Общество

КоммерсантъКоммерсантъRambler заявил права на веб-сервер Nginx

Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.
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Rambler предъявил права на веб-сервер Nginx

Ведомости17:26

Пришли за программистами: почему полиция обыскала компанию одного из самых успешных российских IT-бизнесменов

Forbes15:55

Сотрудники СК проводят выемку документов в офисе компании Nginx в Москве

ТАСС10:15

Владелец Nginx прокомментировал обыски в московском офисе компании

Коммерсантъ15:12

Rambler заявил о нарушении своих прав на веб-сервер Nginx

РИА Новости12:38

Связанная с Rambler компания предъявила права на проект за $670 млн

РБК11:50

В офисе компании-разработчика одного из самых популярных веб-серверов Nginx сегодня прошёл обыск

Эхо Москвы15:00
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Политика

Ъ: Трамп сообщил Лаврову о желании увеличить товарооборот с Россией

Президент США Дональд Трамп во время переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что хочет "в несколько раз" увеличить товарооборот с Россией.
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Ригони может досрочно вернуться в «Зенит» из аренды в «Сампдории»

Ригони провел за «Сампдорию» 10 матчей и сделал одну голевую передачу. В прошлом сезоне хавбека досрочно вернула из аренды «Аталанта».
Бомбардир.ру 13:48
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Студент ВШЭ впал в кому во время занятий

Студент Высшей школы экономики (ВШЭ) 12 декабря впал в кому в аудитории вуза в учебное время.
Газета.Ru 11:37
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В США испытали запрещенную ДРСМД баллистическую ракету

РИА Новости 12:25
Общество

Сколько россияне потратят на Новый год

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Политика

Путин сменил губернатора Еврейской автономной области

Сегодня президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя и назначил временно исполняющим главы региона сенатора Ростислава Гольдштейна.
Новый День 11:59
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Путин оценил неисполнение бюджета на триллион рублей

Президент России Владимир Путин оценил заявление главы Счетной палаты Алексея Кудрина о неисполнении расходов федерального бюджета в 2019 году на триллион рублей.
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Общество

Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу

Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу Сегодня в Москве прощаются с Юрием Лужковым.
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Политика

Зеленский уверен в заключении контракта на транзит газа до конца года

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что контракт по транзиту газа из России с большой вероятностью будет заключен до конца года.
РЕН ТВ 16:17
Политика

В МИД Турции прокомментировали признание сенатом США геноцида армян

Резолюция сената США о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году лишено правовой основы и направлено на подрыв усилий по развитию турецко-американских отношений, говорится в заявлении МИД Турции в пятницу.
РИА Новости 21:42
Происшествия

Волгоградских водителей ждут массовые проверки на дорогах

С 12 по 15 декабря на дорогах Волгоградской области пройдет массовый профилактический рейд «Безопасность на дороге».
ИА Городские вести. Волгоград 21:52
Авто

АвтоВАЗ выпустит новое поколение Lada Granta в 2021 году

Самый востребованный российский бестселлер в мире автомобилей – Lada Granta – через год выйдет в новом поколении.
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Суд в Британии завершил слушания по долгу Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании закончил слушания по спору России и Украины, который касается не выплаченных Киевом еврооблигаций на $4,5 млрд.
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Samsung представил смартфон Galaxy A51

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Политика

Зеленский призвал найти заказчика убийства Шеремета

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ход расследовани я убийства журналиста Павла Шеремета.
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Происшествия

В Новой Зеландии нашли тела шести погибших из-за извержения вулкана

Полиция Новой Зеландии обнаружила тела шести погибших из-за извержения вулкана на острове Уайт-Айленд, которое произошло 9 декабря.
РБК 20:09
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ЦСКА не стал выкупать Лукаса Сантоса у «Васко да Гама» за 4,8 млн евро

Как пишет в твиттере журналист Globo Esporte Фелипе Шмидт, московский клуб не использовал опцию выкупа 20-летнего вингера за 4,8 млн евро.
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Экзитпол: тори получают абсолютное большинство на британских выборах

По данным экзитполов, Консервативная партия Великобритании получает абсолютное большинство на выборах в парламент страны.
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Путин снизит пенсионный возраст. Но только на один год

Президент Владимир Путин, ближе к транзиту власти в 2024 году, пойдет на меры «социального популизма», чтобы поднять свой рейтинг.
Свободная Пресса вчера в 06:15
Политика

Евросоюз принял решение о продлении санкций против России

Лидеры на саммите ЕС в четверг согласовали политическое решение о продлении экономических санкций против РФ, сообщил РИА Новости дипломатический источник на полях Евросовета.
РИА Новости 16:48
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Гончарук оценил новые американские санкции «Северного потока-2»

Премьер-министр Украины Гончарук с радостью воспринял новые санкции США против «Северного потока-2», которые, по его словам, резко осложнят дальнейшее строительство газопровода.
ИА Новороссия 05:29
Армия и оружие

«Использовали запрещённые миномёты»: ВСУ обвиняет НМ ЛДНР в обстрелах

Осуществляли обстрелы возле Лебединского, Павлополя, Широкино из гранатомётов различных систем, крупнокалиберных пулемётов, других видов стрелкового оружия и запрещённых миномётов.
Военное обозрение вчера в 01:28
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Диетологи дали советы по выбору блюд и напитков на Новый год

Врачи-диетологи рассказали, как правильно подобрать продукты, блюда и напитки для новогоднего стола, чтобы не допустить неприятных последствий для организма.
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Футбол

ЦСКА обыграл «Эспаньол» в Лиге Европы

Московский ЦСКА завершил выступления в Лиге Европы выездной победой в Барселоне над местным "Эспаньолом" с результатом 1:0. Единственный мяч на 84 минуте забил полузащитник армейцев Никола Влашич.
Вести.Ru 17:55
Экономика

Госдума приняла закон о повышении МРОТ

Закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передаёт корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.
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Сборная России снялась с чемпионата мира по киберспорту

Сборная России по киберспорту отказалась от дальнейшего участия в чемпионате мира в Южной Корее после первого игрового дня.
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СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы»

Следователи начали проверку по факту смерти в Москве журналиста, которому врачи не остановили кровотечение, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
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Российский «Орел» оказался слишком тяжелым для Луны

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В Красноярске семимесячному ребенку во время массажа сломали ноги

Известия 14:39
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию России о контроле над вооружением

Генассамблея ООН приняла предложенную Россией резолюцию об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями.
Газета.Ru 22:11
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