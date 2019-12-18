Общество
Новые ИзвестияRambler отозвал свой иск к Twitch
Об иске Rambler Group к компании Twitch Interactive стало известно 16 декабря. СМИ сообщали, что в Rambler Group потребовали заблокировать видеостриминговый сервис Twitch, принадлежащий Amazon, и выплатить 180,345 млрд рублей компенсации опять же за нарушенные авторские права.
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Общество
Верховный суд разрешил взыскивать долги с наследников
Сам предприниматель погиб до того, как с него удалось бы взыскать эти долги и теперь они перейдут на его наследников.
Экономика
Росстат в четыре раза увеличил оценку роста реальных доходов населения
Из-за изменения базы 2018 года (Росстат в декабре сформировал окончательные данные по денежным доходам населения за прошлый год) динамика реальных доходов россиян за три квартала текущего года была скорректирована в сторону увеличения на 0, 3 – 1,0 п. п. Уточненная оценка роста за девять месяцев текущего года составляет 0,8% в годовом выражении, сообщило Минэкономразвития.
Футбол
Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины
В Киеве в Доме футбола прошла церемония жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины.
Политика
Американский бизнес предупредил о последствиях для США при введении антироссийских санкций
Американские бизнесмены считают, что введение новых санкций против России станет разрушительным для бизнеса Соединенных Штатов и нанесет ущерб их интересам.
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму
Генеральная ассамблея ООН поддержала украинский проект резолюции о ситуации с соблюдением прав человека в Крыму и Севастополе.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк опубликовали фото преследующих семью журналистов
Родные Анастасии Завротнюк опубликовали несколько фотографий журналистов из тех, кто круглосуточно преследует семью, надеясь на сенсацию.
Происшествия
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Авто
Россияне выбрали любимый цвет автомобиля
Футбол
Карпин считает себя подкаблучником
Позже Карпин выложил фото, где он пьет кофе в белой шляпе и написал: «Жене понравилась шляпа с фото №1, а перечить беременной жене нельзя, тем более мне, подкаблучнику», – написал Карпин.
Общество
Задержанных в московском аэропорту израильтян отпустили
Граждане Израиля, задержанные в московском аэропорту Домодедово, отпущены.
Общество
Российские мужчины продолжат содержать женщин после смерти
Происшествия
Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим
Политика
Палата представителей США проголосует за импичмент
Если большинство все же проголосует за импичмент президента, Дональд Трамп может оставаться на посту, так как ему предстоит еще один шаг судебный процесс в Сенате.
Общество
Завершено строительство железнодорожной части Крымского моста
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) заявила, что строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.
Спорт
В РУСАДА озвучили результаты перепроверки первых допинг-проб
Как заявила заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая, Российское антидопинговое агентство получило от WADA не менее 15 дел после перепроверки допинг-проб московской лаборатории.
Шоу-бизнес
«Уральские пельмени» прокомментировали уход Юлии Михалковой
Политика
Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik уголовными делами
Шеф-редактор и руководитель представительства МИА "Россия сегодня" в Таллине Елена Черышева рассказала РИА Новости, что "экономическая блокада" Sputnik Эстония началась еще два месяца назад, но письма с угрозами сотрудники агентства получили в начале этой недели.
Политика
«Укрнафта» объявила о победе в судебном споре с Россией
Украинская компания «Укрнафта» заявила о победе в Верховном суде Швейцарии по иску против России.
Космос
Телескоп VLT обнаружил древнюю звездную вспышку в центре галактики
Ученые с помощью телескопа VLT смогли обнаружить древнюю область звездообразования в центре Млечного Пути.
Космос
На Южном Урале обещают создать многоразовую ракету за восемь лет
Восемь лет потребуется южноуральским специалистам для разработки многоразовой одноступенчатой ракеты-носителя «Корона».
Энергетика
«Лукойл» прогнозирует рост спроса на нефть до 2035 года
Авторы исследования ожидают, что страны ОПЕК сохранят свою доминирующую роль на мировом рынке нефти и постараются удерживать котировки в диапазоне 60-80 долларов за баррель вплоть до 2035 года.
Политика
СБУ обвинила Россию в дестабилизации ситуации с помощью воров в законе
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о предотвращении новой попытки российских спецслужб дестабилизировать ситуацию в стране.
Шоу-бизнес
Каменских сфотографировалась обнаженной в Мексике
Сделана эта фотография была в Мексике. Хоть Настя Каменских и похудела к своей свадьбе с Потапом, ее пышным формам завидуют многие девушки.
Общество
Москва побила температурный рекорд дня за всю историю метеонаблюдений
В полдень в среду был побит температурный рекорд 1956 года - плюс 2,8 градуса.
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о полете бомбардировщиков над Ираном
"Информация одного из израильских интернет-ресурсов о якобы полетах российских бомбардировщиков в иранском воздушном пространстве — фейк", — заявили в военном ведомстве.
Экономика
В ЛНР и ДНР поднимут пенсии с 1 января 2020 года
«Согласно которому с 1 января 2020 года будет увеличен на 20% размер пенсионных выплат гражданам, проживающим на территории Луганской Народной Республики, в том числе каждому нетрудоспособному члену семьи, получающему пенсию в связи с потерей кормильца», — отметила Васильева.
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон не разрешила принцу Уильяму приобнять себя на публике
Ни для кого не станет новостью, что принц Уильям и Кейт Миддлтон всегда довольно сдержанно ведут себя на публике.