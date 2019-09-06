Футбол
Вести.RuРамзан Кадыров позвал Кокорина и Мамаева в «Ахмат»
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров пригласил нападающего Александра Кокорина и полузащитника Павла Мамаева в грозненский "Ахмат". Оба футболиста выйдут на свободу 17 сентября.
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Рамзан Кадыров о Кокорине и Мамаеве: «Нужно помочь им вернуться к нормальной жизни»
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