Общество
КоммерсантъRambler заявил права на веб-сервер Nginx
Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.
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Политика
Ъ: Трамп сообщил Лаврову о желании увеличить товарооборот с Россией
Президент США Дональд Трамп во время переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что хочет "в несколько раз" увеличить товарооборот с Россией.
Футбол
Ригони может досрочно вернуться в «Зенит» из аренды в «Сампдории»
Ригони провел за «Сампдорию» 10 матчей и сделал одну голевую передачу. В прошлом сезоне хавбека досрочно вернула из аренды «Аталанта».
Происшествия
Студент ВШЭ впал в кому во время занятий
Студент Высшей школы экономики (ВШЭ) 12 декабря впал в кому в аудитории вуза в учебное время.
Армия и оружие
В США испытали запрещенную ДРСМД баллистическую ракету
Общество
Сколько россияне потратят на Новый год
Политика
Путин сменил губернатора Еврейской автономной области
Сегодня президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя и назначил временно исполняющим главы региона сенатора Ростислава Гольдштейна.
Экономика
Путин оценил неисполнение бюджета на триллион рублей
Президент России Владимир Путин оценил заявление главы Счетной палаты Алексея Кудрина о неисполнении расходов федерального бюджета в 2019 году на триллион рублей.
Общество
Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу
Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу Сегодня в Москве прощаются с Юрием Лужковым.
Политика
Зеленский уверен в заключении контракта на транзит газа до конца года
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что контракт по транзиту газа из России с большой вероятностью будет заключен до конца года.
Политика
В МИД Турции прокомментировали признание сенатом США геноцида армян
Резолюция сената США о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году лишено правовой основы и направлено на подрыв усилий по развитию турецко-американских отношений, говорится в заявлении МИД Турции в пятницу.
Происшествия
Волгоградских водителей ждут массовые проверки на дорогах
С 12 по 15 декабря на дорогах Волгоградской области пройдет массовый профилактический рейд «Безопасность на дороге».
Авто
АвтоВАЗ выпустит новое поколение Lada Granta в 2021 году
Самый востребованный российский бестселлер в мире автомобилей – Lada Granta – через год выйдет в новом поколении.
Политика
Суд в Британии завершил слушания по долгу Украины перед Россией
Верховный суд Великобритании закончил слушания по спору России и Украины, который касается не выплаченных Киевом еврооблигаций на $4,5 млрд.
Гаджеты
Samsung представил смартфон Galaxy A51
Политика
Зеленский призвал найти заказчика убийства Шеремета
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ход расследовани я убийства журналиста Павла Шеремета.
Происшествия
В Новой Зеландии нашли тела шести погибших из-за извержения вулкана
Полиция Новой Зеландии обнаружила тела шести погибших из-за извержения вулкана на острове Уайт-Айленд, которое произошло 9 декабря.
Футбол
ЦСКА не стал выкупать Лукаса Сантоса у «Васко да Гама» за 4,8 млн евро
Как пишет в твиттере журналист Globo Esporte Фелипе Шмидт, московский клуб не использовал опцию выкупа 20-летнего вингера за 4,8 млн евро.
Политика
Экзитпол: тори получают абсолютное большинство на британских выборах
По данным экзитполов, Консервативная партия Великобритании получает абсолютное большинство на выборах в парламент страны.
Политика
Путин снизит пенсионный возраст. Но только на один год
Президент Владимир Путин, ближе к транзиту власти в 2024 году, пойдет на меры «социального популизма», чтобы поднять свой рейтинг.
Политика
Евросоюз принял решение о продлении санкций против России
Лидеры на саммите ЕС в четверг согласовали политическое решение о продлении экономических санкций против РФ, сообщил РИА Новости дипломатический источник на полях Евросовета.
Политика
Гончарук оценил новые американские санкции «Северного потока-2»
Премьер-министр Украины Гончарук с радостью воспринял новые санкции США против «Северного потока-2», которые, по его словам, резко осложнят дальнейшее строительство газопровода.
Армия и оружие
«Использовали запрещённые миномёты»: ВСУ обвиняет НМ ЛДНР в обстрелах
Осуществляли обстрелы возле Лебединского, Павлополя, Широкино из гранатомётов различных систем, крупнокалиберных пулемётов, других видов стрелкового оружия и запрещённых миномётов.
Здоровье
Диетологи дали советы по выбору блюд и напитков на Новый год
Врачи-диетологи рассказали, как правильно подобрать продукты, блюда и напитки для новогоднего стола, чтобы не допустить неприятных последствий для организма.
Футбол
ЦСКА обыграл «Эспаньол» в Лиге Европы
Московский ЦСКА завершил выступления в Лиге Европы выездной победой в Барселоне над местным "Эспаньолом" с результатом 1:0. Единственный мяч на 84 минуте забил полузащитник армейцев Никола Влашич.
Экономика
Госдума приняла закон о повышении МРОТ
Закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передаёт корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.
Киберспорт
Сборная России снялась с чемпионата мира по киберспорту
Сборная России по киберспорту отказалась от дальнейшего участия в чемпионате мира в Южной Корее после первого игрового дня.
Происшествия
СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы»
Следователи начали проверку по факту смерти в Москве журналиста, которому врачи не остановили кровотечение, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
Космос
Российский «Орел» оказался слишком тяжелым для Луны
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию России о контроле над вооружением
Генассамблея ООН приняла предложенную Россией резолюцию об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями.