Футбол

Sportbox.RUSportbox.RUРамос оштрафован на миллион евро

Защитник «Реала» Серхио Рамос получил наказание за уклонение от уплаты налогов в 2012–2014 годах. Как сообщает El Mundo, футболист получил штраф размером в один миллион евро.
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Рамос оштрафован на 1 млн евро за уклонение от уплаты налогов. Игрок вину отрицает

Sport24.ru03:12

Рамос оштрафован на миллион евро

Матч ТВ03:38

Рамос оштрафован на миллион евро

Sportbox.RU03:38

Капитан «Реала» оштрафован на €1 млн за неуплату налогов

Газета.Ru03:34

СМИ: Футболист «Реала» Рамос оштрафован на €1 млн за уклонение от уплаты налогов

RT на русском03:45

El Mundo: Рамоса оштрафовали на 1 миллион за уклонение от уплаты налогов

Бомбардир.ру03:46
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Стратегический бомбардировщик Военно-воздушных сил США Boeing B-52H Stratofortress отработал бомбардировку базы Балтийского флота возле Калининграда.
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В ВКС РФ объяснили полет в ЮАР бомбардировщиков Ту-160

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Газета.Ru 02:46
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Кинокомпании определили номинантов на «Оскар» среди актеров

Вести.Ru вчера в 23:33
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МЭР предложило расширить полномочия МВД в области техосмотра

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Происшествия

В Красноярском крае опознали 17 погибших при прорыве дамб

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Происшествия

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Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

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Обвиняемому в шпионаже в России Уилану отказали в отводе судьи

Обвиненному в шпионаже в РФ гражданину США Полу Уилану вслед за отказом в отводе прокурора было отказано и в отводе судьи.
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Юрий Быков в Екатеринбурге рассказал, как понимать его фильм «Сторож»

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Президент Украины Владимир Зеленский еще до инаугурации был вынужден собрать совещание, на котором три часа обсуждал, что делать с давлением со стороны американского лидера Дональда Трампа, который настаивал на расследовании в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники.
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В США расследуют инцидент с марихуаной на ракетной базе

Военно-воздушные силы США расследуют сообщения о марихуане, найденной на военной базе в штате Северная Дакота, где размещены межконтинентальные баллистические ракеты.
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В Костроме бронемашина врезалась в легковой автомобиль

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