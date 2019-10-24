Футбол

Soccer.ruSoccer.ruРамос оштрафован на 1 млн евро за уклонение от уплаты налогов

Испанская пресса сообщает, что защитник «Реала» Серхио Рамос оштрафован на 1 млн евро за уклонение от уплаты налогов в 2012–2014 годах.
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Рамос оштрафован на 1 млн евро за уклонение от уплаты налогов. Игрок вину отрицает

Sport24.ru03:12

Серхио Рамос оштрафован на 1 миллион евро за уклонение от уплаты налогов

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Рамос оштрафован на миллион евро

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Рамос оштрафован на € 1 млн за уклонение от уплаты налогов

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Капитан «Реала» оштрафован на €1 млн за неуплату налогов

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Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 13:08, Ашберн
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