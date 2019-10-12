Футбол

ЧемпионатЧемпионатРамос стал рекордсменом по количеству матчей за сборную Испании

Норвегия — Испания
1 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Уллевол»
Ховард Нордтвейт
Эвен Ховланд
30′
35′
Родриго Морено
Джошуа Кинг
42′
47′
Сауль Ньигес
61′
Серджи Бускетс
Стефан Юхансен
Александр Сёрлот
63′
64′
Дани Себальос
Санти Касорла
78′
Микель Ойарсабаль
Родри Эрнандес
81′
Серхио Рамос
81′
Фабиан Руис
Маркус Хенриксен
Бйорн Маарс Йонсен
83′
88′
Хуан Бернат
Иньиго Мартинес
90′+3′
Кепа Аррисабалага
Джошуа Кинг
90′+4′
Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос вышел в стартовом составе национальной команды Испании на выездной матч 7-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 с Норвегией. Эта встреча стала для Рамоса 168-й в составе сборной Испании.
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