Футбол
Вести.RuРамзан Кадыров позвал Кокорина и Мамаева в «Ахмат»
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров пригласил нападающего Александра Кокорина и полузащитника Павла Мамаева в грозненский "Ахмат". Оба футболиста выйдут на свободу 17 сентября.
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Рамзан Кадыров о Кокорине и Мамаеве: «Нужно помочь им вернуться к нормальной жизни»
Чеченская Республика Сегодня06:11
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МВД предложило разрешить подросткам водить авто после экзаменов
Министерство внутренних дел России подготовило поправки в закон, по которым несовершеннолетние могут получить право управлять автомобилем, а также будет создан поэтапный доступ к управлению транспортом разных категорий.
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В случае принятия закона еще раньше смогут получить пенсионные выплаты инвалиды, работники Крайнего Севера и другие лица, имеющие право на досрочное получение страховых пенсий из ПФР.
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Путин предлагал Трампу купить гиперзвуковое оружие
Президент России Владимир Путин рассказал, что предлагал главе США Дональду Трампу купить у РФ гиперзвуковое оружие, передает РИА "Новости".
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Один человек погиб, двое получили тяжелые ожоги при пожаре на грузовом судне Kelly на Эльбе в Германии, экипаж состоял из 11 россиян и двух украинцев, сообщило в пятницу немецкое агентство dpa.
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Ураган «Дориан» достиг побережья Северной Каролины в США
Ураган "Дориан" достиг американского побережья в районе Северной Каролины.
Газета.Ru 13:06
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Экс-король Малайзии сожалеет о браке с «Мисс Москва»
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Газета.Ru 13:32
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В центре Москвы произошло вооруженное ограбление со стрельбой
В центре Москвы произошло вооруженное ограбление со стрельбой. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 14:28
Фигурное катание
В ФФККР не подтвердили информацию об отказе Загитовой участвовать в контрольных прокатах
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) не подтвердила и не опровергла появившуюся информацию о том, что олимпийская чемпионка Алина Загитова не примет участия в предстоящих контрольных прокатах.
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Специалисты сообщили, что будет, если съесть арбуз целиком.
Питерские заметки 09:10
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Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
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Глава оборонного ведомства США Марк Эспер обратился к западным партнерам с призывом помешать России и Китаю подорвать международный порядок.
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