Компания Rambler Group отозвала иск к стриминговому сервису Twitch о нелегальной трансляции футбольных матчей Английской премьер-лиги. Об этом со ссылкой на заявление Twitch информирует агентство Reuters. Отмечается, что никакого финансового возмещения при этом выплачено не было.

Rambler отзывает иск к Twitch без финансового возмещения

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