Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров пригласил нападающего Александра Кокорина и полузащитника Павла Мамаева в грозненский "Ахмат". Оба футболиста выйдут на свободу 17 сентября.

Технологии Боли в шее возникают из-за женских смартфонов Новое исследование показало, что женщинам грозит повышенный риск болей в шее, поскольку они по-особенному наклоняются при использовании смартфонов и планшетов.

Происшествия Памфилова от напавшего отбивалась стулом Глава Центризбиркома Элла Памфилова рассказала, что в результате нападения, которое произошло в ночь на пятницу, у нее остались синяки и царапины.

Армия и оружие Талибы атаковали город Фарах на западе Афганистана На центр одноименной провинции Фарах на западе Афганистана напали боевики запрещенного в России радикального движения "Талибан".

Экономика Правительство одобрило проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет Правительство России рассмотрело законопроект о негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и направило в Госдуму положительный отзыв на него.

Транспорт В Краснодаре прошел ливень с градом В Краснодаре около 15:30 начался ливень с градом диаметром до 1 см. Осадки сопровождаются шквалистыми порывами ветра, которые повалили несколько деревьев.

Происшествия В липецком небе столкнулись два Су-34 Во время тренировочного полета в небе над Липецком столкнулись два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34.

Игры Хидео Кодзима признался, что даже он не понимает Death Stranding Журналистам Financial Times удалось взять интервью у Хидео Кодзимы, но с интересным условием — оно не будет сосредоточено на Death Stranding.

Футбол Кипр и Казахстан сыграли вничью, Белоруссия одолела Эстонию В отброчном матче Евро-2020 команды Кипра и Казахстана сыграли вничью — 1:1. Напомним, что эти комнады выступают в одной группе с командой России.

Политика Лукашенко заявил о готовности закупать нефть через Польшу и Прибалтику Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Минска есть возможность начать импорт нефти по северному маршруту — через Польшу и Прибалтику и предложил России договариваться «по-человечески».

Наука Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.

Экономика Стали известны европейские страны с самым дорогим и дешевым алкоголем Самым же дешевым алкоголем могут похвастаться Венгрия (77), Болгария и Румыния (по 74 пункта).

Шоу-бизнес Меган Маркл улетела в Нью-Йорк без сына и мужа Близкие друзья уже пошутили на эту тему. Мол, принц Гарри выспался в Нидерландах, теперь настало время выспаться Меган.

Политика Путин одобрил ипотеку под 2% для переселенцев Президент России Владимир Путин поддержал предложение о предоставлении переселенцам из дальнего зарубежья ипотеки под 2%, потому что они привыкли к таким процентным ставкам.

Футбол Шотландия — Россия 1:2 Футболисты сборной России на выезде добились волевой победы над командой Шотландии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Авто Mercedes-Benz представил в РФ новый микроавтобус Sprinter Tourist Компания Mercedes-Benz Vans представила на Международной выставке COMTRANS-2019 новый премиальный туристический микроавтобус Sprinter Tourist.

Происшествия В Германии загорелось судно с российским экипажем, погиб один человек Один человек погиб, двое получили тяжелые ожоги при пожаре на грузовом судне Kelly на Эльбе в Германии, экипаж состоял из 11 россиян и двух украинцев, сообщило в пятницу немецкое агентство dpa.

Происшествия Сотрудник American Airlines попался на порче самолета перед вылетом Согласно материалам дела, в ходе допроса механик Абдул-Маджид Маруф Ахмед Алани признался, что спровоцировал помехи в работе бортового оборудования самолета перед вылетом.

Экономика Сбербанк займется доставкой продуктов из магазинов Сервис планирует работать без наценок, то есть стоимость товара будет такой же, как и в магазине, а время доставки составит два часа.