Общество
ЧемпионатРамос: Испании есть чему поучиться у Китая в борьбе с коронавирусом
Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос выразил мнение, что Испании нужно использовать опыт Китая в борьбе с пандемией коронавируса.
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Политика
Медведев призвал единороссов направить зарплату на помощь медикам
RT на русском 06:24
Политика
Путин объявил о продлении нерабочих дней
В начале апреля Путин выступил с обращением к гражданам, во время которого объявил, что в стране продлевается режим нерабочих дней из-за коронавируса до 30 апреля.
RT на русском 10:51
Экономика
Какие перемены ждут россиян в мае
С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
Вести.Ru 04:25
Политика
Премьер Чехии оценил вероятность выдворения российского посла
Бабиш подчеркнул, что ситуация с обвинениями не приведет к выдворению посла РФ, и пообещал не допустить вмешательства в дела Чехии.
Известия 18:15
Кино
К премии «Оскар» допустят выходившие онлайн фильмы
Организаторы престижной кинопремии "Оскар" из-за эпидемии коронавируса приняли решение изменить правила отбора и впервые допустить к конкурсу в 2021 году фильмы, которые показывались лишь онлайн, а не в кинотеатрах.
РИА Новости 17:25
Общество
В Иркутской области чиновников поймали на поджоге леса
Блокнот.ру 15:43
Общество
В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая
"Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе.
РИА Новости 13:05
Здоровье
Минздрав изменил рекомендации по лечению коронавируса
Минздрав выпустил шестую версию методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавируса.
РИА Новости 07:45
Общество
Ученые изменили прогноз по окончанию вспышки коронавируса в России
Вспышка коронавируса в России может окончательно завершиться 19 августа, следует из постоянно обновляемых данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости 15:41
Наука
Пустыня сахара признана самым опасным местом Земли
Команда международных ученых установила, какое место было самое опасное в истории Земли.
Политическая Экспертиза 26 апреля в 10:51
Общество
Умер великий магистр Мальтийского ордена
Lenta.ru 19:35
Общество
Самолет с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву
Самолет "Аэрофлота" вылетел с россиянами из нью-йоркского аэропорта JFK в Москву, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 19:50
Авто
Новый BMW X8 M станет 750-сильным гибридом
В отчете утверждается, что X8 M будет иметь гибридную силовую установку, сочетающую в себе знакомый 4,4-литровый V8 с двойным турбонаддувом BMW и электромотор, увеличивающий мощность на 200 лошадиных сил.
SpeedMe вчера в 17:10
Политика
Песков: Путин проведет очередное «большое выступление»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин проведет большое выступление в рамках совещания с руководителями регионов по мерам борьбы с COVID-19, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:24
Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии
Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировала на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 20:43
Армия и оружие
NI: русские не зря отправляли танки Т-14 «Армата» в Сирию
Влиятельный американский журнал The National Interest опубликовал статью о новейших российских танках Т-14 «Армата» и, в частности, о том зачем их отправляли в Сирию.
Недвижимость.RU вчера в 08:03
Армия и оружие
Компанию Илона Маска SpaceX обвинили в создании оружия против России
Военное дело 05:53
Гаджеты
Компания DJI представила новый складной дрон Mavic Air 2
Шэньчжэнь, Китай, 28 апреля 2020, 16:08 — REGNUM Складной дрон DJI Mavic Air 2, обладающий массой новых возможностей, представила китайская компания DJI 28 апреля на мероприятии «Выше и выше».
REGNUM 09:08
Кино
На Первом канале выйдет продолжение сериала «Диверсант»
ТАСС вчера в 23:38
Политика
Зеленский подписал закон о рынке земли сельхозназначения
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения.
ТАСС 08:06
Здоровье
Трутнев поручил проверить ситуацию на объектах Газпрома в Якутии
В сети появились видео с массового стихийного митинга вахтовых рабочих, занятых на объектах ПАО «Газпром».
EastRussia 14:06
Общество
Названы причины низкой заболеваемости коронавирусом в России
Низкая плотность населения России стала одной из причин низкой заболеваемости коронавирусом, по сравнению с другими странами.
Lenta.ru 21:21
Общество
В Сбербанке рассчитали пик эпидемии коронавируса в России
Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин сообщил, что при помощью искусственного интеллекта финансовое учреждение смогло предсказать сроки пика эпидемии коронавируса в России.
ФедералПресс 21:44
Армия и оружие
Две российские базы в Белоруссии могут стать предметом торга
Отказ от продления Минском срока эксплуатации двух российских военных баз в Белоруссии, который скоро истекает, грозит конфликтом между двумя странами.
Военное обозрение 06:24
Космос
Космический риф: НАСА опубликовало новое фото, сделанное телескопом «Хаббл»
AFP Фото: Как отмечается в Instagram-аккаунте телескопа, астрономы назвали данную фотографию "Космическим рифом", поскольку изображение напоминает подводный мир.
Газета Metro 26 апреля в 09:16
Шоу-бизнес
Григорий Лепс не одобрил занятие сына
Paparazzi.ru 16:16
Общество
В Госдуму внесли проект о штрафах за езду без спецпропуска
В Госдуму внесли проект о штрафах до пяти тысяч рублей за использование транспорта без специального пропуска при режиме повышенной готовности.
РИА Новости 14:41
Спорт
Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан завершил карьеру
Которое опубликовало агентство РИА Новости, Ан сказал, что из-за травм ему становится все сложнее поддерживать спортивную форму и поэтому он решил, что пришло время оставить большой спорт.
Эхо Москвы вчера в 14:31
Шоу-бизнес
Друг Бабкиной сообщил, когда ее могут выписать из больницы
Аргументы и Факты 15:26