Общество

КоммерсантъКоммерсантъRambler попросит прекратить уголовное дело против Nginx

Совет директоров Rambler Group поручил менеджменту холдинга обратиться в правоохранительные органы для прекращения уголовного дела против веб-сервера Nginx, говорится в сообщении, поступившем в "Ъ".
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Rambler попросит прекратить уголовное дело по NGINX

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