Общество

REGNUMREGNUMРамзан Кадыров попал в Книгу рекордов России

Имя главы Чечни Рамзана Кадырова вписано в Книгу рекордов России. Он попал туда как глава субъекта Российской Федерации, организовавший наибольшее количество рекордов в течение одного года и лично присутствовавший на их регистрации, передает чеченская гостелерадиокомпания «Грозный».
Читать в источнике
Комментировать56
с чего всё началось

Рамзан Кадыров попал в Книгу рекордов России

Празднование дня рождения «Книги рекордов России» состоится в Москве в доме торжеств «Государь». В ходе торжества будет объявлено о вручении Рамзану Кадырову Сертификата Книги рекордов России как Главе Субъекта РФ, организовавшего и присутствовавшего на наибольшем количестве рекордов за 1 год.
Телекомпания Грозный10:59

Подробнее о событии

Рамзан Кадыров попал в Книгу рекордов России с новым достижением

URA.Ru09:52

Рамзан Кадыров попал в Книгу рекордов России

РБК12:52

Кадыров попал в Книгу рекордов России

РИА Новости11:30

Рамзан Кадыров попал в Книгу рекордов России

Телекомпания Грозный10:59

Рамзан Кадыров попал в Книгу рекордов за чужие рекорды

Московский Комсомолец14:12

Кадыров установил рекорд по установлению рекордов

Lenta.ru08:42

Рамзан Кадыров попал в Книгу рекордов России. Как организатор рекордов

Znak.com08:23
Показать все источники
Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 18:49, Ашберн
Единоборства

Российский боец Волков остался без соперника на турнире UFC в Москве

REGNUM 07:39
Происшествия

В центре Киева при взрыве гранаты погибли два человека

РИА Новости 17:24
Футбол

Хет-трик Мбаппе принёс «ПСЖ» крупную победу в матче с «Брюгге»

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов парижский «Пари Сен-Жермен» разгромил бельгийский «Брюгге» со счётом 5:0. Встреча состоялась в Брюгге на стадионе «Ян Брейдель».
Чемпионат 16:57
Политика

Косачев оценил итог переговоров Путина и Эрдогана

Главный результат переговоров глав России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана заключается в триумфе дипломатии и провале политики угроз и санкций.
News.ru 18:32
Политика

Эрдоган заявил о гибели двух россиян при строительстве АЭС в Турции

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о гибели двух российских граждан во время строительства атомной электростанции «Аккую» в Турции.
RT на русском 13:12
Общество

Почему не работает HDRezka. Серверы Moonwalk ушли в офлайн навсегда

Расположенный в Нидерландах стриминговый сервис Moonwalk, плеер которого использовался на множестве популярных российских сайтов с кино, мультфильмами и сериалами, был отключен по инициативе голландской организации по защите авторских прав BREIN, которая работала совместно с другими аналогичными организациями.
Российская газета 09:43
Происшествия

В перестрелке в Ростовской области убиты пять человек

REGNUM 11:05
Шоу-бизнес

Возлюбленная Максима Виторгана Нино Нинидзе показала «беременное» фото

На днях актриса привлекла особое внимание новой публикацией — она выложила снимок, на котором запечатлена с большим округлившимся животом.
Popcornnews.ru 04:15
Армия и оружие

В Германии признали превосходство «Арматы» над «Леопардом-2»

Российский танк Т-14 «Армата» с модернизированной 125-миллиметровой пушкой превосходит по своим характеристикам немецкий танком «Леопард-2».
Новый День 08:59
Экономика

Эксперты засомневались в росте доходов населения на 3%

Рост реальных располагаемых доходов населения в третьем квартале 2019 года на 3% в годовом выражении не коррелирует с другими макроэкономическими показателями, заявил "Газете.Ru" директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев во время заседания дискуссионного экономического клуба.
Газета.Ru 09:21
Футбол

Сарри назвал «Локомотив» коварной командой

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива».
Спорт день за днем 14:48
Происшествия

Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии

ТАСС 02:56
Здоровье

Доктор Мясников назвал популярные лекарства, вызывающие зависимость

Врач и популярный телеведущий на российском ТВ Александр Мясников назвал некоторые лекарственные препараты, которые вызывают зависимость.
Evo-rus.com 02:58
Политика

