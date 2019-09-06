Футбол

Вести.RuВести.RuРамзан Кадыров позвал Кокорина и Мамаева в «Ахмат»

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров пригласил нападающего Александра Кокорина и полузащитника Павла Мамаева в грозненский "Ахмат". Оба футболиста выйдут на свободу 17 сентября.
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