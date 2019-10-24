Футбол

Soccer.ruSoccer.ruРамос оштрафован на 1 млн евро за уклонение от уплаты налогов

Испанская пресса сообщает, что защитник «Реала» Серхио Рамос оштрафован на 1 млн евро за уклонение от уплаты налогов в 2012–2014 годах.
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Рамос оштрафован на 1 млн евро за уклонение от уплаты налогов. Игрок вину отрицает

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Серхио Рамос оштрафован на 1 миллион евро за уклонение от уплаты налогов

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Серхио Рамос оштрафован на миллион евро за уклонение от уплаты налогов

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