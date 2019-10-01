Лига чемпионов

Sport24.ruSport24.ruРамос повторил рекорд по числу матчей в Лиге чемпионов для защитника

Реал — Брюгге
2 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
9′
Деннис Бонавентуре
39′
Деннис Бонавентуре
Тибо Куртуа
Альфонс Ареоля
46′
Начо Фернандес
Марсело
46′
Серхио Рамос
55′
Лукас Васкес Иглесиас
Винисиус Жуниор
67′
69′
Симон Миньоле
71′
Деннис Бонавентуре
Лоис Опенда
77′
Лоис Опенда
78′
Руд Вормер
84′
Руд Вормер
Каземиро
85′
87′
Лоис Опенда
Дион Колс
Эден Азар
90′+2′
90′+2′
Перси Тау
Сибе Схрийверс
Защитник «Реала» Серхио Рамос выйдет в стартовом составе мадридского клуба в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге».
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