Футбол

РБКРБККокорин и Мамаев ответили на приглашение Кадырова в «Ахмат»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев прокомментировали приглашение, полученное от почетного президента грозненского «Ахмата» Рамзана Кадырова. Накануне глава Чечни выразил готовность помочь футболистам вернуться на поле.
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с чего всё началось

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин дали эксклюзивное интервью «Говорит Москва» после решения об УДО

И каковы планы на физическую форму… То есть я имею в виду: вы твёрдо понимаете, что выйдете, "мне нужно подтянуть это, мне нужно это, нужно… того, сего"?
Говорит Москвавчера в 15:46

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Кадыров готов дать возможность Кокорину и Мамаеву выступать за ФК «Ахмат»

ТАССвчера в 12:50

Кокорин и Мамаев ответили Кадырову, пригласившему их в «Ахмат»

Московский Комсомолец11:07

Кадыров готов пригласить Кокорина и Мамаева в «Ахмат»

Sport.ruвчера в 14:30

Кокорин и Мамаев отреагировали на приглашение Кадырова в «Ахмат»

RT на русском03:33

Кокорин и Мамаев ответили на приглашение Кадырова в «Ахмат»

РБК06:04

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев поблагодарили главу Чечни, пригласившего их в клуб «Ахмат»

Эхо Москвы07:32

Кадыров готов трудоустроить Кокорина и Мамаева в «Ахмат»

Sportbox.RUвчера в 13:48
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Политика

Обмен состоялся: заключенные россияне и украинцы вернулись домой

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Подозреваемого в нападении на Памфилову задержали

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Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.
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Рафаэль Надаль: Этим летом Медведев показывал лучший теннис в Туре

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Происшествия

Столицу Канады заполонили пьяные еноты

Жители пригородного района Ститсвиль на юге Оттавы стали все чаще обнаруживать енотов, находящихся в странном состоянии, напоминающем алкогольное опьянение.
РИА Новости 08:15
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Кто вернулся из России на Украину

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Бывший король Малайзии заявил, что сожалеет о браке с «Мисс Москва»

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Пресс-служба полиции пояснила, что 31-летний Майкл Чад Брейнхолт был задержан патрульными за вождение в состоянии алкогольного опьянения.
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Армия и оружие

Освобожденных украинских моряков наградили

На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.
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Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала расписание 9-го тура чемпионата России.
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Происшествия

Иран задержал в Персидском заливе судно с контрабандным топливом

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Глава МИД Нидерландов Стеф Блок заявил, что власти страны пытались не допустить передачи России Украиной фигуранта дела о крушении рейса MH17 Владимира Цемаха.
Московский Комсомолец 09:59
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МВД хочет разрешить несовершеннолетним водить автомобиль

МВД предложило предоставить возможность несовершеннолетним, прошедшим обучение в автошколе и успешно сдавшим экзамены, управлять транспортом категории "В" в сопровождении опытного водителя.
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ЕС надеется, что Москва и Киев будут «наращивать импульс» после обмена

Евросоюз надеется, что Россия и Украина будут "наращивать импульс" после состоявшегося в субботу обмена удерживаемыми лицами.
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Футбол

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Осужденные за драки в центре Москвы футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин освобождены условно-досрочно.
Вести ФМ вчера в 03:11
Политика

Аксенов назвал обмен заключенными шагом к диалогу между РФ и Украиной

Сергей Аксенов назвал долгожданным и радостным событием состоявшееся сегодня взаимное освобождение лиц, удерживаемых на территориях России и Украины.
Российская газета 10:11
Общество

Познер назвал главную проблему России

Телеведущий Владимир Познер заявил, что главной проблемой России является то, что страной управляют люди советского периода.
Lenta.ru 09:36
Политика

Порошенко отреагировал на обмен заключенными между Россией и Украиной

Бывший украинский президент Петр Порошенко выразил мнение по поводу произошедшего между Россией и Украиной обмена заключенными.
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Происшествия

Полицейские задержали кандидата в депутаты Мосгордумы от «Яблока» Круглова и снятого судом с выборов Цукасова

Полицейские задержали кандидатов в депутаты Мосгордумы от партии "Яблоко" Максима Круглова и муниципального депутата Останкинского района Сергея Цукасова, которого суд ранее снял с выборов.
Эхо Москвы 10:31
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Путин и Назарбаев придумали название космического ракетного комплекса

Российский лидер Владимир Путин предложил назвать космический ракетный комплекс "Байтерек" (совместный российско-казахстанский проект) в честь первого президента республики Нурсултана Назарбаева.
Вести.Ru 08:46
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Роналду стал самым быстрым нападающим серии А

Третьим в списке самых быстрых игроков серии А идет нападающий «Торино» Симоне Дзадза с показателем 34,46 км/ч.
Sportbox.RU 05:50
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60% малых предприятий в Кировской области находятся в столице региона

В Кировской области более половины малых предприятий сосредоточено в региональной столице.
REGNUM вчера в 12:41
Общество

На Багамах 30 человек стали жертвами урагана «Дориан»

Число жертв урагана "Дориан" на Багамских островах увеличилось до 30, ранее сообщалось о 20 погибших.
Российская газета 05 сентября в 21:33
Политика

Обмен заключенными между Россией и Украиной завершился

Списки будут позже В Кремле приветствуют обмен заключенными между Россией и Украиной.
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Realme готовит недорогой смартфон с 90-герцовым дисплеем

В компании Realme разрабатывают смартфон с 90-герцовым дисплеем, о чем заявил представитель китайской компании.
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