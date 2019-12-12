Общество

КоммерсантъКоммерсантъRambler заявил права на веб-сервер Nginx

Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.
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с чего всё началось
Согласно фотографиям
, опубликованным в интернете, в постановлении об обыске говорится, что сотрудники Rambler в 2004 году в служебное время по поручению руководства компании разработали программу Nginx.
BFM.ru02:06

Подробнее о событии

Экс-директор Rambler не видит перспектив в уголовном преследовании основателей Nginx

Znak.com02:22

Сотрудники СК проводят выемку документов в офисе компании Nginx в Москве

ТАССвчера в 10:15

Rambler предъявил права на веб-сервер Nginx

Ведомостивчера в 17:26

Пришли за программистами: почему полиция обыскала компанию одного из самых успешных российских IT-бизнесменов

Forbesвчера в 15:55

Владелец Nginx прокомментировал обыски в московском офисе компании

Коммерсантъвчера в 15:12

Связанная с Rambler компания предъявила права на проект за $670 млн

РБКвчера в 11:50

В московском офисе компании, разрабатывающей веб-сервер Nginx, накануне прошел обыск

Эхо Москвывчера в 22:33
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Авто

Новый Nissan X-Trail замечен во время тестов

32CARS.ru вчера в 01:02
Экономика

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

ЦБ с 13 декабря отозвал лицензии у Кранбанка (город Иваново) и кредитной организации "Невский народный банк" (Санкт-Петербург), говорится в сообщении регулятора.
РИА Новости 01:57
Спорт

Президент лыжной федерации Норвегии извинился перед Вяльбе

Президент норвежской лыжной федерации Эрик Рёсте принёс извинения сборной России за свой призыв отстранить россиян от участия в Кубке мира после решения ВАДА.
Чемпионат 02:25
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Седан Nissan Skyline получил спортивную и роскошную версии

Для седана Nissan Skyline, известного на мировом рынке как Infiniti Q50, подготовлены две модификации — спортивная 400R Sprint и роскошная Deluxe Advanced.
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Путин присвоил врио главы Иркутской области Кобзеву специальное звание

Игорь Кобзев, временно исполняющий обязанности главы Иркутской области, распоряжением президента Российской Федерации Владимира Путина, представлен к специальному званию — генерал-полковник внутренней службы.
iReactor 00:47
Политика

Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ

Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
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Авто

Рассекречены фотографии нового купе Opel Astra

Пользователям предложены снимки новой генерации хетчбэка Opel Astra, который выполнили на более продвинутой архитектуре PSA.
Rusargument 02:44
Общество

В России прогнозируют рекордную убыль населения по итогам 2019 года

Согласно оперативному докладу о ходе исполнения федерального бюджета за январь — сентябрь текущего года, численность постоянного населения Российской Федерации по состоянию на 1 сентября 2019 года составила 146,7 млн человек.
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Черника, грецкие орехи и семечки помогут снизить давление

Ученые назвали три продукта, которые помогут снизить давление.
ToDay News Ufa 11 декабря в 13:52
Общество

Госдума освободила от НДФЛ все компенсационные выплаты дольщикам

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении норму об освобождении от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) компенсационных выплат дольщикам.
ТАСС 02:33
Экономика

Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019

В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.
Российская газета 11 декабря в 15:10
Происшествия

В Москве трехлетний ребенок отравился наркотиками отца

В Москве врачи нашли наркотик в крови трехлетнего мальчика, госпитализированного с менингитом. Вещество принадлежало отцу ребенка.
Lenta.ru 03:00
Политика

Зеленский заявил о необходимости изменения текста Минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что необходимо изменить текст Минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе, в том числе – в отношении контроля над границей.
Вести.Ru вчера в 16:29
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Трамп заявил о большой победе Джонсона на выборах в Британии

Консервативная партия во главе с премьером Соединенного Королевства Борисом Джонсоном уверенно побеждает на выборах в Великобритании, отметил президент США Дональд Трамп.
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ЦСКА отказался выкупать Сантоса

Полузащитник "Васко да Гама" Лукас Сантос покинул московский ЦСКА, за который выступал на правах аренды, и вернулся в бразильский клуб, сообщает журналист Globo Esporte Фелипе Шмидт в Twitter.
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Минздрав выяснит, что стало причиной смерти журналиста в Москве

По факту смерти журналиста издания "Вечерняя Москва" будет проведена проверка.
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На нижегородца завели дело за истязание соседей конским ржанием

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В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
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Песков опроверг существование запрета шутить про Путина на телевидении

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласился с тем, что на российском телевидении появилось больше цензуры и стало нельзя шутить про главу государства.
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Минобороны подтвердило крушение вертолета Ми-28 на Кубани

Минобороны России подтвердило факт крушения ударного вертолета Ми-28 «Ночной охотник» в Краснодарском крае.
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Астраханка Надежда Бабкина помолодела на сорок лет

В своём комментарии мастер акцентирует внимание на новой причёске и волосах легендарной астраханки. Про помолодевшее лицо – ни слова.
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Полиция задержала руководителя строительства нового пермского зоопарка

Полиция задержала руководителя проекта строительства нового пермского зоопарка от «РЖДСтрой» Илью Козырева.
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Kia показала новый фирменный логотип

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В день годовщины свадьбы Оксана Самойлова раскрыла правду о браке с Джиганом

В своём Instagram Оксана на призналась, - ей очень важно, чтобы муж каждый день спешил домой. Если будет иначе, то смысл жить вместе.
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