Футбол
Sportbox.RUРамос оштрафован на миллион евро
Защитник «Реала» Серхио Рамос получил наказание за уклонение от уплаты налогов в 2012–2014 годах. Как сообщает El Mundo, футболист получил штраф размером в один миллион евро.
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