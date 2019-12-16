Общество
ТАСС«Ъ»: Rambler требует взыскать с Twitch 180 млрд рублей
Как пояснил изданию источник, сумма в 180 млрд рублей образовалась в результате умножения числа предполагаемых незаконных просмотров на Twitch трансляций Английской премьер-лиги - 36 тыс. - на максимальную сумму компенсации в 5 млн рублей.
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с чего всё началось
Как пояснил источник "Ъ", сумма в 180 млрд руб. образовалась в результате умножения числа предполагаемых незаконных просмотров на Twitch трансляций АПЛ — 36 тыс. — на максимальную сумму компенсации в 5 млн руб. Rambler владеет эксклюзивными правами на показ АПЛ в России.Коммерсантъ17:37
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Общество
Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тысяч рублей
Пенсионеров, которые получают выплаты с индексацией и надбавкам, но скрывают от государства, что работают неофициально, то есть, не уведомили об этом Пенсионный фонд, могут оштрафовать на 120 тысяч рублей.
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На соревновании MineRL было предложено создать искусственный интеллект, который смог бы добыть алмазы в Minecraft.
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«Новая газета»: Участники провокаций против штаба кандидата в Мосгордуму Любови Соболь получили сотни тысяч рублей
Участники провокаций против штаба кандидата в Мосгордуму Любови Соболь получили сотни тысяч рублей.
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Путин расширил территорию действия налога для самозанятых
Президент России Владимир Путин расширил действие эксперимента по налогу для самозанятых еще на 19 регионов.
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Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду благодаря голам в матче с «Удинезе» стал единственным футболистом из ведущих пяти европейских чемпионатов, которому удалось забить как минимум 10 мячей в последних 15 сезонах.
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Футбол
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Сообщается, что вместо матча «Арсенала» против «Ман Сити» в Китае покажут в записи встречу «Тоттенхэма» с «Вулверхэмптоном».
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Армия и оружие
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15 декабря Эрдоган заявил, что в случае введения Вашингтоном санкций в отношении республики Анкара может закрыть для США авиабазу Инджирлик, где хранятся американские ядерные бомбы B61, и базу Кюреджик, которая является частью системы ПРО НАТО в Европе.
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Андрей Губин возвращается на сцену
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Происшествия
В Приморье полиция изъяла целый арсенал незаконного оружия
Полиция задержала двух жителей села Покровка, у которых было изъято более 600 единиц различных боеприпасов для нарезного огнестрельного оружия разного калибра, комбинированное охотничье ружьё, три гладкоствольных ружья, капсюли для патронов, части нарезного огнестрельного оружия.
Политика
Глава МВД Эстонии назвал нового премьера Финляндии продавщицей
Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме отреагировал на то, что министра транспорта и связи страны Санну Марин назначили нпа пост премьера Финляндии, заявив, что "продавщица поднялась до премьер-министра".
Шоу-бизнес
Гузеева оскорбила поклонницу за обвинение в высокомерии
Технологии
Нагрев Western Digital поможет создать жёсткие диски объёмом до 50 ТБ
Уже до конца года лидер рынка представит HDD объёмом до 18 ТБ. В нем применят технологию Microwave-Assisted Magnetic Recording (MAMR).
Футбол
Сульшер: «Был на 100% уверен, что ВАР отменит гол „Эвертона“»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер после ничьей с «Эвертоном» (1:1) дал комментарий по поводу гола соперника.
Гаджеты
ZTE представит смартфон Axon 10s Pro на базе процессора Snapdragon 865
Компания ZTE представит смартфон Axon 10s Pro – первое устройство в мире на базе процессора Qualcomm Snapdragon 865.
Общество
Стало известно, когда в Алтайский край придут 30-градусные морозы
Сильные морозы, по предварительному прогнозу, придут в Алтайский край в третьей декаде декабря, сообщили altapress.ru в региональном Гидрометцентре.
Общество
Россияне тратят на продукты почти треть своего бюджета
Россияне тратят на покупку продуктов 30,2% своего бюджета и занимают 31-е место по этому показателю среди 40 других европейских государств, следует из данных исследования «РИА Новости».
Политика
Nord Stream 2 попросил разрешения строить трубопровод зимой
Как сообщает издание Deutsche Welle, желание строить трубопровод зимой в Nord Stream 2 аргументировали тем, что работы затянулись из-за долгого ожидания разрешения от Дании.
Общество
В России появились «гламурные» роды
В России становятся все более популярными «гламурные» роды.
Происшествия
Угрожавшего взорвать самолет мужчину задержали в Домодедово
В московском аэропорту Домодедово полицейские задержали мужчину, который угрожал взорвать гранату на борту самолета.
Армия и оружие
Россия заняла второе место в рейтинге самых мощных ВВС в мире
Смотрите такжеАвиакорпорация МиГ отмечает 80-летие ВВС США, насчитывающие 13266 самолетов и вертолетов, оказались на первом месте рейтинга.
Теннис
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Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира Diriyah Tennis Cup в Эр-Рияде.
Политика
На Сахалине ответили на заявления о передаче Курил Японии
Политика
В Казахстане предложили обратно переименовать Алматы
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение об обратном переименовании города Алматы в Алма-Ату.
Происшествия
Второй за день самолет экстренно вернулся в Шереметьево
Самолет Boeing 737, летевший из Москвы в Сургут, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за трещины на лобовом стекле.
Политика
Россия и Украина завершили переговоры по транзиту газа
В Вене завершились переговоры делегаций «Газпрома» и «Нафтогаза» о продлении контракта на транзит газа.
Политика
Джулиани опубликовал свой отчет о поездке на Украину
Личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани опубликовал кадры из документального фильма о своей поездке на Украину, в Будапешт и Вену в связи с расследованием по импичменту Трампа.