woman.ru 00:49
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