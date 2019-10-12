Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос вышел в стартовом составе национальной команды Испании на выездной матч 7-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 с Норвегией. Эта встреча стала для Рамоса 168-й в составе сборной Испании.

Рамос стал рекордсменом по количеству матчей за сборную Испании

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