Защитник «Реала» Серхио Рамос выйдет в стартовом составе мадридского клуба в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге».

Рамос повторил рекорд по числу матчей в Лиге чемпионов для защитника

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