Футбол
Soccer.ruРамос оштрафован на 1 млн евро за уклонение от уплаты налогов
Испанская пресса сообщает, что защитник «Реала» Серхио Рамос оштрафован на 1 млн евро за уклонение от уплаты налогов в 2012–2014 годах.
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Музыка
Селена Гомес выпустила песню о Джастине Бибере
Происшествия
Электричка сбила насмерть мужчину на северо-востоке Москвы
Электропоезд смертельно травмировала мужчину на платформе "Маленковская" ярославского направления, сообщила пресс-служба управле6ние МВД на транспорте по Центральному округу.
Футбол
Оскорбивший Слуцкого футболист отстранен от тренировок с «Витессом»
Напомним, что Базур был удален с последней тренировки команды, после чего грубо высказался в адрес главного тренера Леонида Слуцкого.
Футбол
Трабзонспор — Краснодар 0:2 (2-й тайм)
«Краснодар» одержал победу над турецким «Трабзонспором» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
Армия и оружие
В США назвали С-400 «смертоносным оружием»
Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 обладают технологиями и возможностями, которые делают их «смертоносным оружием», пишут западные СМИ.
Экономика
Стоимость строительства метро в Москве выросла до ₽2 трлн
Программа строительства новых станций в московском метро до 2024 года подорожала до 2,2 трлн руб. Это более чем в два раза превышает изначальную сумму — 900 млрд, которая называлась еще в 2011-м, сообщают "Ведомости" исходя из последних изменений в Адресной инвестиционной программе.
Политика
Власти США начали процесс оформления депортации Бутиной
В США начали процедуру оформления депортации россиянки Марии Бутиной на родину.
Экономика
Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы
РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
Экономика
Песков объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки
Россия, списав многомиллиардные долги африканским странам, открыла путь для работы своих компаний на континенте, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Общество
Госдума одобрила законопроект о качественном горячем питании в школах
Государственная дума приняла в первом чтении проект закона об обязательном обеспечении горячим питанием школьников младших классов.
Политика
Украинский МИД заявил о готовности к переговорам о возвращении Крыма
Спикер министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко заявила о готовности к переговорам в любом формате о восстановлении украинского суверенитета над Крымом.
Происшествия
В Запорожье неизвестный напал с ножом на цыганскую активистку
В июле прошлого года главарь нацистов запрещенной в России группировки С14* Мазур получил двое суток домашнего ареста за цыганские погромы в Киеве.
Политика
Турция потребует от США выдачи командующего СДС
Министерство юстиции Турции подготовит в США запрос о выдаче командующего отрядами "Сирийских демократических сил" Мазлума Абди, сказал в эфире TRT президент Турции Реджеп Эрдоган.
Футбол
Божович и Анюков дисквалифицированы, Александр не сыграет с «Зенитом»
Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович и защитник самарцев Александр Анюков получили 5 и 2 матча дисквалификаций соответственно за красные карточки, полученные в матче 13-го тура против «Оренбурга» (1:0). Анюков был удален за толчок защитника хозяев Андреа Чуканова в ходе потасовки, которая завязалась между футболистами обеих команд в концовке встречи.
Происшествия
МВД задержало подозреваемого в хищении данных клиентов Сбербанка
Полицейские задержали подозреваемого в хищении персональных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка, сообщила представитель МВД Ирина Волк.
Футбол
Киевское «Динамо» не смогло обыграть «Копенгаген»
Футболисты киевского «Динамо» в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги Европы сыграли вничью с датским «Копенгагеном».
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег через телефон
Новая схема предполагает, что клиенты банков, использующие соответствующие мобильные приложения, устанавливают на свои гаджеты программу удаленного доступа, что дает мошенникам возможность завладеть чужими деньгами.
Политика
Песков пословицей ответил Трампу на слова об успехах в Сирии
В намерении американских властей приписать себе успехи в запуске процесса политического урегулирования ситуации в Сирии нет ничего удивительного, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Технологии
Корональная дыра грозит омичам магнитной бурей
На Землю из Солнца направлена корональная дыра, поэтому 24 и 25 октября можно ожидать магнитные бури, которые негативно сказываются на здоровье людей.
Общество
В Чехии осквернили очередной памятник красноармейцам
Здоровье
В Пензе открыли современный модуль центра крови
В Пензе открыли новый современный медицинский модуль областного клинического центра крови.
Интернет
Вышел Google Chrome с принудительным тёмным режимом
Вышла стабильная версия Google Chrome под номером 78. Браузер доступен для Mac, Windows, Linux, Android и iOS.
Происшествия
Суд продлил арест Абызова до конца января
Наука
В России раскритиковали Ту-144 и придумали самолет «без окон»
Как пишет агентство, вместо этого можно сделать самолет с «цельным фюзеляжем без окон, их не будет даже в кабине пилотов».
Экономика
Дума поддержала проект бюджета на следующие три года
Проект федерального бюджета на 2020 и плановый период 2021-2022 годов прошел первое чтение в Госдуме.
Армия и оружие
Россия отправит в Сирию «подкрепление»
Футбол
Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА
Обойти Россию в таблице коэффициентов УЕФА удалось Португалии, единственный представитель которой в Лиге чемпионов, «Бенфика», свой поединок третьего тура группового раунда с французским «Лионом» выиграл.
Армия и оружие
SANA сообщило о столкновении турецких войск с армией Асада
Сообщается, что турецкие силы пытались занять несколько деревень, сирийские войска ответили на нападение, но понесли потери.
Кино
В российский прокат выходит фильм «Сторож» Юрия Быкова
В российский прокат психологический триллер «Сторож» выходит в этот четверг, 24 октября.