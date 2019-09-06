Футбол
RT на русскомКадыров прокомментировал освобождение Кокорина и Мамаева по УДО
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на решение суда удовлетворить ходатайство об условно-досрочном освобождении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
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Рамзан Кадыров о Кокорине и Мамаеве: «Нужно помочь им вернуться к нормальной жизни»
Чеченская Республика Сегоднявчера в 06:11
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Политика
Эксперт: уровень отношений Китая и США снизился до «точки замерзания»
Уровень отношений Китая и США снизился до "точки замерзания", заявил председатель Национального комитета США по американо-китайским отношениям Стивен Орлинс на церемонии открытия международного Форума Цивилизаций Taihe в Пекине.
РИА Новости вчера в 23:10
Политика
Украина отказалась передать России одного заключенного в рамках обмена
Ранее 6 сентября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал граждан, которых Киев должен освободить в обмен на аналогичный жест Москвы.
Известия вчера в 12:56
Футбол
Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин дали эксклюзивное интервью «Говорит Москва» после решения об УДО
Говорит Москва вчера в 15:46
Космос
Робот «Федор» вернулся на Землю
РИА Новости вчера в 17:41
Футбол
СМИ: «Манчестер Юнайтед» определился с голкипером, которого подпишет в случае ухода де Хеа
Ранее сообщалось, что «МЮ» предлагает де Хеа новое соглашение на шесть лет, по нему голкипер должен был получать 375 тысяч фунтов в неделю.
Матч ТВ вчера в 23:48
Общество
На открытие российского детсада привезли подставных детей
Власти Пестречинского района в Татарстане не пустили на открытие детского сада мам и малышей, для которых это учреждение строилось.
Lenta.ru вчера в 11:40
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Известия вчера в 17:41
Технологии
«Пятерочка» начала тестировать продуктовый магазин без продавцов
X5 Retail Group начала тестировать полностью автоматизированный продуктовый магазин «Пятерочка с собой».
N+1 вчера в 13:31
Теннис
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23-летний Медведев стал первым из российских теннисистов, кому за последние 14 лет удалось дойти до финала турнира серии «Большого шлема».
РБК вчера в 18:59
Наука
В голове древнего тираннозавра Рекса был своего рода «кондиционер»
В голове древнего тираннозавра Рекса ученые обнаружили два отверстия, которые оказались своего рода «кондиционером».
Ugpressa.ru 05 сентября в 23:40
Кино
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Американская актриса и модель Кэрол Линли умерла на 78 году жизни.
ТАСС вчера в 05:17
Происшествия
На Кубани пять школьниц отравились таблетками
ГЛАС.RU вчера в 13:20
Транспорт
МВД хочет разрешить несовершеннолетним водить
Министерство внутренних дел подготовило поправки в закон, предусматривающий, что лица, не достигшие 18 лет, после успешной сдачи экзамена на водительские права смогут сесть за руль в присутствии опытного водителя, следует из релиза, размещенного на сайте ведоства.
РИА Новости вчера в 18:02
Финансы
Центробанк снова снизил ключевую ставку
Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта.
Бизнес.Ру вчера в 07:25
Музыка
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
Известия вчера в 12:54
Политика
Путин и Медведчук обсудили обмен пленными между РФ и Украиной
Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Виктор Медведчук рассказал об итогах обсуждения с президентом РФ Владимиром Путиным обмена заключенными между Россией и Украиной.
Политическая Экспертиза 05 сентября в 07:24
Транспорт
В Москве открыли пересадочный узел Северянин — «Ростокино»
В столице открыли пересадочный узел Северянин — «Ростокино», сообщает сайт «Москва 24».
RT на русском вчера в 11:41
Политика
Украина для России потеряна, в Москве так ничего и не поняли — мнение
Россия потеряла Украину навсегда, в Москве так и не поняли того, что произошло в Киеве, а олигархов, которые привели Зеленского к власти, ждёт зачистка.
Rusvesna.su вчера в 01:49
Происшествия
Мотоцикл разорвало на части в результате ДТП в Москве
В Москве на Ленинском проспекте в результате ДТП мотоцикл разорвало на части.
Газета.Ru вчера в 21:11
Футбол
Голландия впервые за год одержала победу над Германией
В конце матча вышедший на 58-й минуте на замену Дониэлл Мален и Джорджиньо Вейналдум принесли голландцам волевую победу над командой Йоахима Лёва — 2:4.
REGNUM вчера в 23:33
Шоу-бизнес
Михаил Ширвиндт развелся с женой после 30 лет брака
ФАН вчера в 21:19
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк сделает заявление о своем здоровье
Анастасия Заворотнюк намерена выступить на центральном телеканале с заявлением о состоянии своего здоровья.
РЕН ТВ вчера в 22:17
Наука
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 04 сентября в 06:00
Наука
Учёные рассказали о негативном влиянии курения на сон
Группа американских учёных из Государственного университета Оклахомы выяснила, что курение обычных и электронных сигарет ухудшает качество сна.
News.ru 05 сентября в 14:54
Политика
Путин о принадлежности Курил: Папаша всё забрал — и дело с концом
На встрече во Владивостоке с общественностью Дальнего Востока президент РФ Владимир Путин в очередной раз пояснил, что в вопросе принадлежности Курильских остров Россия опирается на результаты Второй мировой войны в 1945 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 03:47
Происшествия
В Германии загорелось судно с российским экипажем, погиб один человек
Один человек погиб, двое получили тяжелые ожоги при пожаре на грузовом судне Kelly на Эльбе в Германии, экипаж состоял из 11 россиян и двух украинцев, сообщило в пятницу немецкое агентство dpa.
РИА Новости вчера в 16:30
Общество
В Хабаровском крае подтоплен 231 жилой дом
По состоянию на утро 7 сентября в Хабаровском крае в результате паводка подтоплен 231 жилой дом в 83 населённых пунктах.
RT на русском вчера в 22:48
Футбол
Шотландия — Россия 1:2
Футболисты сборной России на выезде добились волевой победы над командой Шотландии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
РИА Новости вчера в 16:36
Баскетбол
Сборная России лишилась шансов на выход в плей-офф чемпионата мира
Команде Сергея Базаревича, которая сегодня уступила Польше (74:79), для того, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф, необходимо было поражение Аргентины.
Sport24.ru вчера в 09:55
Политика
Кравчук назвал главную ошибку украинских политиков
Главной ошибкой украинских политиков в последнее время является несоблюдение баланса.
РБК вчера в 16:33