с чего всё началось

Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.

Экономика ЦБ отозвал лицензии у двух банков ЦБ с 13 декабря отозвал лицензии у Кранбанка (город Иваново) и кредитной организации "Невский народный банк" (Санкт-Петербург), говорится в сообщении регулятора.

Спорт Президент лыжной федерации Норвегии извинился перед Вяльбе Президент норвежской лыжной федерации Эрик Рёсте принёс извинения сборной России за свой призыв отстранить россиян от участия в Кубке мира после решения ВАДА.

Авто Седан Nissan Skyline получил спортивную и роскошную версии Для седана Nissan Skyline, известного на мировом рынке как Infiniti Q50, подготовлены две модификации — спортивная 400R Sprint и роскошная Deluxe Advanced.

Политика Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.

Авто Рассекречены фотографии нового купе Opel Astra Пользователям предложены снимки новой генерации хетчбэка Opel Astra, который выполнили на более продвинутой архитектуре PSA.

Общество В России прогнозируют рекордную убыль населения по итогам 2019 года Согласно оперативному докладу о ходе исполнения федерального бюджета за январь — сентябрь текущего года, численность постоянного населения Российской Федерации по состоянию на 1 сентября 2019 года составила 146,7 млн человек.

Общество Госдума освободила от НДФЛ все компенсационные выплаты дольщикам Госдума приняла в третьем, окончательном чтении норму об освобождении от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) компенсационных выплат дольщикам.

Экономика Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019 В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.

Политика Зеленский заявил о необходимости изменения текста Минских соглашений Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что необходимо изменить текст Минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе, в том числе – в отношении контроля над границей.

Футбол ЦСКА отказался выкупать Сантоса Полузащитник "Васко да Гама" Лукас Сантос покинул московский ЦСКА, за который выступал на правах аренды, и вернулся в бразильский клуб, сообщает журналист Globo Esporte Фелипе Шмидт в Twitter.

Игры Ремейк Resident Evil 2 продался лучше оригинала Ремейк Resident Evil 2 сместил оригинал с шестой позиции. Resident Evil 2 вышла на PlayStation в январе 1998 года.

Общество В Москве простились с Юрием Лужковым В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.

Политика Песков опроверг существование запрета шутить про Путина на телевидении Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласился с тем, что на российском телевидении появилось больше цензуры и стало нельзя шутить про главу государства.

Шоу-бизнес Астраханка Надежда Бабкина помолодела на сорок лет В своём комментарии мастер акцентирует внимание на новой причёске и волосах легендарной астраханки. Про помолодевшее лицо – ни слова.