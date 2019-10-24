Футбол
Soccer.ruРамос оштрафован на 1 млн евро за уклонение от уплаты налогов
Испанская пресса сообщает, что защитник «Реала» Серхио Рамос оштрафован на 1 млн евро за уклонение от уплаты налогов в 2012–2014 годах.
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Общество
В Forbes назвали самых богатых женщин России
RT на русском 01:29
Армия и оружие
На Украине признали бесполезность своих бронекатеров
Малые артиллерийские бронекатера украинского производства "Гюрза-М" обладают неудовлетворительными боевыми характеристиками, в связи с чем их применение ограничено Азовским морем и реками.
РИА Новости 22 октября в 18:18
Технологии
Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер
News.ru вчера в 11:06
Политика
Российские туристы скоро снова смогут летать на курорты Египта
Президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси во время переговоров в Сочи сегодня, 23 сентября, договорились продолжить работу по возобновлению чартерного авиасообщения между странами.
78.ru вчера в 06:53
Политика
Путин: Россия списала странам Африки более $20 млрд
«К настоящему времени общая сумма списания задолженности превышает 20 млрд долларов», — заявил российский лидер, отметив, что таким образом Россия участвует в инициативе по «облегчению долгового бремени стран Африки».
REGNUM вчера в 06:20
Политика
Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России
После огласки секретной информации бывший агент уехал из США, запросив сразу у нескольких стран убежище, в том числе у России.
Коммерсантъ вчера в 17:39
Авто
Электрические внедорожники Bollinger оказались дороже Mercedes-Benz G-Class
Для сравнения, Mercedes-Benz G-Class обойдется в 124,5 тысячи долларов.
Motor 11:50
Армия и оружие
Военная полиция России провела патрулирование по новому маршруту в САР
RT на русском 11:47
Шоу-бизнес
Ксения Бородина прокомментировала наличие тайной сестры
Телеведущая молчать не стала и прокомментировала ситуацию, Бородина заявила, что у нее «таких братьев и сестер в неделю по три штуки», а эту девушку она «знать не знает».
WMJ.ru 07:47
Общество
Елену Малышеву госпитализировали
Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
Москва 24 вчера в 01:47
Армия и оружие
Донбасс сегодня: солдаты Киева неудачно «откосили» от службы, радикалы отравили бойцов ВСУ
Пострадали два бойца 128-й бригады ВСУ, позже один из них от полученных ранений скончался в госпитале.
ФАН 12:22
Общество
Принцесса Эсватини назвала русских мужчин очаровательными
Принцесса Королевства Эсватини Сиханизо Дламини рассказала в интервью РИА Новости, что считает русских мужчин очаровательными.
РИА Новости 10:55
Политика
Уйгурский правозащитник получил Сахаровскую премию Европарламента
Уйгурский экономист Ильхам Тохти, который боролся за права уйгуров в Китае, получил Сахаровскую премию Европарламента «За свободу мысли» 2019 года, передает Интерфакс.
Аргументы и Факты 10:21
Происшествия
Мужчина заживо сгорел в автомобиле Tesla
Lenta.ru 12:47
Общество
Госдума сократила рабочий день женщинам в сёлах
Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс России о сокращённом рабочем дне для женщин, трудящихся в сельской местности.
RT на русском 10:10
Политика
Киев заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма
Как заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел Катерина Зеленко, формат переговоров может быть любым, будь то «нормандский» или еще какой-то.
BFM.ru 13:03
Экономика
ЦБ намерен внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий
Банк России хочет внедрить в Систему быстрых платежей переводы из бюджета в адрес физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года.
BFM.ru 06:35
Политика
Бутина подписала документы об освобождении из тюрьмы
Россиянка Мария Бутина подписала документы об освобождении из американской тюрьмы.
BFM.ru 12:05
Политика
Лавров и Чавушоглу обсудили ход реализации договоренностей по Сирии
Стороны обсудили ход реализации меморандума по Сирии, который был подписан в ходе переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана 22 октября.
Московский Комсомолец 12:55
Происшествия
МВД задержало подозреваемого в хищении данных клиентов Сбербанка
Сотрудники полиции при содействии службы безопасности Сбербанка задержали подозреваемого в хищении персональных данных его клиентов, а также клиентов нескольких других банков.
РБК 09:04
Происшествия
Суд арестовал правозащитника Маякова по делу о мошенничестве
Бабушкинский суд Москвы санкционировал арест директора правозащитной организации "Комитет за гражданские права" Андрея Маякова, обвиняемого в мошенничестве, до 22 декабря, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Савельева.
РИА Новости 10:38
Политика
Главы 13 субъектов РФ возглавят региональные отделения «Единой России»
Президиум генсовета "Единой России" согласовал назначение руководителей 13 субъектов РФ секретарями региональных отделений партии.
ТАСС 10:30
Хоккей
«Локомотив» подписал пробный контракт с Марковым
Советский спорт 10:17
Шоу-бизнес
Джулия Ванг показала обнаженное фото после смены пола
Джулия Ванг показала обнаженное фото после смены пола Победительница 15-го сезона телешоу "Битва экстрасенсов" Джулия Ванг превратилась в Томаса.
Экспресс газета 12:37
Кино
Небула может заменить Джека Воробья в «Пиратах Карибского моря»
Moi-portal.ru 22 октября в 10:40
Политика
Украинский политолог Ковтун попал в реанимацию, но быстро вышел
Украинский политолог Вячеслав Ковтун, прославившися антироссийскими скандальными заявлениями во время различных ток-шоу на российских телеканалах, попал в реанимацию.
Евразия Daily 12:38
Политика
Джонсон попросит парламент назначить досрочные выборы на 12 декабря
Премьер-министр Британии Борис Джонсон попросит парламент назначить досрочные общенациональные выборы на 12 декабря.
RT на русском 12:21
Происшествия
В Архангельске убили мать шестерых детей
Тридцатитрехлетняя мать шестерых детей зарезана в Исакогорском округе Архангельска, подозреваемый в убийстве задержан, им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Архангельской области.
РИА Новости 06:13
Происшествия
В Подмосковье завели дело против подозреваемой в насилии школьницы
Следствие возбудило уголовное дело в отношении 15-летней школьницы в Подмосковье, которую подозревают в сексуальном насилии над двумя 13-летними девочками, сообщает в четверг региональный главк Следственного комитета (СК) России.
РИА Новости 07:37
Общество
Обнародованы документы о финских концлагерях в Карелии
В Российской Федерации впервые обнародовали документы о финских концентрационных лагерях, которые находились в годы Великой Отечественной войны в Петрозаводске.
Российская газета 06:15