Общество

ТАССТАСС«Ъ»: Rambler требует взыскать с Twitch 180 млрд рублей

Как пояснил изданию источник, сумма в 180 млрд рублей образовалась в результате умножения числа предполагаемых незаконных просмотров на Twitch трансляций Английской премьер-лиги - 36 тыс. - на максимальную сумму компенсации в 5 млн рублей.
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с чего всё началось

Rambler Group требует с американского сервиса Twitch рекордную компенсацию

Как пояснил источник "Ъ", сумма в 180 млрд руб. образовалась в результате умножения числа предполагаемых незаконных просмотров на Twitch трансляций АПЛ — 36 тыс. — на максимальную сумму компенсации в 5 млн руб. Rambler владеет эксклюзивными правами на показ АПЛ в России.
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Вести.Ru22:36

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News.ru20:29
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