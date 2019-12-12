Общество
КоммерсантъRambler заявил права на веб-сервер Nginx
Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.
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с чего всё началось
Согласно фотографиям, опубликованным в интернете, в постановлении об обыске говорится, что сотрудники Rambler в 2004 году в служебное время по поручению руководства компании разработали программу Nginx.BFM.ru02:06
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В московском офисе компании, разрабатывающей веб-сервер Nginx, накануне прошел обыск
Эхо Москвывчера в 22:33
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Полузащитник "Васко да Гама" Лукас Сантос покинул московский ЦСКА, за который выступал на правах аренды, и вернулся в бразильский клуб, сообщает журналист Globo Esporte Фелипе Шмидт в Twitter.
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По факту смерти журналиста издания "Вечерняя Москва" будет проведена проверка.
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Происшествия
На нижегородца завели дело за истязание соседей конским ржанием
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Общество
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В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
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Южнокорейская компания KIA зарегистрировала новый фирменный логотип, который в перспективе могут получить будущие модели бренда.
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Корабль «Орел» не сможет полететь к Луне из-за лишнего веса
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