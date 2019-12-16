Общество
КоммерсантъRambler попросит прекратить уголовное дело против Nginx
Совет директоров Rambler Group поручил менеджменту холдинга обратиться в правоохранительные органы для прекращения уголовного дела против веб-сервера Nginx, говорится в сообщении, поступившем в "Ъ".
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Хоккей
Ковальчук покинул «Лос-Анджелес» и выставлен на драфт отказов
Российский нападающий Илья Ковальчук покинул "Лос-Анджелес Кингз" и выставлен на безусловный драфт отказов с последующим расторжением контракта, сообщается на сайте клуба НХЛ.
Шоу-бизнес
Бывший муж Даны Борисовой забрал у нее дочь
Бывший муж телеведущей Даны Борисовой пришел к ней домой в сопровождении полиции и забрал дочь. Об этом Борисова сообщила в Instagram.
Общество
В двух любимых у россиян марках чая нашли пестициды
Роскачество выявило пестициды в чае двух марок.
Футбол
Агент Зозули прокомментировал инцидент с оскорблениями фанатов
Авто
Автомобили Opel вернулись на российский рынок
Кино
Актер Анатолий Васильев вернется в сериал «Сваты»
Отмечается, что Васильев сыграет в седьмом сезоне популярного сериала. Актер покинул проект после четвертого сезона.
Общество
На Колыме в январе ждут сильные морозы
В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.
Шоу-бизнес
Тонкая талия и стройные ноги: Лолита похудела еще сильнее
Певица восхитила поклонников тонкой талией и стройными ногами в изящных лодочках.
Происшествия
В доме под Петербургом обнаружили арсенал оружия, сообщил источник
Сотрудники силовых структур обнаружили большое количество огнестрельного оружия в доме в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Футбол
Состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов
В штаб-квартире Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
Политика
Журналистам телеканала «Звезда» на три года запретили въезд на Украину
Журналистам российского телеканала «Звезда», которые посетили Украину 12 декабря, на три года запретили въезд в страну.
Политика
На Украине обнародовали текст законопроекта о децентрализации власти
В понедельник, 16 декабря, на сайте Верховной рады был опубликован законопроект о децентрализации власти, который внес на рассмотрение парламента президент Украины Владимир Зеленский.
Общество
Немецкие железные дороги поставили на место Грету Тунберг
В немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn прокомментировали сообщения о том, что шведской экоактивистке Грете Тунберг не нашлось сидячего места в вагоне.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил закрыть для США базу Инджирлик
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна может закрыть авиабазу Инджирлик для вооруженных сил Соединенных Штатов, об этом 15 декабря сообщает телеканал A Haber.
Общество
Оператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб
Компания Nord Stream 2 направила запрос Германии на прокладку труб «Северного потока – 2» в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило в воскресенье, 15 декабря агентство DPA со ссылкой источник в компании.
Политика
Премьер Финляндии ответила на критику главы МВД Эстонии
Премьер-министр Финляндии Санна Марин гордится тем, что в ее стране даже продавец может стать главой правительства.
Фигурное катание
Тренерский штаб Тутберидзе ответил Тарасовой и Плющенко
Тренерский штаб Этери Тутберидзе жестко отреагировал на заявления Татьяны Тарасовой и Евгения Плющенко о приостановке карьеры фигуристки Алины Загитовой.
Политика
Путин обсудил с Меркель перспективы транзита газа через Украину
Политика
В Госдуме объяснили место России в рейтинге самых могущественных стран
Ранее Россия оказалась в тройке самых могущественных стран мира вместе с США и КНР в рейтинге, опубликованном в журнале U.S. News.
Общество
Владимирская область не планирует принимать мусор из других регионов
Издание "Ведомости" в понедельник сообщило, что в ближайшие годы Москва планирует вывозить часть своего мусора, а также остатки от сжигания мусора на полигоны близлежащих регионов, в частности, во Владимирскую область.
Экономика
Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заморозка пенсионных накоплений россиян продлевается еще на год и будет действовать до 2022 года включительно.
Общество
Путин ввел налог для самозанятых еще в 19 регионах РФ
Ставки по налогам при работе в качестве самозанятых составляют 4% (для доходов, полученных от физлиц) и 6% (для доходов от юрлиц).
Армия и оружие
В Черное море вошел американский эсминец
В юго-западную часть акватории Черного моря вошел американский эсминец «Росс», сообщает РИА Новости по данным Национального центра управления обороной.
Футбол
Слуцкий может возглавить казанский «Рубин»
Гаджеты
Вьетнамские умные телевизоры скоро появятся на российском рынке
Вьетнамская компания Vsmart представила для российского рынка линейку так называемых, "умных" телевизоров.
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» стала человеком года и получила квартиру
Звезда «Дома-2» Ольга Рапунцель стала человеком года в конкурсе телешоу.
Происшествия
На суде показали видео истязаний мальчика из Омска
Отчим записывал на видео пытки, когда он заставлял ребёнка стоять коленями на гречке, пинал его, если тот стоял неровно.