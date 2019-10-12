Капитан «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос принял участие в матче 7-го тура отбора Евро-2020 против Норвегии (1:1). Эта игра стала для 33-летнего футболиста 168-й в составе национальной команды. Это новый рекорд испанской сборной.

Рамос стал рекордсменом сборной Испании по количеству сыгранных матчей

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