Общество
КоммерсантъRambler заявил права на веб-сервер Nginx
Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.
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Политика
Гончарук оценил новые американские санкции «Северного потока-2»
Премьер-министр Украины Гончарук с радостью воспринял новые санкции США против «Северного потока-2», которые, по его словам, резко осложнят дальнейшее строительство газопровода.
Происшествия
Названа возможная причина смерти журналиста Михаила Виноградова
Журналист газеты "Вечерняя Москва" Михаил Виноградов мог умереть из-за разрыва бедренной артерии.
Политика
Украина определила новые участки для разведения сил в Донбассе
Локации, предложенные украинской стороной, в ближайшее время обсудят в Минске. Киев определил новые участки для разведения сил в Донбассе.
Здоровье
В Калининградской области выявлено 6 завозных случаев лихорадки Денге
По группе инфекций, управляемых средствами иммунопрофилактики обеспечено эпидемиологическое благополучие, случаи заболевания дифтерией, столбняком, полиомиелитом, краснухой, эпидемическим паротитом не зарегистрированы, прокомментировали в Калининграде сегодня, 12 декабря 2019 года, собкору KaliningradToday в управлении Роспотребнадзора по Калининградской области.
Общество
В убийстве Шеремета подозревают военного музыканта
Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о том, что Национальная полиция задержала и предъявляет обвинение фигурантам уголовного дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, который был взорван в автомобиле 20 июля 2016 года в центре Киева.
Политика
Путин сменил губернатора Еврейской автономной области
Сегодня президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя и назначил временно исполняющим главы региона сенатора Ростислава Гольдштейна.
Гаджеты
Xiaomi презентует новый Redmi K30 5G
Политика
Зеленский выступил за изменение Минских соглашений
Ранее официальный представитель Киева в политической подгруппе Алексей Резников заявил, что Украина до следующего "нормандского саммита" подготовит изменения к Минским соглашениям по урегулированию в Донбассе.
Политика
Суд завершил слушания по делу о долге Украины перед Россией
Верховный суд Великобритании завершил слушания по спору о долге Украины перед Россией о непогашенных еврооблигациях на сумму $3 млрд.
Происшествия
Россиянину могут дать срок за истязание соседей конским ржанием
Полиция завела уголовное дело по статье 117 УК России ("Истязание двух и более лиц") против 46-летнего жителя Нижнего Новгорода.
Армия и оружие
Хафтар объявил о начале решающего сражения в Триполи
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар объявил о начале решающего сражения в Триполи, сообщил телеканал Al-Arabiya.
Музыка
Билан отказался петь на шоу «Евровидения» из-за участия Лазарева
Политика
25 лет назад Москва ввела войска в Чечню
Политика
В Конгрессе представили проект обвинения по импичменту Трампа
Демократы палаты представителей Конгресса США представили проект обвинения по импичменту главы государства Дональда Трампа.
Политика
Bloomberg: США и Китай договорились по торговой сделке
США и Китай договорились об условиях заключения первого этапа торговой сделки. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники.
Общество
Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу
Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу Сегодня в Москве прощаются с Юрием Лужковым.
Политика
Сенат США принял резолюцию о признании геноцида армян
Сенаторы США единогласно приняли резолюцию, которая признаёт геноцид армянского населения.
Общество
Рязанский суд выдворил из РФ пятерых американских преподавателей
В Рязани суд признал пятерых американских граждан виновными в нарушении правил пребывания в РФ, сообщается на сайте Советского районного суда Рязани.
Футбол
РФС собирается отстранить Гинера от футбольной деятельности
По словам источников, руководство РФС хочет отстранить президента ЦСКА от любой футбольной деятельности, в том числе и в самом РФС (Гинер возглавляет финансовый комитет организации).
Футбол
Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Лугано» и вылетело из Лиги Европы
Киевское "Динамо" сыграло вничью с "Лугано" в заключительном матче группового этапа Лиги Европы.
Футбол
Андрей Аршавин раскритиковал систему «осень-весна»
Аршавин вспоминает, как все вокруг говорили о возможных достижениях российских клубов при переходе на нынешнюю систему проведения чемпионата.
Политика
Зеленский дал первое интервью российскому телевидению
Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским тележурналистам.
Общество
Против родителей прожившей в больнице пять лет девочки подали иск
Органы опеки и попечительства в Москве подали исковое заявление против родителей девочки, которая на протяжении пяти лет живёт в московском перинатальном центре.
Армия и оружие
Новейшие вертолеты Ка-31Р закрыли Черное море от кораблей НАТО
Как пишут «Известия», этот вертолет особенно важен для российского флота особенно в связи с активизацией в акватории Черного моря кораблей Североатлантического альянса.
Шоу-бизнес
Лоза подтвердил свои слова о спонсировании российскими артистами АТО
Композитор Юрий Лоза прокомментировал высказывание певицы Любови Успенской, которая раскритиковала его за обвинения в финансировании украинской армии.
Культура
В Twitter подбирают торты к нарядам миссис Мейзел
Происшествия
Коркинские родители распространяют видео об опасной жвачке
Игры
В GOG стартовала зимняя распродажа с бесплатной раздачей Wasteland 2
Помимо множества скидок на ассортимент магазина, поляки раздают бесплатную копию Wasteland 2 — её можно получить на специальной странице в течение 48 часов, до 17:00 МСК 13 декабря.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк прокомментировали информацию о параличе актрисы
Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.