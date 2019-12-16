Как пояснил источник "Ъ", сумма в 180 млрд руб. образовалась в результате умножения числа предполагаемых незаконных просмотров на Twitch трансляций АПЛ — 36 тыс. — на максимальную сумму компенсации в 5 млн руб. Rambler владеет эксклюзивными правами на показ АПЛ в России.

с чего всё началось

Как пояснил изданию источник, сумма в 180 млрд рублей образовалась в результате умножения числа предполагаемых незаконных просмотров на Twitch трансляций Английской премьер-лиги - 36 тыс. - на максимальную сумму компенсации в 5 млн рублей.

Политика Адвокат Трампа заявил о доказательствах против сына Джо Байдена Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани в воскресенье заявил, что ему удалось собрать свидетелей и документы, которые якобы доказывают, что демократы нынешней процедурой импичмента стараются скрыть нарушения закона компанией Burisma и причастность сына бывшего вице-президента США Джо Байдена к отмыванию миллионов долларов.

Армия и оружие Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может закрыть для американских военных базы Инджирлик и Кюреджик в ответ на санкции США.

Общество Многоцелевую мину планируют создать в России до конца 2020 года Генеральный директор концерна «Техмаш» Владимир Лепин заявил, что до конца 2020 года будут разработаны многоцелевая мина ПТМ-5 и разовая минная кассета КПТМ-5, которые предназначены для борьбы с танками, транспортом и живой силой противника.

Общество В Госдуме предложили расселять аварийные дома за счет ипотеки Депутат Государственной Думы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов по ипотеке со сниженной ставкой не выше трех процентов.

Общество Путин расширил налог на самозанятых на 19 регионов России Президент России Владимир Путин внес поправки в федеральный закон о проведении эксперимента по установлению налога на профессиональный доход в Москве, Московской области, Калужской области и в Татарстане.

Футбол «Ливерпуль», «Барселона» и «Реал» узнают соперников по Лиге чемпионов Сеяные Несеяные ПСЖ (Франция) Реал (Испания) Бавария (Германия) Тоттенхэм (Англия) Манчестер Сити (Англия) Аталанта (Италия) Ювентус (Италия) Атлетико (Испания) Ливерпуль (Англия) Наполи (Италия) Барселона (Испания) Боруссия (Дортмунд, Германия) РБ Лейпциг (Германия) Лион (Франция) Валенсия (Испания) Челси (Англия) Сеяные команды ответный матч 1/8 финала проведут на своём поле.

Культура «Квартал 95» напомнил Зеленскому о выполнении обещаний На концерте юмористической студии «Квартал 95», который посетил Владимир Зеленский, актеры исполнили песню о том, что никто из обвиняемых в коррупции до сих пор не осужден.

Общество Сроки сдачи моста из ЕАО в Китай перенесли на полгода Строящийся железнодорожный мост Нижнеленинское (РФ) - Тунцзян (КНР) через реку Амур будет частично перепроектирован, что привело к сдвигу сроков сдачи на полгода, сообщил журналистам вице-премьер РФ - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев после церемонии представления врио губернатора Еврейской автономной области в понедельник.