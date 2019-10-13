Защитник сборной Испании Серхио Рамос вышел в стартовом составе на отборочный матч Евро-2020 против Норвегии. Эта встреча стала для Рамоса 168-й за национальную команду. По этому показателю 33-летний капитан обошел Икера Касильяса (167 матчей) и стал рекордсменом сборной.

Рамос обошел Касильяса по количеству матчей за сборную Испании

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