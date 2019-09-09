Футбол

Газета.RuГазета.RuРамос сравнялся с Касильясом по матчам за сборную Испании

Испания — Фарерские острова
4 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Эль-Молинон»
Родриго Морено
13′
Тьяго Алькантара
44′
Родриго Морено
50′
55′
Рогви Бальдвинссон
Андреас Эриксен
Микель Ойарсабаль
Пако Алькасер
61′
65′
Йоуан Суимун Эдмундссон
Кай Лео Барталсстову
Сусо
Пабло Сарабия
68′
Серхио Рамос
73′
Серхио Рамос
Унаи Нуньес
84′
87′
Клеминт Ольсен
Магнус Эгильссон
Пако Алькасер
90′
Пако Алькасер
90′+3′
Защитник Серхио Рамос в матче отборочного тура чемпионата Европы 2020 года со сборной Фарерских островов вышел на поле в составе сборной Испании в 167-й раз. По этому показателю 33-летний игрок сравнялся с голкипером "Порту" Икером Касильясом, сообщает Squawka.
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