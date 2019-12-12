Общество

КоммерсантъКоммерсантъRambler заявил права на веб-сервер Nginx

Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.
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Rambler предъявил права на веб-сервер Nginx

Ведомости17:26

Пришли за программистами: почему полиция обыскала компанию одного из самых успешных российских IT-бизнесменов

Forbes15:55

Сотрудники СК проводят выемку документов в офисе компании Nginx в Москве

ТАСС10:15

Владелец Nginx прокомментировал обыски в московском офисе компании

Коммерсантъ15:12

Rambler заявил о нарушении своих прав на веб-сервер Nginx

РИА Новости12:38

Связанная с Rambler компания предъявила права на проект за $670 млн

РБК11:50

В офисе компании-разработчика одного из самых популярных веб-серверов Nginx сегодня прошёл обыск

Эхо Москвы15:00
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Политика

Глава Иркутской области Сергей Левченко покинул свой пост

Раскритиковал губернатора за то, что тот не возглавил комиссию по ликвидации последствий наводнения.
BFM.ru 10:59
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском 01:01
Общество

Более четверти россиян боятся увольнения

Опасаются такого исхода 26% граждан, работающих в отрасли безопасности, управления персоналом, транспортной сфере, а также продавцы и банковские служащие Согласно результатам опроса службы исследований рекрутинговой компании HeadHunter, показатель числа людей со страхом увольнения вырос на 2% от того, что был в прошлом квартале.
Gazeta.SPb 00:25
Политика

Евросоюз принял решение о продлении санкций против России

Лидеры на саммите ЕС в четверг согласовали политическое решение о продлении экономических санкций против РФ, сообщил РИА Новости дипломатический источник на полях Евросовета.
РИА Новости 16:48
Происшествия

В ЕАО задержали полицейского, избившего двух мужчин

В отношении полицейского следственный отдел по г. Биробиджану СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО возбудил сразу два уголовных дела.
SM News 08:45
Общество

Какие елки украшают улицы Рязани: составили список зеленых красавиц

В преддверии Нового года улицы Рязани украсились зелеными пушистыми елочками.
Pro Город Рязань 10 декабря в 09:22
Политика

Сенат США принял резолюцию о признании геноцида армян

Сенат конгресса США принял в четверг резолюцию об официальном признании геноцида армян Османской Империей.
Известия 14:08
Политика

Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ

Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
Известия 17:11
Общество

В убийстве Шеремета подозревают военного музыканта

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о том, что Национальная полиция задержала и предъявляет обвинение фигурантам уголовного дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, который был взорван в автомобиле 20 июля 2016 года в центре Киева.
Вести.Ru 10:03
Происшествия

Минздрав выяснит, что стало причиной смерти журналиста в Москве

По факту смерти журналиста издания "Вечерняя Москва" будет проведена проверка.
Российская газета 18:41
Космос

NASA показало самую мощную ракету всех времен

Систему описывают как "самую мощную ракету из когда-либо построенных", сообщает Engadged.
РЕН ТВ вчера в 03:44
Армия и оружие

Пентагон испытал баллистическую ракету средней дальности

Вести.Ru 15:47
Общество

Ученые выявили смертельную опасность дневного сна

Дневной и продолжительный ночной сон повышают риск развития инсульта.
Известия 00:00
Политика

Зеленский выступил против строительства стены на границе с Донбассом

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не хочет допустить возведения стены на границе с Донбассом и назвал вариант «планом последней буквы».
РБК 19:04
Общество

Власти Франции решили поднять возраст для получения полной пенсии

Официальный возраст выхода на пенсию во Франции — 62 года — не будет изменен, однако в стране к 2025 году введут так называемый возраст равновесия, по достижении которого начнется основная часть пенсионных платежей.
РБК вчера в 10:22
Политика

Зеленский впервые дал полноценное интервью российским СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский впервые дал полноценное интервью российскому телеканалу.
Известия 12:14
Шоу-бизнес

«За такие ноги можно умереть»: Ирину Шейк сравнили с Барби и Афродитой

Пятый канал 10 декабря в 20:10
Политика

Зеленский выразил сожаление по поводу снятия с эфира «Слуги народа»

Президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление, что сериал с его участием «Слуга народа» был снят с эфира российского телеканала ТНТ, сообщает в пятницу, 13 декабря, «РИА Новости».
Известия 19:08
Политика

Сенат США утвердил Джона Салливана на пост посла в России

Сенат США утвердил на должность нового посла в России Джона Салливана. Заседание транслировал телеканал C-Span.
Новая газета 13:10
Экономика

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций одолжит России $500 млн

В четверг совет директоров Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) одобрил суверенный займ России на $500 млн.
Ведомости 04:00
Общество

Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой

В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Российская газета вчера в 17:00
Происшествия

Названа причина пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов»

Подробнее читайте в эксклюзивном материале "Известий": Пожар в красках: что стало причиной ЧС на авианосце "Адмирал Кузнецов"
Известия 18:07
Политика

Зеленский представил свою «формулу будущего для Украины»

Украинский лидер Владимир Зеленский презентовал собственную «формулу будущего для Украины» из пяти составляющих.
Политика Сегодня 08:48
Биатлон

Юрлова-Перхт стартует 12-й в спринте на этапе КМ в Хохфильцене

Международный союз биатлонистов опубликовал стартовые листы женской спринтерской гонки на 7,5 км с двумя огневыми рубежами на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).
Чемпионат 14:00
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов пообещал сильно избить Тони Фергюсона

Действующий чемпион UFC в легком весе, Хабиб Нурмагомедов, рассказал, в чем заключается его преимущество над Тони Фергюсоном, и как именно он собирается побить американца.
FightTime.ru 15:17
Политика

Эксперт оценила шансы консерваторов на выборах в Великобритании

Опросы в Великобритании прочат победу на выборах в парламент правящей Консервативной партии во главе с Борисом Джонсоном, однако есть причины не доверять этим прогнозам.
Известия вчера в 16:54
Футбол

«Ливерпуль» согласовал переход вингера «Зальцбурга» Минамино

Sport24.ru 07:12
Экономика

Госдума подняла МРОТ на 850 рублей

С 1 января МРОТ увеличивается на 850 рублей — до 12 130 рублей в месяц. Эта сумма равна прожиточному минимуму во втором квартале 2019 года.
РИА Новости 05:20
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Элина Чага рассталась с Леонидом Агутиным

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Кино

В России снимут хип-хоп-мюзикл о жизни Пушкина

Продюсерская компания "Кинослово" снимет фильм о жизни Александра Пушкина в жанре хип-хоп-мюзикла.
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