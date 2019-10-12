Защитник «Реала» Серхио Рамос сыграет с первых минут. Для 33-летнего футболиста это будет 168-й матч за сборную Испании, он стал единоличным лидером по данному показателю, побив рекорд Икера Касильяса.

Рамос побил рекорд Касильяса по числу матчей за сборную Испании

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