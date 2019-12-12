Общество

КоммерсантъКоммерсантъRambler заявил права на веб-сервер Nginx

Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.
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В офисе компании-разработчика одного из самых популярных веб-серверов Nginx сегодня прошёл обыск

Эхо Москвы15:00

Сотрудники СК проводят выемку документов в офисе компании Nginx в Москве

ТАСС10:15

Rambler заявил о нарушении своих прав на веб-сервер Nginx

РИА Новости12:38

Связанная с Rambler компания предъявила права на проект за $670 млн

РБК11:50

Rambler Group предъявила права на самый популярный веб-сервер мира

Ведомости10:27

Владелец Nginx прокомментировал обыски в московском офисе компании

Коммерсантъ15:12

У известного IT-разработчика проходят обыски с подачи российского интернет-гиганта

URA.Ru09:05
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Политика

Гончарук оценил новые американские санкции «Северного потока-2»

Премьер-министр Украины Гончарук с радостью воспринял новые санкции США против «Северного потока-2», которые, по его словам, резко осложнят дальнейшее строительство газопровода.
ИА Новороссия 05:29
Происшествия

Названа возможная причина смерти журналиста Михаила Виноградова

Журналист газеты "Вечерняя Москва" Михаил Виноградов мог умереть из-за разрыва бедренной артерии.
Российская газета 13:29
Политика

Украина определила новые участки для разведения сил в Донбассе

Локации, предложенные украинской стороной, в ближайшее время обсудят в Минске. Киев определил новые участки для разведения сил в Донбассе.
ТК Звезда 14:56
Здоровье

В Калининградской области выявлено 6 завозных случаев лихорадки Денге

По группе инфекций, управляемых средствами иммунопрофилактики обеспечено эпидемиологическое благополучие, случаи заболевания дифтерией, столбняком, полиомиелитом, краснухой, эпидемическим паротитом не зарегистрированы, прокомментировали в Калининграде сегодня, 12 декабря 2019 года, собкору KaliningradToday в управлении Роспотребнадзора по Калининградской области.
KaliningradToday 12:24
Общество

В убийстве Шеремета подозревают военного музыканта

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о том, что Национальная полиция задержала и предъявляет обвинение фигурантам уголовного дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, который был взорван в автомобиле 20 июля 2016 года в центре Киева.
Вести.Ru 10:03
Политика

Путин сменил губернатора Еврейской автономной области

Сегодня президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя и назначил временно исполняющим главы региона сенатора Ростислава Гольдштейна.
Новый День 11:59
Наука

Ученым удалось передать тепло через вакуум на рекордное расстояние

Goroday.ru 15:36
Гаджеты

Xiaomi презентует новый Redmi K30 5G

SM News 10 декабря в 05:25
Политика

Зеленский выступил за изменение Минских соглашений

Ранее официальный представитель Киева в политической подгруппе Алексей Резников заявил, что Украина до следующего "нормандского саммита" подготовит изменения к Минским соглашениям по урегулированию в Донбассе.
РИА Новости 15:44
Политика

Суд завершил слушания по делу о долге Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании завершил слушания по спору о долге Украины перед Россией о непогашенных еврооблигациях на сумму $3 млрд.
RT на русском 15:54
Происшествия

Россиянину могут дать срок за истязание соседей конским ржанием

Полиция завела уголовное дело по статье 117 УК России ("Истязание двух и более лиц") против 46-летнего жителя Нижнего Новгорода.
Газета.Ru 14:59
Армия и оружие

Хафтар объявил о начале решающего сражения в Триполи

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар объявил о начале решающего сражения в Триполи, сообщил телеканал Al-Arabiya.
РИА Новости 13:23
Музыка

Билан отказался петь на шоу «Евровидения» из-за участия Лазарева

Национальная служба новостей вчера в 07:28
Политика

25 лет назад Москва ввела войска в Чечню

Газета.Ru вчера в 00:21
Политика

В Конгрессе представили проект обвинения по импичменту Трампа

Демократы палаты представителей Конгресса США представили проект обвинения по импичменту главы государства Дональда Трампа.
Взгляд.ру 10 декабря в 09:20
Политика

Bloomberg: США и Китай договорились по торговой сделке

США и Китай договорились об условиях заключения первого этапа торговой сделки. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники.
Газета.Ru 15:29
Общество

Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу

Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу Сегодня в Москве прощаются с Юрием Лужковым.
Экспресс газета 01:53
Политика

Сенат США принял резолюцию о признании геноцида армян

Сенаторы США единогласно приняли резолюцию, которая признаёт геноцид армянского населения.
RT на русском 14:23
Общество

Рязанский суд выдворил из РФ пятерых американских преподавателей

В Рязани суд признал пятерых американских граждан виновными в нарушении правил пребывания в РФ, сообщается на сайте Советского районного суда Рязани.
Аргументы и Факты 05:39
Футбол

РФС собирается отстранить Гинера от футбольной деятельности

По словам источников, руководство РФС хочет отстранить президента ЦСКА от любой футбольной деятельности, в том числе и в самом РФС (Гинер возглавляет финансовый комитет организации).
Евро-футбол.ру 11:02
Футбол

Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Лугано» и вылетело из Лиги Европы

Киевское "Динамо" сыграло вничью с "Лугано" в заключительном матче группового этапа Лиги Европы.
Газета.Ru 14:56
Футбол

Андрей Аршавин раскритиковал систему «осень-весна»

Аршавин вспоминает, как все вокруг говорили о возможных достижениях российских клубов при переходе на нынешнюю систему проведения чемпионата.
ГЛАС.RU вчера в 02:02
Политика

Зеленский дал первое интервью российскому телевидению

Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским тележурналистам.
Lenta.ru 10:26
Общество

Против родителей прожившей в больнице пять лет девочки подали иск

Органы опеки и попечительства в Москве подали исковое заявление против родителей девочки, которая на протяжении пяти лет живёт в московском перинатальном центре.
RT на русском 14:36
Армия и оружие

Новейшие вертолеты Ка-31Р закрыли Черное море от кораблей НАТО

Как пишут «Известия», этот вертолет особенно важен для российского флота особенно в связи с активизацией в акватории Черного моря кораблей Североатлантического альянса.
Военное дело 08:48
Шоу-бизнес

Лоза подтвердил свои слова о спонсировании российскими артистами АТО

Композитор Юрий Лоза прокомментировал высказывание певицы Любови Успенской, которая раскритиковала его за обвинения в финансировании украинской армии.
Газета.Ru 10:13
Культура

В Twitter подбирают торты к нарядам миссис Мейзел

РБК вчера в 05:59
Происшествия

Коркинские родители распространяют видео об опасной жвачке

Горняцкая правда 05:20
Игры

В GOG стартовала зимняя распродажа с бесплатной раздачей Wasteland 2

Помимо множества скидок на ассортимент магазина, поляки раздают бесплатную копию Wasteland 2 — её можно получить на специальной странице в течение 48 часов, до 17:00 МСК 13 декабря.
Игромания.ру вчера в 09:43
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк прокомментировали информацию о параличе актрисы

Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.
ToDay News Ufa вчера в 11:44
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Веб-сервер и почтовый прокси-сервер, работающий на Unix-подобных операционных системах. Начиная с версии 0.7.52 появилась экспериментальная бинарная сборка под Microsoft Windows.
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