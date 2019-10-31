Футбол

РИА НовостиРИА НовостиРамос повторил рекорд результативности Месси в чемпионате Испании

Реал — Леганес
5 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
Родриго
7′
Тони Кроос
8′
24′
Хуан Сориано
Серхио Рамос
24′
41′
Унаи Бустинса
52′
Хонатан Сильва
56′
Кевин Родригес
Ресио
62′
Кристиан Ривера
Тони Кроос
Лука Модрич
62′
Марсело
63′
66′
Оскар Родригес
Айтор Руибаль
Карим Бензема
69′
Карим Бензема
Лука Йович
70′
72′
Унаи Бустинса
Роберто Росалес
Федерико Вальверде
Иско
75′
84′
Айтор Руибаль
Лука Йович
90′+1′
Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос в матче чемпионата Испании против "Леганеса" повторил рекорд результативности Лионеля Месси в примере. Рамос в середине первого тайма забил третий мяч мадридцев, реализовав пенальти.
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