Тарбаев назначен постпредом главы Калмыкии при президенте РФ

Сангаджи Тарбаев назначен постоянным представителем главы Республики Калмыкия при Президенте Российской Федерации — заместителем председателя правительства Республики Калмыкия.
REGNUM 15:46
Происшествия

В Шереметьево трапами повредили два самолета за один день

В московском аэропорту Шереметьево за один день, 22 октября, повредили сразу два самолета трапами.
Мойка78 16:02
Политика

Исполняющий обязанности посла США на Украине дал показания в конгрессе

Исполняющий обязанности посла США на Украине Билл Тейлор дал показания в конгрессе по поводу предполагаемого давления американского лидера Дональда Трампа на украинского коллегу Владимира Зеленского.
RT на русском 17:25
Армия и оружие

Эрдоган заявил о неполном выполнении США обязательств по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США не полностью выполнили достигнутые на прошлой неделе двумя странами договоренности.
Коммерсантъ 17:53
Политика

В Сочи на саммит «Россия — Африка» приедут главы 43 африканских стран

Итоговым документом станет декларация первого саммита «Россия — Африка», предусматривающая долгосрочное партнерство РФ и африканских стран.
Кубань 24 вчера в 10:50
Игры

Создатель Bioshock работает над «творчески-амбициозной» игрой

Создатель игровой серии Bioshock Кен Левин работает над «творчески-амбициозным» проектом. Об этом 22 октября сообщает портал PCGamesN.
REGNUM 13:09
Шоу-бизнес

Светлана Хоркина стала мамой во второй раз

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина стала мамой во второй раз.
Вечерняя Москва вчера в 16:55
Авто

Nissan представит в Токио новый купе-кроссовер

В Сети появилось первое изображение предсерийного прототипа кроссовера Nissan, который презентуют на Токийском автосалоне.
Тарантас Ньюс 15:20
Политика

В «Азове» отреагировали на призыв в США признать полк террористами

«Полк «Азов», как официальная структура Национальной гвардии, подчиняется Министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу, и мы считаем, что, приравнивая «Азов» к террористам, 40 членов палаты представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте», — говорится в сообщении на сайте организации.
RT на русском вчера в 23:32
Происшествия

В Перми девочка погибла во время тренировки в бассейне

По данным следствия, во вторник во время тренировки в группе синхронного плавания в городском бассейне скончалась 11-летняя девочка.
Российская газета 13:29
Фигурное катание

Лучше промолчать: Ягудин избегает дома общения с Тотьмяниной

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин заявил, что дома предпочитает не разговаривать со своей супругой, фигуристкой Татьяной Тотьмяниной.
Телепрограмма 01:37
Наука

Ученые смоделировали высоковольтный разряд перед сверхзвуковым самолетом

В своей работе ученые рассмотрели случай, когда стримерный разряд пересекает ударную волну.
Naked Science 05:49
Шоу-бизнес

Бузова купила квартиру за 120 миллионов

Российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова, входящая в топ самых молодых миллионеров отечественного шоу-бизнеса, приобрела элитную квартиру в Москве.
Российская газета 06:55
Политика

В сенате США обвинили Госдеп в нежелании ввести санкции против Турции

В сенате США подвергли критике Госдепартамент из-за нежелания ввести санкции против Турции за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
РИА Новости 18:02
Экономика

Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке

"Увеличивается объем промышленного производства, товарооборот, макроэкономические показатели в России, вы тоже знаете, находятся на очень хорошем уровне, низкой является инфляция, мы стараемся участвовать во всяких системах и рейтингах".
РИА Новости вчера в 08:09
Экономика

В России рекордно упал спрос на бензин

Спрос на бензин в 2019 году вновь стал снижаться после небольшого роста в 2018 году, сообщили «Известиям» в исследовательской группе «Петромаркет» и агентстве «Аналитика товарных рынков».
Известия вчера в 19:17
Армия и оружие

ФАН подвел итоги операции Турции против курдов-террористов в Сирии

Федеральное агентство новостей подвело итоги антитеррористической операции Турции «Источника мира», направленной против курдских боевиков на севере Сирии.
Политическая Экспертиза 18:29
Как работают Яндекс.Новости?
Главное