Футбол

Бомбардир.руБомбардир.руРамос стал рекордсменом сборной Испании по количеству сыгранных матчей

Норвегия — Испания
1 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Уллевол»
Ховард Нордтвейт
Эвен Ховланд
30′
35′
Родриго Морено
Джошуа Кинг
42′
47′
Сауль Ньигес
61′
Серджи Бускетс
Стефан Юхансен
Александр Сёрлот
63′
64′
Дани Себальос
Санти Касорла
78′
Микель Ойарсабаль
Родри Эрнандес
81′
Серхио Рамос
81′
Фабиан Руис
Маркус Хенриксен
Бйорн Маарс Йонсен
83′
88′
Хуан Бернат
Иньиго Мартинес
90′+3′
Кепа Аррисабалага
Джошуа Кинг
90′+4′
Капитан «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос принял участие в матче 7-го тура отбора Евро-2020 против Норвегии (1:1). Эта игра стала для 33-летнего футболиста 168-й в составе национальной команды. Это новый рекорд испанской сборной.
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