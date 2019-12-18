Компания Rambler Group в среду отозвала иск к стриминговому сервису Twitch о нелегальном распространении трансляций футбольных матчей Английской премьер-лиги. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Twitch.

Rambler отзывает иск к Twitch без выплаты компенсации

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