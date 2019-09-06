Футбол

RT на русскомRT на русскомКадыров прокомментировал освобождение Кокорина и Мамаева по УДО

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на решение суда удовлетворить ходатайство об условно-досрочном освобождении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
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Эксперт: уровень отношений Китая и США снизился до «точки замерзания»

Уровень отношений Китая и США снизился до "точки замерзания", заявил председатель Национального комитета США по американо-китайским отношениям Стивен Орлинс на церемонии открытия международного Форума Цивилизаций Taihe в Пекине.
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Ранее 6 сентября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал граждан, которых Киев должен освободить в обмен на аналогичный жест Москвы.
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На открытие российского детсада привезли подставных детей

Власти Пестречинского района в Татарстане не пустили на открытие детского сада мам и малышей, для которых это учреждение строилось.
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X5 Retail Group начала тестировать полностью автоматизированный продуктовый магазин «Пятерочка с собой».
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Теннисист Медведев вышел в финал US Open

23-летний Медведев стал первым из российских теннисистов, кому за последние 14 лет удалось дойти до финала турнира серии «Большого шлема».
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В голове древнего тираннозавра Рекса был своего рода «кондиционер»

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Кино

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Американская актриса и модель Кэрол Линли умерла на 78 году жизни.
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На Кубани пять школьниц отравились таблетками

ГЛАС.RU вчера в 13:20
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МВД хочет разрешить несовершеннолетним водить

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РИА Новости вчера в 18:02
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Центробанк снова снизил ключевую ставку

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Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
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Путин и Медведчук обсудили обмен пленными между РФ и Украиной

Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Виктор Медведчук рассказал об итогах обсуждения с президентом РФ Владимиром Путиным обмена заключенными между Россией и Украиной.
Политическая Экспертиза 05 сентября в 07:24
Транспорт

В Москве открыли пересадочный узел Северянин — «Ростокино»

В столице открыли пересадочный узел Северянин — «Ростокино», сообщает сайт «Москва 24».
RT на русском вчера в 11:41
Политика

Украина для России потеряна, в Москве так ничего и не поняли — мнение

Россия потеряла Украину навсегда, в Москве так и не поняли того, что произошло в Киеве, а олигархов, которые привели Зеленского к власти, ждёт зачистка.
Rusvesna.su вчера в 01:49
Происшествия

Мотоцикл разорвало на части в результате ДТП в Москве

В Москве на Ленинском проспекте в результате ДТП мотоцикл разорвало на части.
Газета.Ru вчера в 21:11
Футбол

Голландия впервые за год одержала победу над Германией

В конце матча вышедший на 58-й минуте на замену Дониэлл Мален и Джорджиньо Вейналдум принесли голландцам волевую победу над командой Йоахима Лёва — 2:4.
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Анастасия Заворотнюк сделает заявление о своем здоровье

Анастасия Заворотнюк намерена выступить на центральном телеканале с заявлением о состоянии своего здоровья.
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Наука

Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками

Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
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Наука

Учёные рассказали о негативном влиянии курения на сон

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Путин о принадлежности Курил: Папаша всё забрал — и дело с концом

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В Германии загорелось судно с российским экипажем, погиб один человек

Один человек погиб, двое получили тяжелые ожоги при пожаре на грузовом судне Kelly на Эльбе в Германии, экипаж состоял из 11 россиян и двух украинцев, сообщило в пятницу немецкое агентство dpa.
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Общество

В Хабаровском крае подтоплен 231 жилой дом

По состоянию на утро 7 сентября в Хабаровском крае в результате паводка подтоплен 231 жилой дом в 83 населённых пунктах.
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Сборная России лишилась шансов на выход в плей-офф чемпионата мира

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Кравчук назвал главную ошибку украинских политиков

Главной ошибкой украинских политиков в последнее время является несоблюдение баланса.
РБК вчера в 16:33
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