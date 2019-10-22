Общество
REGNUMРамзан Кадыров попал в Книгу рекордов России
Имя главы Чечни Рамзана Кадырова вписано в Книгу рекордов России. Он попал туда как глава субъекта Российской Федерации, организовавший наибольшее количество рекордов в течение одного года и лично присутствовавший на их регистрации, передает чеченская гостелерадиокомпания «Грозный».
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с чего всё началось
Празднование дня рождения «Книги рекордов России» состоится в Москве в доме торжеств «Государь». В ходе торжества будет объявлено о вручении Рамзану Кадырову Сертификата Книги рекордов России как Главе Субъекта РФ, организовавшего и присутствовавшего на наибольшем количестве рекордов за 1 год.Телекомпания Грозный10:59
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