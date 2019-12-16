Общество
КоммерсантъRambler попросит прекратить уголовное дело против Nginx
Совет директоров Rambler Group поручил менеджменту холдинга обратиться в правоохранительные органы для прекращения уголовного дела против веб-сервера Nginx, говорится в сообщении, поступившем в "Ъ".
Читать в источнике
Оценить115
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 00:02, Ашберн
Политика
Сергей Левченко рассказал, кому выгодна его отставка
Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко рассказал, кому могла быть выгодна его отставка.
Общество
Еще одну дорогу закрыли из-за гололеда на Сахалине
Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за обледенения проезжей части на Сахалине закрыли участок автодороги Огоньки — Невельск.
Армия и оружие
Военные России и Сирии начали совместные учения в Средиземном море
Общество
РЖД показали фотографии обновленного интерьера «Сапсана»
Отмечается, что в поездах изменилось цветовое решение салонов, обивку и чехлы сидений заменили.
Общество
Минтруд предложил сократить сроки выдачи маткапитала
Минтруд предложил сократить сроки рассмотрения заявления на получение материнского капитала и сроки выдачи средств из него.
Общество
В двух любимых у россиян марках чая нашли пестициды
Роскачество выявило пестициды в чае двух марок.
Хоккей
«Коламбус» победил «Вашингтон» Овечкина
Стоит отметить, что российский нападающие "Вашингтона" Александр Овечкин и Евгений Кузнецов не сумели отметиться результативными действиями.
Общество
Британский ученый назвал напитки с самым серьезным похмельем
Херес и портвейн являются алкогольными напитками, после которых наступает самое сильное похмелье.
Шоу-бизнес
Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой
Бывшая телеведущая заявила, что отец ее 12-летней дочери Полины, бизнесмен Максим Аксёнов, вызвал к ней домой полицию и чуть ли не силой забрал ребенка, обозвав бывшую жену «недоделанной наркоманкой».
Политика
Верховный суд Украины разрешил канонической УПЦ оставить своё название
Верховный суд Украины разрешил Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) оставить своё название.
Общество
Яровая предложила отменить в России бакалавриат и магистратуру
По мнению Яровой, целесообразность болонской системы в России стоит поставить под сомнение.
Политика
Сурков пообещал, что сливать Донбасс никто не будет
Помощник президента России в кулуарах съезда прокомментировал встречу в «нормандском формате», заявив, что не видит принципиальной разницы между командами Порошенко и Зеленского.
Происшествия
На суде показали видео истязаний мальчика из Омска
Шоу-бизнес
Марина Хлебникова рассказала о неизлечимой болезни
Певица Марина Хлебникова в новом интервью рассказала о своей неизлечимой болезни.
Происшествия
Вылетевший в Бангкок самолет вернулся в Новосибирск из-за поломки
Армия и оружие
В России отметят 60-летие ракетных войск стратегического назначения
Авто
Opel возобновила продажи в России
Ожидается, что в первой половине 2020 года в продажу также поступят грузовые фургоны Opel Vivaro.
Кино
Мединский захотел отучить россиян ходить на голливудское кино
Следует переломить привычку россиян ходить на голливудские фильмы.
Кино
Российский мультфильм попал в шорт-лист премии «Оскар»
Помимо 16-минутного отечественного мультфильма в список вошли еще девять других мультипликационных работ.
Футбол
«Лацио» победил «Кальяри», дважды забив после 93-й минуты
Футбол
Неймар озвучил причину ухода из «Барселоны»
Нападающий «ПСЖ» Неймар отметил, что уход из «Барселоны» не был связан с его желанием завоевать личные трофеи и выйти из тени Лионеля Месси.
Общество
Диетолог рассказала, как избавиться от жира на животе
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала "Вечерней Москве", как избавиться от лишних жировых отложений в области живота.
Экономика
Бизнес попросил проверить тарифы банков на обслуживание касс
"Признаки согласованности" В обращении московской "Опоры" отмечается, что, учитывая "активное участие кредитных учреждений в продвижении дистанционных способов обслуживания", а также замедление инфляции, повышение тарифов не имеет экономического обоснования и является дополнительной финансовой нагрузкой бизнеса.
Происшествия
В ОСК прояснили судьбу авианосца «Адмирал Кузнецов» после пожара
Авианосец "Адмирал Кузнецов" после пожара будет отремонтирован и возвращен в состав ВМФ России, заявил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Политика
Белорусский спецназовец рассказал об убийстве оппонентов Лукашенко
Бывший сотрудник специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Белоруссии Юрий Гаравский в интервью Deutsche Welle рассказал, что участвовал в убийстве оппонентов президента страны Александра Лукашенко.
Общество
Грета Тунберг попала в скандал с переполненным поездом в Германии
Экономика
Путин подписал закон о заморозке накопительной пенсии до 2023 года
Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2022 года включительно.
Происшествия
В Ленобласти при обыске в доме многодетной семьи нашли арсенал оружия
Авто
КамАЗ представил тягач будущего
Камский автомобильный завод к 50-летнему юбилею представил тягач нового поколения КамАЗ-54901 Continent.
Политика
Зеленский предложил дать всем украинским регионам равные права
Как подчеркивается в пояснительной записке к законопроекту, предлагаемые президентом меры не означают ослабления центральной власти в вопросах обороны, внешней политики, национальной безопасности, соблюдения прав и свобод человека.