Общество

ТАССТАССRambler отзывает иск к Twitch без выплаты компенсации

Компания Rambler Group в среду отозвала иск к стриминговому сервису Twitch о нелегальном распространении трансляций футбольных матчей Английской премьер-лиги. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Twitch.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Rambler отзывает иск к Twitch без выплаты компенсации

ТАСС06:27

«Рамблер.Груп» отозвала иск к стриминговому сервису «Твич» о нелегальном распространении трансляций футбольных матчей

Эхо Москвы06:31

Rambler Group и Twitch урегулировали спор

Газета.Ru06:24

В Rambler подтвердили отзыв иска к Twitch

Известия06:52

Rambler заключила с Twitch мировое соглашение по спору на 180 млрд руб

РБК06:38

Twitch сообщил об отзыве иска Rambler

Дождь05:33

Rambler Group отзывает иск к Twitch

Коммерсантъ06:27
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 07:36, Ашберн
Армия и оружие

НАТО ответит на небывалую активность российских подлодок

Lenta.ru 16 декабря в 05:09
Происшествия

В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных

По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.
РИА Новости 06:50
Политика

Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
РИА Новости вчера в 04:19
Армия и оружие

Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту

Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.
RT на русском 03:30
Политика

Суд отказал России в претензиях по спору с «Укрнафтой» и «Стабилом»

Верховный суд Швейцарии отклонил ходатайства Российской Федерации об отмене арбитражных решений, вынесенных по искам украинских компаний «Укрнафта» и «Стабил».
РБК 06:24
Здоровье

Минздрав попросил учитывать показания пациента при закупках лекарств

Минздрав в письме замечает, что закупка и назначение лекарств может осуществляться не только по МНН, но и по конкретному торговому наименованию в том случае, если у пациента есть медицинские показания именно к этому препарату.
РБК 01:32
Биатлон

Халили стал четвертым в индивидуальной гонке на Кубке IBU, Сидоров — 85-й

Российский биатлонист Карим Халили занял четвертое место в короткой индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе.
Нева Спорт 06:39
Общество

Пескова спросили об обысках у бизнесмена Гуцериева

Журналисты спросили его о каких-либо деталях относительно следственных действий в отношении бизнесмена.
Lenta.ru 07:03
Общество

Fiat Chrysler и PSA договорились о слиянии

Американо-итальянский автомобильный концерн Fiat Chrysler (FCA) и французский автогигант Groupe PSA (производитель Peugeot, Citroen, Opel) подписали соглашение о слиянии, говорится в сообщении пресс-службы французского автоконцерна.
Ведомости 03:59
Происшествия

В музее объяснили поднятие купола над челябинским метеоритом

Самопроизвольное поднятие купола над фрагментом Челябинского метеорита, который представлен в качестве экспоната в Государственном историческом музее Южного Урала, могло произойти из-за технического сбоя.
Газета.Ru 05:17
Политика

Киев запретил украинцам ездить в Россию по внутреннему паспорту

"При въезде граждан Украины с территории России на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении", — уточнил он.
РИА Новости 05:42
Политика

Зеленский предложил лишить Севастополь специального статуса

Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать упоминание о "специальном статусе" Севастополя из конституции страны.
РИА Новости вчера в 21:13
Фигурное катание

Загитова отказалась комментировать приостановление своей карьеры

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Алина Загитова отказалась комментировать приостановление своей карьеры на пресс-конференции.
RT на русском 05:28
Политика

В Кремле назвали главное событие 2019 года

Известия 05:36
Футбол

«Монако» купил 18-летнего сербского защитника за € 10 млн

Монегаски заплатили за футболиста € 10 млн. Переход будет оформлен после открытия зимнего трансферного окна.
Чемпионат 07:17
Политика

Россия расширила список запрещенных товаров с Украины

Россия расширила перечень товаров, ввоз которых с Украины запрещен.
Lenta.ru вчера в 08:28
Наука

Ученые восстановили облик девушки из каменного века по куску жвачки

РИА Новости 07:09
Политика

США включили в оборонный бюджет санкции против «Северного потока-2»

Сенат США одобрил проект оборонного бюджета страны на 2020 год в размере 738 миллиардов долларов.
Lenta.ru вчера в 13:12
Экономика

Россия и Белоруссия договорились о компенсации за налоговый маневр

Ранее в декабре посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что лидеры двух стран Александр Лукашенко и Владимир Путин нашли подходы к решению вопроса о компенсации Минску потерь из-за налогового маневра.
Lenta.ru вчера в 23:42
Общество

Обвиненный в изнасиловании многодетный отец арестован на два месяца

РЕН ТВ Гатчинский городской суд Ленобласти удовлетворил ходатайство следствия об аресте многодетного отца, обвиненного в изнасиловании 13-летней дочери.
РЕН ТВ 06:46
Общество

Япония потребовала от России вернуть задержанные рыболовные суда

Япония по дипломатическим каналам требует от России вернуть в порт приписки пять задержанных рыболовных судов вместе с экипажем, сообщило агентство «Киодо» со ссылкой на японский МИД.
Коммерсантъ 00:25
Общество

Российские мужчины продолжат содержать женщин после смерти

Lenta.ru вчера в 23:31
Общество

Уральский мэр засудит отказавшегося повышать ей зарплату депутата

Глава города Верхний Уфалей Челябинской области Вера Ускова подала в суд на депутата горсобрания Евгения Савельева, который раскритиковал ее работу и выступил против повышения зарплаты чиновнице.
Газета.Ru 05:42
Здоровье

В Иркутском областном перинатальном центре построят хирургический блок

Крайне важным социальным проектом назвал врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев вопрос строительства хирургического блока лбластного перинатального центра.
Областная газета (г. Иркутск) 04:36
Технологии

«Ночной режим» на смартфоне может мешать крепкому сну

Казалось, что специальный «ночной режим» в смартфонах должен обезопасить глаза пользователя и помочь ему лучше заснуть.
The GEEK 02:57
Армия и оружие

Американские военные вернулись на шесть баз в Сирии

Lenta.ru 06:54
Экономика

На рынке смартфонов назвали главный тренд года

На фоне замедления продаж смартфонов рынок аксессуаров в 2019 году вырос более чем на 5% в натуральном выражении и на 24% - в денежном.
Российская газета 04:28
Кино

Фонд кино утвердил проекты, которые получат господдержку

Совет Фонда кино утвердил 21 проект организаций кинематографии, чьи проекты получат поддержку государства, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе фонда.
ТАСС 06:26
Происшествия

ФСБ задержала в Керчи судебных приставов за взятки

В крымском городе Керчь сотрудники республиканского УФСБ задержали начальник отдела судебных приставов, его заместителя и подчиненного за получении взятки.
Южная служба новостей 06:00
Происшествия

Мужчина умер после падения на катке на Красной площади

Известия 06:59
Как работают Яндекс.Новости?
Главное