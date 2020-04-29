Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос выразил мнение, что Испании нужно использовать опыт Китая в борьбе с пандемией коронавируса.

Рамос: Испании есть чему поучиться у Китая в борьбе с коронавирусом

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