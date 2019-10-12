Футбол

Sport24.ruSport24.ruРамос побил рекорд Касильяса по числу матчей за сборную Испании

Норвегия — Испания
1 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Уллевол»
Ховард Нордтвейт
Эвен Ховланд
30′
35′
Родриго Морено
Джошуа Кинг
42′
47′
Сауль Ньигес
61′
Серджи Бускетс
Стефан Юхансен
Александр Сёрлот
63′
64′
Дани Себальос
Санти Касорла
78′
Микель Ойарсабаль
Родри Эрнандес
81′
Серхио Рамос
81′
Фабиан Руис
Маркус Хенриксен
Бйорн Маарс Йонсен
83′
88′
Хуан Бернат
Иньиго Мартинес
90′+3′
Кепа Аррисабалага
Джошуа Кинг
90′+4′
Защитник «Реала» Серхио Рамос сыграет с первых минут. Для 33-летнего футболиста это будет 168-й матч за сборную Испании, он стал единоличным лидером по данному показателю, побив рекорд Икера Касильяса.
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