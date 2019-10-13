Футбол

Soccer.ruSoccer.ruРамос обошел Касильяса по количеству матчей за сборную Испании

Норвегия — Испания
1 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Уллевол»
Ховард Нордтвейт
Эвен Ховланд
30′
35′
Родриго Морено
Джошуа Кинг
42′
47′
Сауль Ньигес
61′
Серджи Бускетс
Стефан Юхансен
Александр Сёрлот
63′
64′
Дани Себальос
Санти Касорла
78′
Микель Ойарсабаль
Родри Эрнандес
81′
Серхио Рамос
81′
Фабиан Руис
Маркус Хенриксен
Бйорн Маарс Йонсен
83′
88′
Хуан Бернат
Иньиго Мартинес
90′+3′
Кепа Аррисабалага
Джошуа Кинг
90′+4′
Защитник сборной Испании Серхио Рамос вышел в стартовом составе на отборочный матч Евро-2020 против Норвегии. Эта встреча стала для Рамоса 168-й за национальную команду. По этому показателю 33-летний капитан обошел Икера Касильяса (167 матчей) и стал рекордсменом сборной.
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